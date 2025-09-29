ETV Bharat / state

અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં ભારતની જીતનો જશ્ન , અમેરિકા અને દુબઈમાં પણ ક્રિકેટપ્રેમીઓએ કરી જીતની ઉજવણી

એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી લીધી. ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતને વધાવવા માટે અમદાવાદીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતાં.

દેશભરમાં ઉત્સવનો માહોલ
દેશભરમાં ઉત્સવનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 7:32 AM IST

અમદાવાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં, ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 147 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો.

તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. શિવમ દુબેએ પણ 22 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 33 રન બનાવ્યા, અને સંજુ સેમસનએ 21 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 24 રન બનાવ્યા.

અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ ઉમટી પડ્યા (Etv Bharat Gujarat)

દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો. મેચ બાદ સ્ટેડિયમમાં ભવ્ય આતશબાજી કરવામાં આવી હતી.

ટીમ ઈન્ડિયાના આ શાનદાર પ્રદર્શનને લઈને દેશભરમાં ઉત્સાહ અને ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ભારતીય ટીમની જીતને વધાવવા માટે અમદાવાદીઓમાં તીવ્ર ઉન્માદ જોવા મળ્યા.

ભારતની જીતની સાથે જ અમદાવાદીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતાં. ખાસ કરીને શહેરના એસજી હાઈવે પર મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતની ખુશી મનાવી હતી. કેટલાંક લોકો તો ગરબા છોડીને પણ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરવા માટે રોડ પર જોવા મળ્યા હતાં. એક તરફ નવરાત્રીનો ગરબાનો ઉત્સાહ અને બીજી તરફ ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર જીત ખેલૈયાઓની ખુશી પણ બેવડાઈ ગઈ હતી.

ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ ફાઈનલની ટ્રોફી જીતી લીધા પછી, એમરિકામાં રહેતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના એક ચાહકે કહ્યું, "મેચ ખૂબ જ રસપ્રદ હતી. તે છેલ્લી ઓવર સુધી ચાલી. અમે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને 3 વાર હરાવ્યું છે. તે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે... તિલક વર્માએ ખૂબ જ સારી બેટિંગ કરી અને અમે એશિયા કપ 2025 જીત્યો."

ઉત્તરપ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકોએ એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંછમાં પણ એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતને મળેલી જીત બાદ લોકોએ ઉજવણી કરી.

પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડીમાં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકોએ એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા.

પંજાબના મોહાલીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોએ એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરી હતી.

મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતા.

મઘ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓએ એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતાં.

