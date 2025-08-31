મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકા નજીક આવેલા થોળ ગામ પાસેની એક પાંજરાપોળમાં 15 થી 20 ગાયોના કરુણ મોત થતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાએ પશુપ્રેમીઓમાં શોક અને રોષની લાગણી ફેલાવી છે. એવી શંકા સેવાઈ રહી છે કે આ ગાયોના મોતનું કારણ ખોરાકની અછત છે.
મહેસાણા મનપા દ્વારા પકડાતી ગાયો પાંજરાપોળમાં રખાતી
મળતી માહિતી મુજબ મહેસાણા મનપા દ્વારા શહેરની હદમાંથી પકડવામાં આવેલી રખડતી ગાયોને થોળ નજીકના આ પાંજરાપોળમાં રાખવામાં આવતી હતી. પાલિકા દ્વારા પાંજરાપોળને આ ગાયોના નિભાવ માટે નિયમિત રીતે પૈસા પણ ચૂકવવામાં આવતા હતા. જોકે, તેમ છતાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ગાયોના મોત થવાને કારણે પાંજરાપોળના સંચાલન સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
મૃત ગાયોને ટ્રેક્ટરને ભરીને લઈ જવાય તે પહેલા સત્ય પકડાયું
આ ઘટના ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે એક ખાનગી ટ્રસ્ટના સભ્યો પાંજરાપોળની મુલાકાતે પહોંચ્યા. તેમણે જોયું કે મૃત ગાયોને ટ્રેક્ટરમાં ભરીને ક્યાંક લઈ જવામાં આવી રહી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને ટ્રસ્ટના સભ્યો ચોંકી ઊઠ્યા અને તેમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી.
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
પોલીસને જાણ થતા બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરી. પોલીસની હાજરીમાં મૃત ગાયોના પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી તેમના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાય. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ ગાયોના મોતનું સાચું કારણ બહાર આવશે, પરંતુ અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી અને ઘટનાસ્થળના દ્રશ્યો પરથી ખોરાકની અછત જ મુખ્ય કારણ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
સ્થાનિકો અને પશુપ્રેમીઓમાં રોષ
આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક લોકો અને પશુપ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોએ આ સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની અને જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. પાંજરાપોળના સંચાલકોની બેદરકારીને કારણે આ નિર્દોષ પશુઓએ જીવ ગુમાવ્યા હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પાંજરાપોળ સંચાલકો સવાલના ઘેરામાં
આ ઘટના બાદ મનપા અને પાંજરાપોળના સંચાલકો પણ સવાલોના ઘેરામાં આવી ગયા છે. મનપા દ્વારા ચૂકવાતા નાણાંનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો હતો કે કેમ, અને ગાયોને પૂરતો ખોરાક અને પાણી મળતું હતું કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ થવી જરૂરી છે. આ એક સંવેદનશીલ મુદ્દો છે અને પશુઓના જીવ સાથે ચેડા કરવા એ અક્ષમ્ય ગુનો છે. લોકો આશા રાખી રહ્યા છે કે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર આ મામલે ત્વરિત અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરી ગુનેગારોને સજા અપાવશે.
આ ઘટના એ વાતનો પુરાવો છે કે રખડતા પશુઓને પકડ્યા પછી તેમના નિભાવની જવાબદારી માત્ર પકડીને મૂકી દેવાથી પૂરી થતી નથી, પરંતુ તેમના માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા અને દેખરેખ પણ રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સમાજને પશુ કલ્યાણના મુદ્દા પર વિચાર કરવા મજબૂર કર્યો છે. સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટનાને લઈને તંગદિલીનો માહોલ છે.
