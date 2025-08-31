ETV Bharat / state

અંકલેશ્વરમાં કરુણ ઘટના: નર્મદા કિનારે માછીમારી દરમિયાન ત્રણ યુવાનો પર વીજળી પડી, 1નું કરુણ મોત, 2 ગંભીર - BHARUCH NEWS

Published : August 31, 2025 at 1:53 PM IST

ભરૂચ : રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઓરેન્જ એલર્ટ વચ્ચે ગઈકાલે સાંજે ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર નજીક નર્મદા નદી કિનારે એક કરુણ ઘટના બની હતી. માછીમારી કરી રહેલા ત્રણ યુવાનો પર અચાનક વીજળી પડતા 1 યુવાનનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે 2 અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

અંકલેશ્વર તાલુકાના નવાદિવા ગામના પટેલ ફળિયાના ત્રણ યુવાનો નર્મદા નદીના કિનારે માછીમારી માટે ગયેલા, ત્યારે અચાનક આકાશી વીજળી પડતા ત્રણેય યુવાનો તેની ચપેટમાં આવ્યા હતા. ઘટનામાં 20 વર્ષીય દેવ સુંદર વસાવાનું સ્થળ પર જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મોત નિપજ્યું હતું.

દેવ સુંદર વસાવા સાથે નટવર ભાયલાલ વસાવા અને નટવર અભેસિંહ વસાવા ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. બંનેને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડી સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા.

તંત્રની કાર્યવાહી : દુર્ઘટનાની જાણ થતાં જ અંકલેશ્વર મામલતદાર અને તાલુકા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. પોલીસે પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતક દેવ વસાવાના મૃતદેહને ઝડખોલ CHC સેન્ટર ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો.

હવામાન વિભાગની ચેતવણી છતાં બેદરકારી : રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. છતાંયે યુવાનો માછીમારી માટે નદી કિનારે ગયા હતાં. તંત્ર દ્વારા અગાઉથી જ ચેતવણી આપવામાં આવી હોવા છતાં આવી દુર્ઘટના બનતાં ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

અંકલેશ્વર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી : અંકલેશ્વર શહેર A ડીવીઝન પોલીસે ઘટના અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું છે કે, યુવાનો સામાન્ય માછીમારી માટે નદી કિનારે બેઠેલા ત્યારે અચાનક વીજળી પડતાં દુર્ઘટના બની હતી. હાલ મૃતકના પરિવારજનોના નિવેદનો લઈને વધુ તપાસ આગળ ધરવામાં છે.

ગામમાં શોકની લાગણી : દેવ સુંદર વસાવા પોતાના ગામ નવાદિવા ખાતે સારા સ્વભાવનો અને લોકપ્રિય યુવાન ગણાતો હતો. તેના અચાનક નિધનથી પરિવારજનો શોકમગ્ન બન્યા છે. ગામજનો મોટી સંખ્યામાં પરિવારના દુખમાં સહભાગી બન્યા હતા. બીજી તરફ ઘાયલ થયેલા બંને યુવાનોની તબિયત અંગે ચિંતાનો માહોલ છે.

વરસાદી મોસમ દરમિયાન વીજળી પડવાના બનાવો સામાન્ય હોય છે, પરંતુ તે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી ચેતવણીઓનું પાલન કરવું એ જ સલામતીનો એકમાત્ર રસ્તો છે.

