આજે AAPનું ચોટીલામાં ખેડૂત મહાસંમેલન, અરવિંદ કેજરીવાલનું ગુજરાત આગમન
કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાના ભારત સરકારના નિર્ણય સામે આમ આદમી પાર્ટીએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે, જેના ભાગરૂપે આજે ચોટીલામાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં મહાસંમેલન યોજ્યું છે.
Published : September 7, 2025 at 7:51 AM IST|
Updated : September 7, 2025 at 8:50 AM IST
ચોટીલા સુરેન્દ્રનગર: આજે 7 સપ્ટેમ્બરે સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં AAP દ્વારા ખેડૂત મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલનું ગુજરાત આગમન થઈ ગયું છે.
ચોટીલામાં ખેડૂત મહાસંમેલનને ગુજરાત આવેલા અરવિંદ કેજરીવાલનું રાજકોટ એરપોર્ટ પર આગમન થયું ત્યારે ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા સહિત મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કેજરીવાલનું ઉષ્માપુર્વક સ્વાગત કર્યુ હતું.
આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આયોજિત " કિસાન મહાપંચાયત" માં ઉપસ્થિત રહી ગુજરાતના ખેડૂતોનો અવાજ બુલંદ કરવા શ્રી @ArvindKejriwal ગુજરાત આવ્યા છે ત્યારે આજે રાજકોટ એરપોર્ટ ખાતે તેમના આગમન દરમિયાન ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલ ઈટાલિયાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. pic.twitter.com/pdhE44keGd— AAP Gujarat (@AAPGujarat) September 6, 2025
ગુજરાતમાં ખેડૂત સંમેલનમાં આવતા પહેલાં અરવિંદ કેજરીવાલે મીડિયા સાથે આ અંગે વાત કરી હતી તેમજ આ અંગે એક પોસ્ટ પણ એક્સ પર શેર કરી હતી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'મોદી સરકારે અમેરિકાથી આવતા કપાસ પરની 11 % આયાત ડ્યુટી ચૂપચાપ દૂર કરી દીધી છે. સરકારનું આ પગલું આપણા દેશના ખેડૂતોને આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરશે. આવતીકાલે ચોટીલામાં ખેડૂતોના હક્કો અને હક માટે એક વિશાળ મહાસભાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પહોંચશે'.
मोदी सरकार ने चोरी-छिपे अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर से 11% की Import Duty हटा दी है। सरकार का ये कदम हमारे देश के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 6, 2025
कल चोटीला में किसानों के हक और अधिकारों के लिए एक बड़ी महासभा हो रही है जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। pic.twitter.com/WoX4KTvvTn
મત ચોરીના મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપતા કેજરીવાલે કહ્યું કે મત ચોરી ખૂબ જ ખોટી છે. બધા પક્ષોએ સાચો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. ભાજપને સમજાયું છે કે તે જીતી શકશે નહીં. તેથી જ તેમણે મત ચોરીનો આશરો લીધો છે.
वोट चोरी बहुत ग़लत है। सभी पार्टियों ने सही मुद्दा उठाया है।— AAP (@AamAadmiParty) September 6, 2025
बीजेपी को समझ आ गया है कि वो जीत नहीं सकती। इसलिए उन्होंने वोट चोरी का सहारा लिया है।@ArvindKejriwal pic.twitter.com/WTnIxVRXNM
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ આ કાર્યક્રમને લઈને 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારના કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાના નિર્ણયનો વિરોધ નોંધાવશે. પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયથી ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતના ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થશે.
પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં AAPના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારી અને કિસાન સેલના પ્રદેશ પ્રમુખ રાજુભાઈ કરપડાએ ભાગ લીધો. સાગર રબારીએ જણાવ્યું કે, ભાજપ સરકારના શાસનમાં નાના ધંધા અને રોજગાર ખોરવાયા છે, જેના કારણે લોકો ખેતી તરફ વળ્યા છે. આવા સમયે કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાના નિર્ણયથી અમેરિકા, ચીન સહિત અન્ય દેશો ભારતમાં કપાસ મોકલશે, જેનાથી ગુજરાતના ખેડૂતોના કપાસનું બજાર ખોરવાશે. તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી કે, આ નિર્ણયથી ખેડૂતોનો કપાસ ખરીદનાર કોઈ નહીં મળે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 2024ના અતિવૃષ્ટિ રાહત પેકેજની જાહેરાત થઈ હોવા છતાં ખેડૂતોને હજુ સુધી નાણાં મળ્યા નથી.
રાજુભાઈ કરપડાએ આરોપ લગાવ્યો કે, સરકારે વિકસિત દેશોના દબાણમાં અને કેટલાક ભારતીય વેપારીઓને ફાયદો પહોંચાડવા આ નિર્ણય લીધો છે, જે ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક છે. તેથી, 7 સપ્ટેમ્બરે ચોટીલા ખાતે યોજાનાર ખેડૂત મહાસંમેલન છેલ્લા 35 વર્ષમાં સૌથી મોટું હશે. આ સંમેલનમાં ખેડૂતોના હિત માટે કપાસના પ્રતિ મણ રૂ. 2100નો ભાવ ચૂકવવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવશે. અરવિંદ કેજરીવાલ આ સંમેલનમાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવશે. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો સરકાર ખેડૂતોની માંગ નહીં સ્વીકારે તો AAP ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ખેડૂત મહાસંમેલનોનું આયોજન કરશે.