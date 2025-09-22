ETV Bharat / state

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને ફરીથી જુનાગઢની જેલ હવાલે કરાયા, હાથમાં લાલ રંગની થેલી ચર્ચાનો વિષય બની

પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા અને થોડા જ મહિના અગાઉ અમીત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસના સજા પામેલા કેદી અને આરોપી અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ લવાયા હતા.

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 9:44 PM IST

જુનાગઢ: અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા આ નામ આજે જુનાગઢથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ચર્ચાતુ જોવા મળી રહ્યું છે. તેની પાછળનો ઇતિહાસ પણ કંઈક કલંકિત જોવા મળે છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસ અને થોડા જ મહિના અગાઉ ગોંડલમાં અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં જયરાજસિંહ જાડેજાને મુખ્ય આરોપી તરીકે ગણીને પોપટ સોરઠીયા કેસમાં આજીવન કરાવાસની સજા મળી હતી. ત્યારબાદ વડી અદાલતે તેની સજા માફીના હુકમને રદ કરીને ફરીથી જેલમાં હાજર થવાનો આદેશ કર્યો હતો. ત્યારથી સમગ્ર મામલો જુનાગઢ અને ગોંડલ વચ્ચે ચકરાવે ચડ્યો હતો હત્યા કેસના આરોપી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ લવાયા હતા.

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા અને થોડા જ મહિના અગાઉ ગોંડલના પાટીદાર યુવાન અમીત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસના સજા પામેલા કેદી અને આરોપી અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને આજે ફરી એક વખત જુનાગઢ જેલ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની વચ્ચે લવાયા હતા. પાછલા એક અઠવાડિયાથી સુપ્રીમ કોર્ટથી લઈને જૂનાગઢ જિલ્લા જેલ સુધી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને લઈને મામલો એકદમ ચકરાવે ચડ્યો હતો. પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસના આરોપી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સજા રદ કરવાના હુકમને વડી અદાલતે ગેર વ્યાજબી ઠેરવીને તેને ફરીથી 18 મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કોઈ પણ કોર્ટ, પોલીસ સ્ટેશનમાં કે જેલમાં આત્મ સમર્પણ કરવાની અંતિમ મુદત આપી હતી.

પરંતુ 18 મી તારીખે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી હાજર થવાની મુદતમાં એક અઠવાડિયા જેટલી રાહત મેળવી હતી. તેની સામે રાજ્યની વડી અદાલતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિવેદન કરતા બીજા દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને આઠ દિવસની રાહત આપવાનો હુકમ રદ કરીને 19મી તારીખ સુધીમાં રાજ્યની કોઈપણ જેલ પોલીસ સ્ટેશન અથવા તો કોર્ટ સમક્ષ આત્મા સમર્પણ કરે તેવો અંતિમ આદેશ કર્યો હતો. ત્યાર બાદ 19 તારીખે અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજા ગોંડલ કોર્ટમાં હાજર થતા રાજકોટ પોલીસે તેની અટકાયત કરીને જુનાગઢ જેલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા.

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જુનાગઢની જેલમાં લવાયા (ETV Bharat Gujarat)

19 તારીખે ટ્રાન્સફર વોરંટથી ફરી ગોંડલ લઈ જવાયા 19 તારીખે ગોંડલ કોર્ટમાં આત્મ સમર્પણ કર્યા બાદ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને ગોંડલ પોલીસ જુનાગઢ જેલ ખાતે લઈને પહોંચે હતી. પરંતુ પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ ખાતે સોંપીને અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં આરોપી તરીકે રહેલા અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને અટકાયત કરીને ટ્રાન્સફર વોરંટથી ગોંડલ પોલીસ ફરી એક વખત તપાસ માટે 19 તારીખે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ લઈને ગોંડલ રવાના થઈ હતી. ત્યાર બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના બે દિવસના રિમાન્ડ આપતા આજે ગોંડલ કોટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા ફરીથી જુનાગઢ જિલ્લા જેલ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની વચ્ચે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.

બંને વખતે કાળો શર્ટ પણ આ વખતે હાથમાં લાલ કલરની બેગ
19 તારીખે રાત્રિના સમયે જ્યારે અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે તેમણે કાળા કલરનો શર્ટ પહેર્યો હતો. આજે પણ પાંચ દિવસ બાદ ફરીથી અનિરુદ્ધસિંહને જુનાગઢ જેલ ખાતે લવાયા ત્યારે તેણે કાળો શર્ટ પહેર્યો હતો. પરંતુ આ વખતે સૌથી મોટો ફરક જોવા મળતો હતો. પોલીસ વાનમાંથી ઉતરતી વખતે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના હાથમાં લાલ કલરની થેલીમાં કોઈ વસ્તુ લઈને તેઓ પોલીસ વાનમાંથી ઉતર્યા હતા અને તેની સાથે જ તેઓ જુનાગઢ જેલમાં ગયા હતા. બની શકે કોઈ જેલ અથવા તો પોલીસ પ્રશાસનને આપવા પડતા ડોક્યુમેન્ટ હોઈ શકે છે. પરંતુ એક કેદી તરીકે જેલમાં જતી વખતે લાલ કલરની બેગ હાલ ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો છે.

