ETV Bharat / state

અરવલ્લીમાં બિલ્ડર્સ, ડોક્ટર્સ અને વેપારીઓને ત્યાં ITના સર્ચથી ફફડાટ, 400થી વધુ કર્મચારીઓ તપાસમાં

મોડાસા સર્કિટ હાઉસમાં કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી સમગ્ર ઓપરેશન પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં આયકર (IT) વિભાગની મોટીઓ કાર્યવાહી ચાલુ છે. મોડાસા અને મેઘરજમાં વિવિધ સ્થળોએ આઇટી અધિકારીઓ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન યથાવત ચાલે છે.તપાસ દરમિયાન રોકડ રકમ તેમજ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. મોડાસા સર્કિટ હાઉસમાં કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી સમગ્ર ઓપરેશન પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ મોબાઇલ વેપારીઓ, ચાના વેપારીઓ અને જમીન વ્યવહારમાં સંકળાયેલા લોકો પર તવાઈ રાખી છે.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)

ઉપરાંત બિલ્ડર્સ, ડૉક્ટર્સ અને અન્ય વેપારીઓના રહેણાંક મકાનો પર પણ તપાસ ચાલુ છે. તપાસ દરમ્યાન 10 થી વધુ બેંક લોકર્સ સીઝ કરવામાં આવ્યા છે. દરોડા દરમિયાન નાણાંની હેરાફેરીના સંકેતો મળ્યા છે, અને મોટી રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. કાર્યવાહી સંબંધિત વધુ વિગતો આવતા કલાકોમાં બહાર પાડવામાં આવશે.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)

મોડાસા શહેરમાં આયકર વિભાગની વિશાળ કાર્યવાહી
મોડાસા શહેરમાં આયકર વિભાગ દ્વારા વિશાળ પાયે દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. માહિતી મુજબ સવારે વહેલી ઘડીએ શરૂ થયેલા આ દરોડા માટે 70થી વધુ વાહનોમાં આવેલ 400થી વધુ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ટીમે એકસાથે અનેક સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યવાહી દરમિયાન શહેરના જાણીતા બિલ્ડર, ડોકટર અને વેપારીઓના નિવાસ તથા ઓફિસ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ તપાસની પ્રક્રિયામાં ત્રણ અલગ અલગ બેંકમાં આવેલ કુલ 10 લોકરો સીલ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કાર્યવાહીથી શહેરના વેપારી વર્ગમાં ભારે ફફડાટ મચી ગયો છે. લોકોમાં ચર્ચાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દસ્તાવેજો, નકદી અને મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ્સની તલાશી ચાલુ છે.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)

અધિકૃત સ્ત્રોતો દ્વારા હાલ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ સૂત્રો કહે છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ મોટા પાયે ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે. આયકર વિભાગની આ વિશાળ કાર્યવાહીને કારણે મોડાસા શહેરમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને દરેક વર્ગના લોકોમાં ચકચાર જોવા મળી રહી છે.

અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ
અરવલ્લીમાં IT વિભાગની રેડ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. ગાંધીનગરમાં પોલીસકર્મી રિંકલબેન હત્યા કેસ: 48 કલાકમાં સસ્પેન્સનો અંત! પ્રેમ, દગો અને દબાણે પ્રેમીને બનાવ્યો હત્યારો
  2. મહેસાણામાં તબીબ ભાગીદાર સાથે કરોડોની છેતરપિંડી, કંપનીના નકલી ઇ-વે બિલથી બેંકમાંથી પૈસાની ઉચાપત

For All Latest Updates

TAGGED:

ARAVALLI IT RAIDMODASA IT SEARCH OPERATIONIT SEARCH OPERATIONARAVALLI NEWSARAVALLI IT RAID

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.