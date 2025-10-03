ETV Bharat / state

વલસાડમાં ATS અને SOGની સંયુક્ત કાર્યવાહી, બંધ બંગલામાંથી સિન્થેટિક ડ્રગ્સ સાથે 2 યુવકોની અટકાયત

પોલીસે બંગલાની તપાસ કરતા અંદરથી લાખો રૂપિયાનો સિન્થેટિક ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

વાપીમાં બંગલામાંથી ડ્રગ્સ ઝડપાયું
વાપીમાં બંગલામાંથી ડ્રગ્સ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
વલસાડ: દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધતી જતી નશાની સમસ્યા સામે પોલીસે વધુ એક વખત કડક પગલું ભર્યું છે. વલસાડ જિલ્લાના વાપી શહેરમાં રાજ્યની એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્કવોડ (ATS) અને જિલ્લા સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની સંયુક્ત ટીમે શાનદાર કામગીરી અંજામ આપી છે. ગુપ્ત માહિતીના આધારે વાપીના એક બંધ બંગલામાં છાપામારી કરીને લાખો રૂપિયાનું સિન્થેટિક ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ ઘટનાસ્થળેથી બે યુવકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.

આધારભૂત સૂત્રો પાસે મળેલ બાતમી બાદ રેડ
વલસાડ એસ.ઓ.જી.ને ગુપ્તચર સૂત્રો મારફતે માહિતી મળી હતી કે, વાપી વિસ્તારમાં આવેલા એક બંધ પડેલા બંગલામાં મોટી માત્રામાં નશીલા પદાર્થો રાખવામાં આવ્યા છે. માહિતી ચોક્કસ હોવાનું માન્યા બાદ તરત જ એ.ટી.એસ. અને એસ.ઓ.જી.ની સંયુક્ત ટીમ ગોઠવાઈ હતી. ટીમે ગત મધરાત્રીએ અચાનક છાપામારી કરી.

લાખોની કિંમતનું ડ્રગ્સ કબ્જે લેવાયું હોવાની આશંકા
પોલીસે બંગલાની તપાસ કરતા અંદરથી લાખો રૂપિયાનો સિન્થેટિક ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખૂબ જ માંગ ધરાવતા આ પદાર્થને તંત્રે કબજે કર્યો છે. ડ્રગ્સનો આ જથ્થો બજારમાં પહોંચ્યો હોત તો યુવાનોના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર અસર થવાની શક્યતા હતી.

બે યુવકોની અટકાયત કરાઈ
છાપામારી દરમ્યાન સ્થળ પરથી બે શંકાસ્પદ યુવકોને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. સાથે દમણથી પણ બે યુવકોની અટકાયત કરી કુલ 10 લોકો સામે તપાસ શરૂ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ બંને યુવકો નશાની સપ્લાય ચેઈન સાથે સીધો સંપર્ક ધરાવે છે. પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી હોવાની માહિતી મળી રહી છે.

પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ
જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં નશાના કાળા ધંધાને ઉખેડી નાખવા તંત્ર પ્રતિબદ્ધ છે. આ જપ્તી બાદ હવે પોલીસ અન્ય સાગરીતો અને સપ્લાયર્સ સુધી પહોંચવા માટે તપાસને વેગ આપી રહી છે. ડ્રગ્સ કયાંથી લાવવામાં આવ્યું, કોણે પહોંચાડવાનું હતું અને તેના પાછળ કઈ મોટી ટોળકી કાર્યરત છે તેની વિગતો બહાર લાવવા પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે.

નશાના ચાલતા વેપારને તોડવા પોલીસ સક્રિય
ગત કેટલાક વર્ષોથી ગુજરાત રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો મારફતે નશીલા પદાર્થોની તસ્કરી થતી હોવાની અનેકવાર ચર્ચા ઉઠી છે. ખાસ કરીને દમણ, વાપી, સુરત જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં નશીલા પદાર્થોની માંગ વધી રહી છે. યુવાનોને આકર્ષવા માટે તસ્કરો અલગ-અલગ રીતો અપનાવી રહ્યા છે. પરંતુ રાજ્યના કાયદો-વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા આવી પ્રવૃત્તિઓને કડક રીતે દબાવવા સતત અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

વાપીમાં હાથ ધરાયેલી આ સફળ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ, એસ.ઓ.જી. તેમજ એ.ટી.એસ.ની ટીમો નશાના કાળા ધંધા સામે સજાગ છે અને કોઈને પણ છોડવા તૈયાર નથી. લાખો રૂપિયાના સિન્થેટિક ડ્રગ્સની જપ્તી સાથે બે યુવકોની ધરપકડ પોલીસ તંત્ર માટે એક મોટી સફળતા ગણાય છે. આ ઘટનાથી અન્ય તસ્કરોમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.

