ETV Bharat / state

નવસારીમાં આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદન આપ્યું - ASHA WORKERS

આશા વર્કરોએ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી ડિજિટલ કાર્યપદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલાં યોગ્ય સ્માર્ટફોન આપવામાં આવે, તાલીમ આપવામાં આવે તેવી માંગ

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ
આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read

નવસારી : જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ કાર્યરત આશા વર્કર બહેનો દ્વારા આજે જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ડિજિટલ કામગીરીના વિરોધમાં ધરણાં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. આશા વર્કરોએ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી ડિજિટલ કાર્યપદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલાં યોગ્ય સ્માર્ટફોન આપવામાં આવે, તાલીમ આપવામાં આવે અને વેતનમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ માંગણી કરી છે.

જિલ્લાના 300થી વધુ ગામડાઓમાં એક હજારથી પણ વધુ આશા વર્કર બહેનો કાર્યરત છે. વર્ષોથી આ બહેનો ઘરો ઘરો જઈને ગર્ભવતી માતાઓ અને નવજાત શિશુઓની આરોગ્ય માહિતી મેન્યુઅલી જ રીતે નોંધતી આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કામગીરીને ડિજિટલ બનાવવામાં આવી રહી છે.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

TAKO મોબાઇલ એપ્લિકેશન : 1 ઓક્ટોબરથી દરેક આશા વર્કરને "TAKO" મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે તમામ માહિતી ફોટા સહિત અપલોડ કરવાની ફરજિયાત જવાબદારી આપવામાં આવી છે, પરંતુ જમીની હકીકત અલગ છે. ઘણા આશા વર્કરો પાસે યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ સ્માર્ટફોન નથી. કેટલાંક વિસ્તારોમાં નેટવર્ક કવરેજ પણ નબળું છે. તેમ જ બહેનોએ જણાવ્યું કે તેમને મોબાઇલ એપ્લિકેશન કે સ્માર્ટફોનના ઉપયોગની પણ પૂરતી સમજણ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આપમેળે ડિજિટલ કામગીરી થવી શક્ય નથી.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ
આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ધરણા દરમિયાન 100થી વધુ આશા વર્કરો ઉપસ્થિત રહી જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. રંગુનવાલાને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે સરકાર પહેલે સર્વાંગી સુવિધાઓ, જેમ કે સ્માર્ટફોન અને તાલીમ ઉપલબ્ધ કરે, ત્યારબાદ જ ડિજિટલ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.

મહત્વની બાબત છે કે, જો 1 ઓક્ટોબરથી ડિજિટલ કામગીરી શરૂ ન કરાય તો આશા વર્કરનું ઇન્સેન્ટિવ રોકી દેવાની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે, તે બાબતે પણ બહેનો દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે સાથે વર્ષોથી ન્યૂનતમ વેતનથી પણ ઓછી રકમમાં સેવાઓ આપતી મહિલાઓએ પોતાના વેતનમાં વધારો કરવાની માંગ પણ ઉમેરેલી છે.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ
આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

આશા વર્કર બહેનોની ચેતવણી : આ સમગ્ર મુદ્દે હવે જિલ્લા તંત્રના નિર્ણયો અને તાત્કાલિક પગલાં પર આશા વર્કરોની નજર છે. જો માંગણીઓને ગંભીરતાથી નહીં લેવામાં આવે તો આવનાર સમયમાં આ માટે આંદોલન કરવું પડશે તો અમે કરીશુની ચીમકી કેટલીક વર્કર બહેનો દ્વારા આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કચ્છમાં આંગણવાડી, આશા વર્કર અને મધ્યાહન ભોજનની વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને આકરી રજૂઆત
  2. Anganwadi Protest: ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર આંગણવાડી કર્મચારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શનો યોજ્યા

નવસારી : જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ કાર્યરત આશા વર્કર બહેનો દ્વારા આજે જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ડિજિટલ કામગીરીના વિરોધમાં ધરણાં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. આશા વર્કરોએ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી ડિજિટલ કાર્યપદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલાં યોગ્ય સ્માર્ટફોન આપવામાં આવે, તાલીમ આપવામાં આવે અને વેતનમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ માંગણી કરી છે.

જિલ્લાના 300થી વધુ ગામડાઓમાં એક હજારથી પણ વધુ આશા વર્કર બહેનો કાર્યરત છે. વર્ષોથી આ બહેનો ઘરો ઘરો જઈને ગર્ભવતી માતાઓ અને નવજાત શિશુઓની આરોગ્ય માહિતી મેન્યુઅલી જ રીતે નોંધતી આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કામગીરીને ડિજિટલ બનાવવામાં આવી રહી છે.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

TAKO મોબાઇલ એપ્લિકેશન : 1 ઓક્ટોબરથી દરેક આશા વર્કરને "TAKO" મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે તમામ માહિતી ફોટા સહિત અપલોડ કરવાની ફરજિયાત જવાબદારી આપવામાં આવી છે, પરંતુ જમીની હકીકત અલગ છે. ઘણા આશા વર્કરો પાસે યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ સ્માર્ટફોન નથી. કેટલાંક વિસ્તારોમાં નેટવર્ક કવરેજ પણ નબળું છે. તેમ જ બહેનોએ જણાવ્યું કે તેમને મોબાઇલ એપ્લિકેશન કે સ્માર્ટફોનના ઉપયોગની પણ પૂરતી સમજણ નથી. આવી સ્થિતિમાં, આપમેળે ડિજિટલ કામગીરી થવી શક્ય નથી.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ
આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ધરણા દરમિયાન 100થી વધુ આશા વર્કરો ઉપસ્થિત રહી જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. રંગુનવાલાને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે સરકાર પહેલે સર્વાંગી સુવિધાઓ, જેમ કે સ્માર્ટફોન અને તાલીમ ઉપલબ્ધ કરે, ત્યારબાદ જ ડિજિટલ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.

મહત્વની બાબત છે કે, જો 1 ઓક્ટોબરથી ડિજિટલ કામગીરી શરૂ ન કરાય તો આશા વર્કરનું ઇન્સેન્ટિવ રોકી દેવાની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે, તે બાબતે પણ બહેનો દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે સાથે વર્ષોથી ન્યૂનતમ વેતનથી પણ ઓછી રકમમાં સેવાઓ આપતી મહિલાઓએ પોતાના વેતનમાં વધારો કરવાની માંગ પણ ઉમેરેલી છે.

આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ
આશા વર્કર મહિલાઓનો ડિજિટલ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

આશા વર્કર બહેનોની ચેતવણી : આ સમગ્ર મુદ્દે હવે જિલ્લા તંત્રના નિર્ણયો અને તાત્કાલિક પગલાં પર આશા વર્કરોની નજર છે. જો માંગણીઓને ગંભીરતાથી નહીં લેવામાં આવે તો આવનાર સમયમાં આ માટે આંદોલન કરવું પડશે તો અમે કરીશુની ચીમકી કેટલીક વર્કર બહેનો દ્વારા આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કચ્છમાં આંગણવાડી, આશા વર્કર અને મધ્યાહન ભોજનની વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને આકરી રજૂઆત
  2. Anganwadi Protest: ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર આંગણવાડી કર્મચારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શનો યોજ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHA WORKERSNAVSARI NEWSASHA WORKERS PROTESTDISTRICT HEALTH OFFICERASHA WORKERS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.