નવસારી : જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ કાર્યરત આશા વર્કર બહેનો દ્વારા આજે જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ડિજિટલ કામગીરીના વિરોધમાં ધરણાં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. આશા વર્કરોએ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી ડિજિટલ કાર્યપદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલાં યોગ્ય સ્માર્ટફોન આપવામાં આવે, તાલીમ આપવામાં આવે અને વેતનમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ માંગણી કરી છે.
જિલ્લાના 300થી વધુ ગામડાઓમાં એક હજારથી પણ વધુ આશા વર્કર બહેનો કાર્યરત છે. વર્ષોથી આ બહેનો ઘરો ઘરો જઈને ગર્ભવતી માતાઓ અને નવજાત શિશુઓની આરોગ્ય માહિતી મેન્યુઅલી જ રીતે નોંધતી આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કામગીરીને ડિજિટલ બનાવવામાં આવી રહી છે.
TAKO મોબાઇલ એપ્લિકેશન : 1 ઓક્ટોબરથી દરેક આશા વર્કરને "TAKO" મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે તમામ માહિતી ફોટા સહિત અપલોડ કરવાની ફરજિયાત જવાબદારી આપવામાં આવી છે, પરંતુ જમીની હકીકત અલગ છે. ઘણા આશા વર્કરો પાસે યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ સ્માર્ટફોન નથી. કેટલાંક વિસ્તારોમાં નેટવર્ક કવરેજ પણ નબળું છે. તેમ જ બહેનોએ જણાવ્યું કે તેમને મોબાઇલ એપ્લિકેશન કે સ્માર્ટફોનના ઉપયોગની પણ પૂરતી સમજણ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આપમેળે ડિજિટલ કામગીરી થવી શક્ય નથી.
ધરણા દરમિયાન 100થી વધુ આશા વર્કરો ઉપસ્થિત રહી જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. રંગુનવાલાને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે સરકાર પહેલે સર્વાંગી સુવિધાઓ, જેમ કે સ્માર્ટફોન અને તાલીમ ઉપલબ્ધ કરે, ત્યારબાદ જ ડિજિટલ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.
મહત્વની બાબત છે કે, જો 1 ઓક્ટોબરથી ડિજિટલ કામગીરી શરૂ ન કરાય તો આશા વર્કરનું ઇન્સેન્ટિવ રોકી દેવાની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે, તે બાબતે પણ બહેનો દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે સાથે વર્ષોથી ન્યૂનતમ વેતનથી પણ ઓછી રકમમાં સેવાઓ આપતી મહિલાઓએ પોતાના વેતનમાં વધારો કરવાની માંગ પણ ઉમેરેલી છે.
આશા વર્કર બહેનોની ચેતવણી : આ સમગ્ર મુદ્દે હવે જિલ્લા તંત્રના નિર્ણયો અને તાત્કાલિક પગલાં પર આશા વર્કરોની નજર છે. જો માંગણીઓને ગંભીરતાથી નહીં લેવામાં આવે તો આવનાર સમયમાં આ માટે આંદોલન કરવું પડશે તો અમે કરીશુની ચીમકી કેટલીક વર્કર બહેનો દ્વારા આપવામાં આવી છે.
