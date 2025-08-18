અમદાવાદ: રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે આસારામના જામીનને 21 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યા હતા, જે નિર્ણય 8 ઓગસ્ટના રોજ લેવાયો હતો. આસારામે ઉંમર સંબંધી હૃદય રોગની બીમારીને લઈને મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે જામીન લંબાવવાની માગણી કરી હતી. આ માટે તેમને આજે અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ચેકઅપ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં બળાત્કારના કેસમાં દોષિત ઠરેલા આસારામનો કેસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે સુરતના દુષ્કર્મ કેસમાં આસારામના જામીનને 21 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યા હતા, જ્યારે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે તેમની ઉંમર સંબંધી બીમારીઓ અને હૃદય રોગને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન લંબાવ્યા હતા. આજે સવારે 10:30 વાગ્યે આસારામને અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં વીવીઆઇપી સુવિધાઓ અને ખાનગી સુરક્ષા સાથે તેમનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું.
આસારામ સાથે 20થી 25 ખાનગી સુરક્ષા કર્મચારીઓ હાજર હતા, જેના કારણે મીડિયા કર્મચારીઓને હોસ્પિટલમાં પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યા ન હતા. આ ઉપરાંત, આસારામના ચેકઅપ દરમિયાન દર્દીઓના સંબંધીઓને પણ હોસ્પિટલમાં પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યા ન હતા, જેના કારણે દર્દીઓને નોંધપાત્ર હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. આસારામનું ચેકઅપ સવારે 10:30 થી બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી, એટલે કે લગભગ ચારથી પાંચ કલાક સુધી ચાલ્યું. પ્રથમ ચેકઅપ ઓપીડી વિભાગમાં થયું, જ્યારે હૃદય સંબંધી બીમારીઓ માટેનું બીજું ચેકઅપ ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવ્યું.
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેશ જોષીએ જણાવ્યું કે, જોધપુર કોર્ટ તરફથી આસારામની મેડિકલ તપાસ માટે સિવિલ હોસ્પિટલને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. આ માટે એક વિશેષ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી, જેમાં બે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, ન્યુરોલોજિસ્ટ અને બે મેડિસિન વિભાગના વડાનો સમાવેશ થાય છે. બોર્ડની સલાહ મુજબ નેફ્રોલોજિસ્ટ અને ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટનો અભિપ્રાય પણ લેવામાં આવ્યો. આસારામના એક્સ-રે, કાર્ડિયોગ્રામ સહિતના રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ રિપોર્ટના આધારે બોર્ડ આસારામની મેડિકલ સ્થિતિ અંગે નિર્ણય લેશે.
