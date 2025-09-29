અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં ભારતની જીતનો જશ્ન , અમેરિકા અને દુબઈમાં પણ ક્રિકેટપ્રેમીઓએ કરી જીતની ઉજવણી
એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી લીધી. ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતને વધાવવા માટે અમદાવાદીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતાં.
Published : September 29, 2025 at 7:32 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 8:04 AM IST
અમદાવાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં, ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 147 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો.
તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. શિવમ દુબેએ પણ 22 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 33 રન બનાવ્યા, અને સંજુ સેમસનએ 21 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 24 રન બનાવ્યા.
દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો. મેચ બાદ સ્ટેડિયમમાં ભવ્ય આતશબાજી કરવામાં આવી હતી.
#WATCH दुबई, यूएई | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीत लिया। मैच के बाद स्टेडियम में आतिशबाजी हुई। pic.twitter.com/2mZk5coLOs— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
ટીમ ઈન્ડિયાના આ શાનદાર પ્રદર્શનને લઈને દેશભરમાં ઉત્સાહ અને ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ભારતીય ટીમની જીતને વધાવવા માટે અમદાવાદીઓમાં તીવ્ર ઉન્માદ જોવા મળ્યા.
ભારતની જીતની સાથે જ અમદાવાદીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતાં. ખાસ કરીને શહેરના એસજી હાઈવે પર મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતની ખુશી મનાવી હતી. કેટલાંક લોકો તો ગરબા છોડીને પણ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરવા માટે રોડ પર જોવા મળ્યા હતાં. એક તરફ નવરાત્રીનો ગરબાનો ઉત્સાહ અને બીજી તરફ ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર જીત ખેલૈયાઓની ખુશી પણ બેવડાઈ ગઈ હતી.
#WATCH न्यूयॉर्क | भारत द्वारा पाकिस्तान को हराकर #AsiaCupFinal ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्रशंसक ने कहा, " मैच बहुत दिलचस्प था। मैच आखिरी ओवर तक गया। हमने एशिया कप में पाकिस्तान को 3 बार हराया है। यह बहुत गर्व की बात है... तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और… pic.twitter.com/wCnQyCXLgn— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 29, 2025
ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ ફાઈનલની ટ્રોફી જીતી લીધા પછી, એમરિકામાં રહેતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના એક ચાહકે કહ્યું, "મેચ ખૂબ જ રસપ્રદ હતી. તે છેલ્લી ઓવર સુધી ચાલી. અમે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને 3 વાર હરાવ્યું છે. તે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે... તિલક વર્માએ ખૂબ જ સારી બેટિંગ કરી અને અમે એશિયા કપ 2025 જીત્યો."
#WATCH लखनऊ | भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/bfK0GHzal4— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
ઉત્તરપ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકોએ એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા
#WATCH पुंछ (जम्मू-कश्मीर): एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के बाद पुंछ में लोगों ने जश्न मनाया। pic.twitter.com/zI9IEYtmtZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંછમાં પણ એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતને મળેલી જીત બાદ લોકોએ ઉજવણી કરી.
#WATCH सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल | भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/kakLKYnom9— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડીમાં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકોએ એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા.
#WATCH मोहाली, पंजाब | भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/TyAS5wHCCs— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
પંજાબના મોહાલીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોએ એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરી હતી.
#WATCH नागपुर, महाराष्ट्र | भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/ijqUZWRMnZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
#WATCH इंदौर | भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। pic.twitter.com/2uCh9YiyNF— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
મઘ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓએ એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતાં.