દેવાયત ખવડ ફરી જેલમાં જશે, તલાલામાં યુવક પર હુમલાના કેસમાં કોર્ટે જામીન રદ કર્યા

થોડા દિવસો અગાઉ તાલાલાના ચિત્રોડ ગામ નજીક અમદાવાદના સનાથળના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ નામના યુવક પર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સોએ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

દેવાયત ખવડના જામીન રદ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ: તાલાલાના ચિત્રોડ ગામે સનાથળના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલો કરવાની ઘટનામાં જામીન પર જેલની બહાર રહેલા દેવાયત ખવડની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટમાં તલાલા પોલીસે જામીન વિરુદ્ધ રિવિઝન અરજી દાખલ કરી હતી. જેને કોર્ટે માન્ય રાખતા દેવયત ખવડ સહિતના આરોપીઓના જામીન રદ કર્યા છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
થોડા દિવસો અગાઉ તાલાલાના ચિત્રોડ ગામ નજીક અમદાવાદના સનાથળના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ નામના યુવક પર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સોએ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં દેવાયત ખવડ અને તેમના માણસોએ ફોર્ચ્યુનર અને ક્રેટાથી ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની કારને ટક્કર મારી હતી. બાદમાં અપશબ્દો બોલી લોખંડના પાઇપ વડે માર મારી દેવાયત ખવડે રિવોલ્વર બતાવી 15 તોલા સોનાનો ચેઇન અને રોકડ રકમની લૂંટ કરતા તાલાલા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી .

જે મારામારીની ઘટનામાં ઇજા પામનાર ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણને પ્રથમ તાલાળા હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર માટે જુનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને હુમલો કરનાર દેવાયત ખવડ સહિત કુલ 16 જેટલાં લોકો સામે તાલાળા પોલીસે ગુનો નોંધી હુમલાખોરોને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી હતી. થોડા દિવસ બાદ દેવાયત ખવડ સહિત કુલ 7 જેટલા લોકોને સુરેન્દ્રનગરથી ઝડપી લીધા બાદ તાલાળા પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં કોર્ટમાં રિમાન્ડ અર્થે રજૂ કરવામાં આવતા દેવાયત ખવડના વકીલ એ.જે. વિરરાએ કોર્ટમાં દલીલો કરી સુપ્રીમ કોર્ટના મહત્વના ચુકાદાઓ અને દેવાયત ખવડ સહિતના આરોપીઓની રિમાન્ડ અરજી પર સુનાવણી સામે વાંધો લીધો હતો અને તમામને જામીન પર મુક્ત કરવાની દલીલ કરતા કોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ રાત્રે 9:45 વાગ્યે ચુકાદો આપતા દેવાયત ખવડના પોલીસ રિમાન્ડ નામંજુર કર્યા હતા અને કેસના તમામ દેવાયત ખવડ સહિતના શખ્સોના જામીન મંજુર કર્યા હતા.

જેમાં તાલાલા પોલીસે વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી દાખલ કરી હતી. આ રિવિઝન અરજી કોર્ટે માન્ય રાખીને વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટે ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિતનાઓના જામીન રદ કર્યા છે. આ કેસમાં દેવાયત ખવડના વકીલે પણ જામીન રદ કરવાની માંગ સામે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નોંધાવ્યો નહોતો.

આ કેસમાં થોડા દિવસ અગાઉ તાલાળા ગીરમાં દેવાયત ખવડ અને તેના માણસોએ યુવક પર હુમલો કર્યો હતો. આ મામલે નીચલી કોર્ટે ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સોના જામીન મંજુર કર્યા હતા. જોકે તાલાળા પોલીસે આ જામીન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને એક રિવિઝન અરજી દાખલ કરી હતી. આજે વેરાવળ કોર્ટમાં સરકાર પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે દેવાયત ખવડ સહિતનાઓના જામીન રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કેસમાં દેવાયત ખવડે તાલાળા પોલીસ સમક્ષ હાજર થવું પડશે. આ કેસમાં સરકારી વકીલ તરીકે કેતનસિંહ વાળાએ કોર્ટમાં સરકાર પક્ષે ધારદાર રજૂઆત કરી હતી.

