ETV Bharat / state

ખેડા: માતરની સ્કૂલના 20 બાળકોને ઝાડા-ઉલ્ટી અને તાવ, શાળાના ખોરાક-પાણીના નમૂના લેવાયા - KHEDA SCHOOL FOOD POISIONING

ખેડા જીલ્લાના માતર તાલુકાના લીંબાસી પાસે આવેલી જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલના 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની અચાનક તબિયત લથડતા ઝાડા-ઉલ્ટી જેવી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી હતી.

ખેડાની શાળાના બાળકોની તબિયત લથડી
ખેડાની શાળાના બાળકોની તબિયત લથડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 7:24 PM IST

1 Min Read

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના માતર તાલુકાના લીંબાસી પાસે આવેલી જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલના 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની અચાનક તબિયત લથડતા ઝાડા-ઉલ્ટી જેવી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી હતી. જેને લઈને ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં એક બાળકને ઉલ્ટીની તકલીફ થતા તેને સારવાર માટે દાખલ કરાયું છે. જ્યારે અન્ય બાળકોને સામાન્ય અસર જણાતા સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.

સ્કૂલમાંથી ખોરાક-પાણીના નમૂના લેવાયા
ઘટનાને પગલે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી. જ્યાં ખોરાક અને પાણીના નમૂના લેવાયા હતા. તેમજ સ્કૂલના અન્ય બાળકોનું ચેક અપ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ પણ સ્કૂલની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં તેમણે બાળકોની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવી પૂરતી કાળજી લેવા તેમજ ખોરાક અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી હતી.

ખેડાની શાળાના બાળકોની તબિયત લથડી (ETV Bharat Gujarat)

સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવા અને ખોરાક પાણીની નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી છે: DPO

જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પરેશ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી જાણમાં આવ્યું કે 10 જેટલા બાળકોને થોડું વાયરલ અને પેટમાં દુ:ખાવાની તકલીફ હતી. જે જાણકારી મળતા અમે શાળાની મુલાકાત લીધી હતી. રેસિડેન્સ હોસ્ટેલ છે. 170 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે. સંચાલકને સૂચના આપવામાં આવી છે કે સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવામાં આવે અને ખોરાકને અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવામાં આવે અને બાળકોની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે. અત્યારે બાળકોમાં એક બાળક એવું છે જેને બોટલ ચઢાવવાની જરૂર પડી છે. બાકીના બાળકોને ખાંસી શરદી અને તાવની અસર જણાય છે. એટલે એમને સારવાર આપી હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ, વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો
  2. સુરત: મનપા શાળાની 'સૂરત' બદલનાર આચાર્યને 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક'નો એવોર્ડ, શાળામાં એડમિશન માટે લાઈન લાગે છે

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના માતર તાલુકાના લીંબાસી પાસે આવેલી જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલના 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની અચાનક તબિયત લથડતા ઝાડા-ઉલ્ટી જેવી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી હતી. જેને લઈને ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં એક બાળકને ઉલ્ટીની તકલીફ થતા તેને સારવાર માટે દાખલ કરાયું છે. જ્યારે અન્ય બાળકોને સામાન્ય અસર જણાતા સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.

સ્કૂલમાંથી ખોરાક-પાણીના નમૂના લેવાયા
ઘટનાને પગલે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી. જ્યાં ખોરાક અને પાણીના નમૂના લેવાયા હતા. તેમજ સ્કૂલના અન્ય બાળકોનું ચેક અપ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ પણ સ્કૂલની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં તેમણે બાળકોની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવી પૂરતી કાળજી લેવા તેમજ ખોરાક અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી હતી.

ખેડાની શાળાના બાળકોની તબિયત લથડી (ETV Bharat Gujarat)

સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવા અને ખોરાક પાણીની નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી છે: DPO

જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પરેશ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી જાણમાં આવ્યું કે 10 જેટલા બાળકોને થોડું વાયરલ અને પેટમાં દુ:ખાવાની તકલીફ હતી. જે જાણકારી મળતા અમે શાળાની મુલાકાત લીધી હતી. રેસિડેન્સ હોસ્ટેલ છે. 170 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે. સંચાલકને સૂચના આપવામાં આવી છે કે સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવામાં આવે અને ખોરાકને અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવામાં આવે અને બાળકોની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે. અત્યારે બાળકોમાં એક બાળક એવું છે જેને બોટલ ચઢાવવાની જરૂર પડી છે. બાકીના બાળકોને ખાંસી શરદી અને તાવની અસર જણાય છે. એટલે એમને સારવાર આપી હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ, વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો
  2. સુરત: મનપા શાળાની 'સૂરત' બદલનાર આચાર્યને 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક'નો એવોર્ડ, શાળામાં એડમિશન માટે લાઈન લાગે છે

For All Latest Updates

TAGGED:

KHEDA SCHOOL NEWSGYAN SHAKTI RESIDENT SCHOOLKHEDA NEWSKHEDA SCHOOL FOOD POISIONINGKHEDA SCHOOL FOOD POISIONING

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.