મારામારી અને લૂંટ કેસમાં દેવાયત ખવડના રિમાન્ડ નામંજુર, પોલીસ જામીનને રદ કરવા કોર્ટમાં કરશે અરજી

તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે મારામારી અને લૂંટ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા કલાકાર દેવાયત ખવડને કોર્ટ તરફથી આંશિક રાહત મળી છે.

Published : August 19, 2025 at 10:23 AM IST

તાલાલા, ગીરસોમનાથ: તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે અમદાવાદના સનાથલ ગામે રહેતા યુવક પર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા લોકોએ કાર અથડાવી બંદૂક તાકી લોખંડના પાઇપ વડે હુમલો કરી લૂંટ ચલાવી હતી. આ અંગે તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિત 7 લોકોને જિલ્લા પોલીસે સુરેન્દ્રનગર ખાતે થી ઝડપી પાડી તમામને કોર્ટમાં રિમાન્ડ અર્થે લઈ જવાયા હતા. કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજુર કરી તમામ આરોપીઓને જામીન પર છોડી મુકવાનો આદેશ આપી 15 હજારના જામીન પર મુક્ત કરવાનો ચુકાદો આપ્યો.

તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે અમદાવાદના સનાથલ ગામે રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા લોકો સામે માર મારવાની અને લૂંટ કર્યાની ફરિયાદ તાલાલા પોલીસે સ્ટેશનમાં નોંધાવી હતી

મારામારી અને લૂંટ કેસમાં દેવાયત ખવડને રાહત (Etv Bharat Gujarat)

હુમલો કરનાર દેવાયત ખવડને ઝડપી પાડવા તાલાલા પોલીસ સહિતની 7 જેટલી ટીમો એ અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી, અને હુમલાના પાંચ દિવસ બાદ પોલીસે દેવાયત ખવડ સહિત 7 લોકોને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દુધઈ ગામે આવેલા ફાર્મ હાઉસ પાસેથી ઝડપી પાડયા હતા.

જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપેલા તમામ આરોપીઓને તાલાલા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા હતા. દેવાયત ખવડ સહિતનાઓને તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં લોકઅપમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાર બાદ તાલલા કોર્ટમાં રિમાન્ડ અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં જજ રજા પર હોવાથી વેરાવળ કોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે આરોપી પક્ષે પોતાનો બચાવ મજબુત રીતે રજૂ કર્યો હતો.

આ મામલાની સુનાવણી દરમિયાન ફર્સ્ટ ક્લાસ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એ.એ.જાની સમક્ષ બંને પક્ષોની દલીલો એક કલાક સુધી ચાલી હતી અને બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે રાત્રિના 9:45 વાગ્યે ચુકાદો આપતા દેવાયત ખવડ સહિતનાઓના પોલીસ રિમાન્ડ નામંજુર કર્યા હતા અને તમામ દેવાયત ખવડ સહિત 7 આરોપીઓના જામીન મંજૂર કર્યા હતા. હાલ આ તમામ આરોપીઓને તાલાલા પોલીસ સ્ટેશન રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં 151 અંતર્ગત અટકાયત પગલાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

દેવાયત ખવડ સહિતના તમામ આરોપીઓ હાલ તાલાલા પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, આ તમામ આરોપીઓને કોર્ટે આપેલા જામીનને રદ કરવા માટે આજે કોર્ટમાં પોલીસ દ્વારા અરજી કરવામાં આવશે.આ કેસની સુનાવણીમાં સરકારી વકીલે આરોપીઓના રિમાન્ડ માટે દલીલો કરી હતી જ્યારે આરોપીઓના રાજકોટથી આવેલ વકીલ એ.જે.વિરરાએ પોલીસની આ માંગ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, અને જણાવ્યું હતું કે આ આરોપીઓની ધરપકડના કારણો અંગે તેમણે જાણ કરવામાં આવી નથી. જે આર્ટિકલ 22(B)નું ઉલ્લંઘન છે, સાથે જ વકીલે પોતાની દલીલોને મજબુત બનાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના કેટલાક મહત્વના ચુકાદાઓ પણ રજુ કર્યા હતા અને રિમાન્ડ અરજી પરની સુનાવણી સામે પણ વાંધો લીધો હતો અને આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત કરવાની દલીલો કરી હતી.

અંતે કોર્ટે તમામ આરોપીઓના રિમાન્ડ નામંજુર કરી જામીન પર મુક્ત કરવાનો મૌખિક આદેશ આપી 15 હજારના જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હાલ દેવાયત ખવડ સહિતના લોકો તાલાલા પોલીસની કસ્ટડીમાં છે.

