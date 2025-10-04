ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં આંગણવાડી વર્કર બહેનો દ્વારા કલેકટરને આવેદન પત્ર, રેલી અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા

અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાની આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનોએ કલેકટર ઓફિસ પહોંચીને રેલી કાઢી હતી, અને આ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

આંગણવાડી વર્કર બહેનો દ્વારા કલેકટરને આવેદન પત્ર
આંગણવાડી વર્કર બહેનો દ્વારા કલેકટરને આવેદન પત્ર (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 4, 2025 at 7:25 PM IST

અમદાવાદ : આંગણવાડી બહેનો પોતાની લાંબા સમયની પડતર માંગણીઓ માટે હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યા છે. તેમ છતાંય તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી નથી. આજે અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાની આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનોએ કલેકટર ઓફિસ પહોંચીને રેલી કાઢી હતી, અને આ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખ અરુણ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "આઈસીડીએસ યોજનાને 50 વર્ષ પૂરા થયા છતાંય તેમને કાયમી કરવામાં આવતા નથી અને તેમને સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા લઘુત્તમ વેતન આપવામાં આવતું નથી. આ ઉપરાંત અમારી 8 માંગણીઓ છે. જે માટે લાંબા સમયથી આંગણવાડી વર્કરો સરકાર પાસેથી રજૂઆત કરી રહી છે."

"અમારા માટે ખુશીની વાત એ છે કે તારીખ 20મી ઓગસ્ટે નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટે આંગણવાડી વર્કર તથા હેલ્પરને લઘુત્તમ વેતન ચુકવવા આદેશ કરેલ છે. તે આદેશનો તાત્કાલિક અમલ કરો, આંગણવાડી વર્કરોએ પોતાના નજીવા પગારમાંથી બાળકોને પોષણ આહાર આપેલ છે. તેમજ આંગણવાડીના ગેસના બોટલના બિલો, આંગણવાડી ખર્ચ, મંગળ દિવસ ઉજવણી, મોબાઈલ કામગીરીના ઇન્સેટિવ બિલો, સહિતના લાખો રૂપિયાના બીલો લાંબા સમયથી ચૂકવાયા નથી, તે દિવાળી પહેલા ચૂકવવા તથા 2022થી આપેલા વચન મુજબ નવા મોબાઈલ આપવા સહિત માગણીઓ માટે મંત્રી સાથે બેઠક યોજવા અને તેના ઉકેલ લાવવા માંગણી કરાયા છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ જ હકારાત્મક પ્રતિભાવ ન આપાતા અમે રેલી કાઢી રહ્યા છીએ."

આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના મહામંત્રી કૈલાસબેન રોહિતએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી માંગણી છે, કે આ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા જે આદેશ આપવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે આંગણવાડી બહેનોને 24,800 અને હેલ્પરને 20300 લઘુતમ વેતન આપવું જોઈએ. આ લઘુત્તમ વેતનનું સરકાર અમલ કરે અને દિવાળી પહેલા તહેવારો ઉજવવા માટે આ બહેનો માટે 5000 રૂપિયા બોનસ જાહેર કરે અને અને બાકીની રકમ અમને ચૂકવવામાં આવે. નાસ્તાના દર વધારો કરવામાં આવે. ઘણા વખતે અમારું શોષણ થઇ રહ્યું છે, પરંતુ સરકાર જાગતી નથી અને અમારા પ્રશ્નો સાંભળતી નથી. કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ.

