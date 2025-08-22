પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને હાઈકોર્ટનો ચાર અઠવાડિયામાં સરેન્ડર કરવાનો આદેશ

રાજકોટ: રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને તત્કાલીન ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચાર અઠવાડિયામાં સરેન્ડર કરવાનો હુકમ કર્યો છે. જેલ અધિક્ષક ટી.એસ. બિસ્ત દ્વારા અનિરુદ્ધસિંહને આજીવન કેદમાંથી મુક્તિ આપવાના આદેશને હાઈકોર્ટે રદ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, અનિરુદ્ધસિંહને દરરોજ હાજરી પુરાવવા અને પાસપોર્ટ જમા કરાવવાનો પણ આદેશ કરાયો છે. હાલમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને તેમના પુત્ર રાજદીપસિંહ જાડેજાને પોલીસ અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં પણ શોધી રહી છે.
વર્ષ 1988માં ગોંડલની સંગ્રામ સિંહજી હાઈસ્કૂલ ખાતે 15 ઓગસ્ટના ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ દરમિયાન તત્કાલીન ધારાસભ્ય પોપટ લાખા સોરઠિયાની અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા દ્વારા ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ગોંડલ સેશન્સ કોર્ટે 1994માં પૂરાવાના અભાવે અનિરુદ્ધસિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જોકે, સરકારે TADA એક્ટ હેઠળ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી, અને 10 જુલાઈ 1997ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. તેમને વર્ષ 2000માં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા.
29 જાન્યુઆરી 2018ના રોજ અનિરુદ્ધસિંહના પુત્ર રાજદીપસિંહે તત્કાલીન જેલ આઈજી ટી.એસ. બિસ્તને પત્ર લખીને સજામાફીની વિનંતી કરી હતી. આ પત્રના આધારે અનિરુદ્ધસિંહને 18 વર્ષની સજા ભોગવ્યા બાદ 2018માં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ સજામાફીને રદ કરવા માટે મૃતક ધારાસભ્યના પૌત્ર હરેશ સોરઠિયાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેના પરિણામે હાઈકોર્ટે આ આદેશ આપ્યો.
