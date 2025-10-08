ETV Bharat / state

આ કેસમાં અગાઉ મુખ્ય આરોપી સ્ટીવન ભાનુભાઈ મેકવાનની ધરપકડ થઈ હતી, જે હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 3:06 PM IST

ખેડા: નડિયાદમાં બહુચર્ચિત ધર્માંતરણ મામલે પોલીસે વધુ એક આરોપી, સ્મિતુલ ફિલિપભાઈ મહીડાની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં અગાઉ મુખ્ય આરોપી સ્ટીવન ભાનુભાઈ મેકવાનની ધરપકડ થઈ હતી, જે હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. પોલીસે સ્મિતુલ મહીડાને પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર લઈ, વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

રિસ્ટોરેશન રિવાઇવલ ફાઉન્ડેશનની શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ

રિસ્ટોરેશન રિવાઇવલ ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થા દ્વારા ધાર્મિક સેમિનારના બહાને લોકોને લાલચ આપી ધર્માંતરણ કરાવવામાં આવતું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ સંસ્થાને વિદેશમાંથી ફંડ પણ મળતું હતું.

નડિયાદમાં ધર્માંતરણ મામલે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ, પોલીસ તપાસમાં વિદેશી ફંડનો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત ધર્મ સ્વતંત્રતા અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો

ડીવાયએસપી વી. આર. બાજપાઈએ જણાવ્યું કે, 9 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ નડિયાદ પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજરાત ધર્મ સ્વતંત્રતા અધિનિયમ, 2021 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. ફરિયાદી આકાશ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ, નડિયાદના રહેવાસી, તેમના મિત્રો સાથે આશીર્વાદ સોસાયટી નજીકથી પસાર થતા હતા ત્યારે તેમને ક્રિશ્ચિયન ધર્મની પ્રાર્થના અને "હાલેલુયા"ના નારા સંભળાયા. અંદર જઈને તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે બે ઈસમો દ્વારા પ્રભુ ઈસુના ચમત્કારો, જીવન સુધારણા અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિના વચનો આપી ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવા માટે લાલચ આપવામાં આવી રહી હતી.

સ્મિતુલ મહીડાની ભૂમિકા

ડીવાયએસપીએ જણાવ્યું કે સ્મિતુલ મહીડા આ સંસ્થાના હિસાબો અને પત્રવ્યવહારનું કામ સંભાળતો હતો. તે બાઇબલ કોલેજમાં વક્તા તરીકે પણ સક્રિય હતો અને સ્ટીવન મેકવાન સાથે ગુજરાત તેમજ ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈને આ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેતો હતો.

પોલીસે સ્મિતુલ મહીડાના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ દરમિયાન સંસ્થાની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ, અન્ય સંગઠનો સાથેના નાણાકીય વ્યવહારો અને ધર્માંતરણની ઘટનાઓની અન્ય જગ્યાઓએ થયેલી પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરવાનો ઈરાદો રાખ્યો છે. આ ઉપરાંત, અન્ય સંભવિત પીડિતોની માહિતી પણ મેળવવામાં આવશે.

