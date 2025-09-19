ETV Bharat / state

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફરજનના વેપારીઓને મોટું નુકસાન: ભારે વરસાદે રસ્તાઓ બંધ કર્યા

હિમાચલ કે કાશ્મીરથી મહેસાણા સુધી સફરજનની ગાડીઓને પહોંચતા ત્રણ દિવસનો સમય લાગે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 3:52 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં હિમાચલ પ્રદેશ અને કાશ્મીરથી આવતા સફરજનના વેપારીઓને આ વર્ષે મોટું નુકશાન થયું છે. આ રાજ્યોમાં થયેલા ભારે વરસાદના કારણે સફરજન ભરેલી ટ્રકો રસ્તામાં ફસાઈ જતાં સમયસર મહેસાણા પહોંચી શકી ન હતી. સામાન્ય રીતે, હિમાચલ કે કાશ્મીરથી મહેસાણા સુધી સફરજનની ગાડીઓને પહોંચતા ત્રણ દિવસનો સમય લાગે છે, પરંતુ આ વખતે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ બંધ થઈ જતાં અનેક ગાડીઓ 10 થી 12 દિવસ સુધી રસ્તામાં જ ફસાયેલી રહી હતી.

આ લાંબા વિલંબને કારણે મોટાભાગના સફરજન બગડી ગયા હતા. જ્યારે ગાડીઓ આખરે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડ પહોંચી, ત્યારે બોક્સ ખોલતા જ વેપારીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. બોક્સમાં સફરજન તાજા અને કડક હોવાને બદલે, સડી ગયેલા અને નરમ થઈ ગયા હતા.

વેપારીઓને મોટું આર્થિક નુકશાન

મહેસાણાના સફરજનના વેપારી ધીરજભાઈએ જણાવ્યું કે, "અમે હિમાચલ અને કાશ્મીરથી સફરજન મંગાવવા માટે લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. ગાડીઓ સમયસર પહોંચી ન શકવાને કારણે મોટાભાગનો માલ ખરાબ થઈ ગયો. આટલા લાંબા સમય સુધી સફરજનને કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવી સુવિધા મળતી નથી, જેથી બગડવાની સંભાવના વધી જાય છે. આ વર્ષે અમારું આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થયું છે. ઘણા વેપારીઓએ તો માલનો મોટો ભાગ ફેંકી દેવો પડ્યો."

વરસાદ અને ભૂસ્ખલનની અસર

હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન અસામાન્ય રીતે ભારે વરસાદ થયો છે. આ વરસાદના કારણે અનેક રસ્તાઓ પર ભૂસ્ખલન (landslides) થયું હતું, જેના પરિણામે હાઈવે બંધ થઈ ગયા હતા. સફરજન ભરેલી ટ્રકો આવા બંધ થયેલા રસ્તાઓ પર અટવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે માલનું વહન અશક્ય બની ગયું હતું. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા રસ્તાઓ સાફ કરવાના પ્રયાસો છતાં, પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર હતી કે વાહનવ્યવહાર પૂર્વવત થતાં ઘણો સમય લાગ્યો.

ગ્રાહકોને પણ મોંઘા ભાવે સફરજન

આ ઘટનાની અસર ફક્ત વેપારીઓ પર જ નહીં, પરંતુ ગ્રાહકો પર પણ પડી છે. માલની અછત અને બગડી ગયેલા સફરજનના કારણે બજારમાં સારી ગુણવત્તાવાળા સફરજનનો જથ્થો ઓછો થઈ ગયો છે. પરિણામે, જે સફરજન ઉપલબ્ધ છે તેના ભાવમાં વધારો થયો છે. ગ્રાહકોએ હવે સફરજન ખરીદવા માટે વધુ પૈસા ચૂકવવા પડે છે.

આગામી દિવસોમાં પરિસ્થિતિ સુધરવાની આશા

હાલમાં વરસાદ ઓછો થતાં રસ્તાઓ ધીમે ધીમે ખુલી રહ્યા છે. વેપારીઓને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં સફરજનનો નવો અને તાજો માલ સમયસર પહોંચશે, જેનાથી બજારમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય બનશે. જોકે, આ વર્ષે થયેલું નુકશાન ભરપાઈ કરવું વેપારીઓ માટે એક મોટો પડકાર બની રહેશે. આ કુદરતી આપત્તિએ વેપાર જગત પર સીધી અસર કરી છે, જેનું પરિણામ લાંબા સમય સુધી જોવા મળશે.

