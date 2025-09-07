ETV Bharat / state

ટેરિફ મામલે કેન્દ્રની મોદી સરકાર ટ્રમ્પ સામે ઘૂંટણીએ પડી ગઈ: ગુજરાતમાં બોલ્યા કેજરીવાલ

ખેડૂત મહાસંમેલનને લઈને ગુજરાત આવેલા આપના સંયોજન અરવિંદ કેજરીવાલે અમેરિકાની ટેરિફ નીતિને લઈને પીએમ મોદી પર સણસણતા પ્રહાર કર્યા હતાં.

અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતમાં
અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતમાં (X/@Gujarat AAP)
Published : September 7, 2025 at 2:59 PM IST

અમદાવાદ: મોદી સરકાર દ્વારા અમેરિકન કપાસની આયાત પર વેરો હટાવવાના નિર્ણયના વિરોધમાં AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની આગેવાનીમાં આજે ચોટીલા ખાતે કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અતિશય વરસાદના કારણે આ કિસાન મહાપંચાયત મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું. જેના પગલે અમદાવાદ-રાજકોટ સ્થિત એક ફાર્મ હાઉસમાં અરવિંદ કેજરીવાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યુ હતું. જેમાં ખેડૂતો અને રત્નકલાકારોના મુદ્દે તેમણે કેન્દ્રની મોદી સરકારને આડે હાથ લીધી હતી.

જૂન-જૂલાઈ માસમાં કપાસનો પાક વેંચી નાખ્યો, કપાસના ઉત્પાદન માટે ખેડૂતોએ બિયારણથી લઈને ખાતર, મજૂરી આ બધા માટે દેવું કર્યુ હતું હવે તેમનો પાક ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં તૈયાર થઈ જશે. ખેડૂતો આ પાકને વેચાવ માટે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જશે પરંતુ ખેડૂતોને એ ખબર નહીં હોય કે કેન્દ્રમાં બેઠી નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે તેમની સાથે શું વિશ્વાસઘાત કર્યો છે.

કેજરીવાલે કહ્યું કે, અમેરિકાનો ખેડૂત જે કપાસ ઉગાડે છે અને તે કપાસ આપણા દેશમાં આવે છે, તો અત્યાર સુધી તેના ઉપર 11 ટકા કર લાગતો હતો. પરંતુ 19 ઓગસ્ટથી કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે અમેરિકાના કપાસ પર લાગતો આ 11 ટકા કર હટાવી દીધો છે. તેથી હવે ભારતના ખેડૂતો કરતા અમેરિકાના ખેડૂતોનો કપાસ 15 થી 20 રૂપિયા સસ્તો થઈ જશે. પરિણામે આપણા દેશના ખેડૂતોનો કપાસ નહીં વેચાઈ. પહેલા સરકારે 4 મહિના માટે આ કર હટાવ્યો હતો પરંતુ હવે ડિસેમ્બર 2025 સુધી કર હટાવ્યો છે.

આવી સ્થિતિમાં જે ખેડૂતોએ દેવું કરીને કપાસની ખેતી કરી હશે તેની પાસે આપઘાત કરવા સિવાઈનો બીજો કોઈ રસ્તો બાકી નહીં રહે, અમેરિકાનો કપાસ જ્યારે ભારતીય બજારોમાં આવશે તો ભારતીય ખેડૂતોને પ્રતિ મણ 900 રૂપિયા જેવો જ ભાવ મળશે. એવું લાગી રહ્યું છે કે, સરકાર અમેરિકાના ખેડૂતોને માલામાલ કરી રહી છે અને ગુજરાતના ખેડૂતોને કંગાળ. એવું લાગે છે કે, મોદી અદાણીને બચાવવા માટે ટ્રમ્પને કોઈ પણ ભોગે નારાજ કરવા નથી માંગતા. ટ્રમ્પના દબાણમાં મોદી સરકારે એવો નિર્ણય લીધો છે કે કપાસ ઉગાડનાર ખેડૂતોને આપઘાત કરવાનો વારો આવશે.

અરવિંદ કેજરીવાલે સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે કે, યુએસના કપાસ પર લાગતી 11 ટકા ટેક્સ ફરી પાછો અમલી કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું જેવી રીતે કપાસના ખેડૂતો પર સંકટ આવ્યું છે તેવી જ રીતે ડાયમંડ સેક્ટરમાં પણ સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. અહીં પણ કેન્દ્રની મોદી સરકાર ટ્રમ્પ સામે ઘૂંટણીએ પડી ગઈ છે. સુરતથી અમેરિકા જતા હિરા પર અમેરિકાએ 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે જેના કારણે હિરાના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા રત્નકલાકારો બેરોજગાર થયા છે.

કેનેડે, મેક્સિકો અને યુરોપિયન યુનિયન પર અમેરિકાએ ટેરિફ લગાવ્યો હતો જોકે, આ દેશોએ અમેરિકા પર વળતો ટેરિફ લગાવતા ટ્રમ્પે પોતાનો ટેરિફ હટાવી લીધો કે ઓછો કરી નાખ્યો, પરંતુ ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવવા છતા નરેન્દ્ર મોદી સરકારે આકરૂ પગલુ ભરવાને બદલે અમેરિકાના કપાસ પર લગાવેલો 11 ટકા ટેક્સ હટાવી લીધો. આપણે કેમ નબળા પડી ગયા ? 140 કરોડનો દેશ સૌથી મોટું માર્કેટ આજે અમેરિકાની તમામ કંપનીઓ ભારત આવવા માંગે છે, સરકાર સાથે 140 કરોડ જનતા છે. અમેરિકાએ ભારત ઉપર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો તો પીએમ મોદીએ સામે 100 ટકા ટેરિફ લગાવી દેવાની જરૂર હતી, જો આવુ કર્યુ હોત તો ટ્રમ્પને ભારત સામે નમવું જોખવું પડત. ટ્રમ્પને નબળા અને કાયર ગણાવતા કેજરીવાલે કહ્યું કે, જે દેશે ટ્રમ્પ સામે નમતુ ના જોખ્યું તેની સામે ટ્રમ્પ ઝુકી ગયા. ભારતમાં કાર્યરત અમેરિકાની અસંખ્ય કંપનીઓમાં 4 કંપની બંધ કરી દો તેમને નાની યાદ આવી જશે. કેમ આંખો નથી બતાવતા કેમ નબળા પડો છે અમેરિકા સામે છાતી કાઢીને ઉભા તો રહો, શા માટે ચુપ છો અદાણીના કારણે ? તેમને બચાવવા માટે આખા દેશને દાવ પર લગાવી દેશો ।

કોંગ્રેસ પર કેજરીવાલના પ્રહાર

આજે સુરતની અંદર રત્નકાલાકારો પાસે ખાવાના ફાંફા છે, તેમના બાળકોની ફી ભરવાના પણ પૈસા નથી. લાખો કારીગરો બેરોજગાર થઈ ગયા છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી થોડી હિંમત બતાવો આખો દેશ આપની સાથે છે. આશ્ચર્યની વાત છે આ તમામ મુદ્દાઓ પર કોંગ્રેસ ચુપ છે અને તે ભાજપની નોકરી કરી રહી છે.

