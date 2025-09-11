સુરેન્દ્રનગરમાં આશાવર્કર બહેનોએ શહેરમાં રેલી યોજીને કલેકટરને આવેદન આપ્યું, શું છે તેમની માંગણી?
500થી વધુ આશા વર્કર તેમજ આશા ફેસીલેટર બહેનો દ્વારા આજે તેઓની પડતર માંગોને લઇ કલેકટર કચેરી ખાતે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા.
Published : September 11, 2025 at 3:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં આશા વર્કરો અને ફેસીલેટર બહેનોનો જોવા મળ્યો આક્રોશ, સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરી અને જિલ્લા પંચાયતએ રેલી યોજીને ઇન્સેટિવ પ્રથા બંધ કરી કાયમી વર્ગ ચારમાં સમાવેશ કરવાની કરાઈ માંગણી કરવામાં આવી હતી. ઓનલાઇન કામગીરીમાં મોબાઈલની જોગવાઈ કરી આપવા તેમજ આરોગ્ય લગતી કામગીરીમાં ફરજિયાત યુનિફોર્મ તેમજ આઈકાર્ડ આપવા જેવી માંગને લઈને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
મેટરનિટી લિવ, પેન્શન યોજના, અકસ્માત વિમા તેમજ મોબાઇલ ફાળવણી ન થાય ત્યાં સુધી ઓનલાઇન કામગીરી સ્થગિત કરવા રજૂઆત, 5, 6 અને 7 પગાર પંચનો લાભ આપવા સાથે અન્ય સરકારી લાભ આપવાની કરાઈ માંગ કરવામાં આવી હતી.
આશાવર્કરો દ્વારા કલેકટરને આવેદન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની આશા વર્કર તેમજ ફેસીલેટર બહેનો દ્વારા આજે તેઓની પડતર માંગોને લઈ જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. 500થી વધુ આશા વર્કર તેમજ આશા ફેસીલેટર બહેનો દ્વારા આજે તેઓની પડતર માંગોને લઈ કલેકટર કચેરી ખાતે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. તેઓએ ટાગોરબાગથી કલેકટર કચેરી સુધી રેલી યોજી સૂત્રોચાર કરી કલેકટરને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું.
આંગણવાડી બહેનોએ જણાવ્યું હતું કે, "વેતન પગાર વધારો કરવામાં આવે અને કાયમી ધોરણે વર્ગ-4માં તેઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી, તેમજ ઓનલાઈન કામગીરી અંગે મોબાઈલ આપવામાં આવે અને પાંચમું છઠ્ઠું પગાર પંચ આપવામાં આવે અને સરકારી લાભો પણ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે 2000 રૂપિયા જેટલું માત્ર વેતન આપી અને આશા વર્કર બહેનોનું શોષણ કરતા હોય તેવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
