ખેડા: ખેડા જીલ્લાના માતર તાલુકાના લીંબાસી પાસે આવેલી જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલના 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની અચાનક તબિયત લથડતા ઝાડા-ઉલ્ટી જેવી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી હતી. જેને લઈને ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં એક બાળકને ઉલ્ટીની તકલીફ થતા તેને સારવાર માટે દાખલ કરાયું છે. જ્યારે અન્ય બાળકોને સામાન્ય અસર જણાતા સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.
સ્કૂલમાંથી ખોરાક-પાણીના નમૂના લેવાયા
ઘટનાને પગલે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી. જ્યાં ખોરાક અને પાણીના નમૂના લેવાયા હતા. તેમજ સ્કૂલના અન્ય બાળકોનું ચેક અપ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ પણ સ્કૂલની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં તેમણે બાળકોની તબિયત અંગે જાણકારી મેળવી પૂરતી કાળજી લેવા તેમજ ખોરાક અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી હતી.
સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવા અને ખોરાક પાણીની નિયમિત ચકાસણી કરવા સૂચના આપી છે: DPO
જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પરેશ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી જાણમાં આવ્યું કે 10 જેટલા બાળકોને થોડું વાયરલ અને પેટમાં દુ:ખાવાની તકલીફ હતી. જે જાણકારી મળતા અમે શાળાની મુલાકાત લીધી હતી. રેસિડેન્સ હોસ્ટેલ છે. 170 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે. સંચાલકને સૂચના આપવામાં આવી છે કે સમયસર બાળકોનું ચેકઅપ કરવામાં આવે અને ખોરાકને અને પાણીને લઈ નિયમિત ચકાસણી કરવામાં આવે અને બાળકોની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે. અત્યારે બાળકોમાં એક બાળક એવું છે જેને બોટલ ચઢાવવાની જરૂર પડી છે. બાકીના બાળકોને ખાંસી શરદી અને તાવની અસર જણાય છે. એટલે એમને સારવાર આપી હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે.
