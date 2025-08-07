Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાનગતિ: સાયબર સેલમાં ફરિયાદ - HARASSMENT OF ANGANWADI SISTERS

ભરૂચ જિલ્લાની 35થી વધુ આંગણવાડી બહેનોને એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો કોલ દ્વારા સતત હેરાન કરવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાનગતિ: સાયબર સેલમાં ફરિયાદ
ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાનગતિ: સાયબર સેલમાં ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read

ભરૂચ: જિલ્લામાં મહિલાઓની સુરક્ષા પર ફરી એકવાર સવાલો ઊભા થયા છે. જિલ્લાના ભરૂચ, ઝઘડીયા, નેત્રંગ અને વાલીયા તાલુકાની 35થી વધુ આંગણવાડી બહેનોને એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો કોલ દ્વારા સતત હેરાન કરવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. આ હેરાનગતિ ભારત સરકારની ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ (ICDS) યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલા સત્તાવાર સિમકાર્ડ પર થઈ રહી છે.

  • 5થી વધુ આંગણવાડી બહેનોને એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો કોલ
  • 7717542901 નંબરથી આંગણવાડી બહેનોને દિવસના કોઈપણ સમયે અશ્લીલ વીડિયો કોલ
  • આંગણવાડી બહેનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો
  • તાત્કાલિક કાયદેસર પગલાં લેવા સત્તાધિકારીઓને અપીલ

મહત્વનું છે કે, 7717542901 નંબર પરથી એક જ શખ્સ દ્વારા આંગણવાડી બહેનોને દિવસના કોઈપણ સમયે અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરવામાં આવે છે. આ ઘટનાને લઈને ભરૂચના કાળી તલાવડી ખાતે આવેલા સાયબર સેલમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી કાયદેસર કાર્યવાહીની માગ કરવામાં આવી છે.

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાનગતિ: સાયબર સેલમાં ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાથી આંગણવાડી બહેનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. કેટલાક પરિવારોમાં આવા કોલને કારણે ઘરેલું કલેશની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના લીધે પીડિત બહેનો માનસિક અને સામાજિક તણાવનો સામનો કરી રહી છે.

આ મામલે ઉપપ્રમુખ રાગિણીબેન પરમારે પણ હાજરી આપી હતી અને ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક કાયદેસર પગલાં લેવા સત્તાધિકારીઓને અપીલ કરી છે. રાગિણીબેન પરમારે જણાવ્યું, "આવી હરકતો પછાત વિસ્તારોમાં કામ કરતી આંગણવાડી બહેનોનો આત્મવિશ્વાસ ડગમગાવે છે. સાયબર ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી આવશ્યક છે."

સાયબર સેલે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને કોલ લોગની વિગતોના આધારે આરોપીની ઓળખ અને ધરપકડ માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

આ પણ વાંચો:

ભરૂચ: જિલ્લામાં મહિલાઓની સુરક્ષા પર ફરી એકવાર સવાલો ઊભા થયા છે. જિલ્લાના ભરૂચ, ઝઘડીયા, નેત્રંગ અને વાલીયા તાલુકાની 35થી વધુ આંગણવાડી બહેનોને એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો કોલ દ્વારા સતત હેરાન કરવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. આ હેરાનગતિ ભારત સરકારની ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ (ICDS) યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલા સત્તાવાર સિમકાર્ડ પર થઈ રહી છે.

  • 5થી વધુ આંગણવાડી બહેનોને એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો કોલ
  • 7717542901 નંબરથી આંગણવાડી બહેનોને દિવસના કોઈપણ સમયે અશ્લીલ વીડિયો કોલ
  • આંગણવાડી બહેનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો
  • તાત્કાલિક કાયદેસર પગલાં લેવા સત્તાધિકારીઓને અપીલ

મહત્વનું છે કે, 7717542901 નંબર પરથી એક જ શખ્સ દ્વારા આંગણવાડી બહેનોને દિવસના કોઈપણ સમયે અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરવામાં આવે છે. આ ઘટનાને લઈને ભરૂચના કાળી તલાવડી ખાતે આવેલા સાયબર સેલમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી કાયદેસર કાર્યવાહીની માગ કરવામાં આવી છે.

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાનગતિ: સાયબર સેલમાં ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાથી આંગણવાડી બહેનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. કેટલાક પરિવારોમાં આવા કોલને કારણે ઘરેલું કલેશની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના લીધે પીડિત બહેનો માનસિક અને સામાજિક તણાવનો સામનો કરી રહી છે.

આ મામલે ઉપપ્રમુખ રાગિણીબેન પરમારે પણ હાજરી આપી હતી અને ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક કાયદેસર પગલાં લેવા સત્તાધિકારીઓને અપીલ કરી છે. રાગિણીબેન પરમારે જણાવ્યું, "આવી હરકતો પછાત વિસ્તારોમાં કામ કરતી આંગણવાડી બહેનોનો આત્મવિશ્વાસ ડગમગાવે છે. સાયબર ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી આવશ્યક છે."

સાયબર સેલે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને કોલ લોગની વિગતોના આધારે આરોપીની ઓળખ અને ધરપકડ માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARUCH HARASSMENT OF ANGANWADI SISTERSOBSCENE VIDEO CALLSCYBER CELLHARASSMENT OF ANGANWADI SISTERS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.