આંગણવાડી બહેનોમાં ખુશીનો માહોલ, પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો, 6 મહિનામાં એરિયર્સ સાથે ચૂકવણીનો આદેશ - ANGANWADI

જિલ્લા આંગણવાડી કર્મચારી સંઘના પ્રમુખ સહિત કાર્યકર બહેનોએ Etv BHARAT સાથે વાતચીત કરતા ખુશી વ્યકત કરી હતી.

Published : August 21, 2025 at 4:21 PM IST

ભાવનગર : હાઇકોર્ટના નિર્દેશ બાદ પગાર વધારાની ખુશી ભાવનગર આંગણવાડી કાર્યકર બગેનોના ચહેરા ઉપર જોવા મળી રહી છે. જિલ્લા આંગણવાડી કર્મચારી સંઘના પ્રમુખ સહિત કાર્યકર બહેનોએ Etv BHARAT સાથે વાતચીત કરતા ખુશી વ્યકત કરી હતી.

ગુજરાતમાં આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો દ્વારા પગાર વધારા અને કાયમી કરવાને લઈને લડત ચાલતી હતી, ત્યારે હાઇકોર્ટમાં પગાર વધારાને લઈને ચાલી ગયેલા કેસમાં કોર્ટે પગાર વધારો જાહેર કરવાનો નિર્દેશ કર્યા બાદ આંગણવાડી બહેનોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.

કોર્ટના નિર્ણયથી ખુશ આંગણવાડી બહેનો ખુશ : ભાવનગર શહેરમાં જિલ્લા કર્મચારી આંગણવાડી સંઘના પ્રમુખ નિર્મળાબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, અમે ઘણી બધી બહેનો ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ, આભાર માની રહ્યા છીએ. અમે સરકારમાં ઘણી રજૂઆતો કરી હતી. કલેકટરને આવેદનપત્રો પણ આપ્યા હતા. હાઇકોર્ટે જ્યારે આ ચુકાદો આપ્યો છે, ત્યારે અમારી સરકાર પાસે હવે લાગણીને માગણી છે કે તેઓ હજુ અમને એક સરકારી કર્મચારી તરીકે ગણે તો તેમના આભારી રહીશું.

આંગણવાડી કાર્યકરોએ જણાવ્યું : આંગણવાડી કાર્યકર પ્રવિણાબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે હાલમાં અમારો પગાર 10,000 છે. સરકારે હેલ્પર અને કાર્યકર બંનેને એક સાથે ગણ્યા છે. 14,800નો વધારો કર્યો છે. કાર્યકરને 24,800 અને હેલ્પર બેનને 20,300 એમ હાઇકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. અમે ખુબ ખુશ થયા છીએ અમને બસ 6 મહિનામાં ચૂકવી દે તેવી લાગણી અને માગણી છે.

રાજેશ્વરીબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટના આ ચુકાદાથી અમે બધા ખૂબ ખૂશ થયા છીએ. અત્યાર સુધી કામગીરી કરતા આવ્યા છીએ, અને આગળ અમે વધુ સારી કામગીરી કરીને આપશું. નવી ભરતી આવતી હશે તો વધુ બહેનો આવશે તેવું લાગે છે. સરકારી કર્મચારી ગણવામાં વાર રહી નથી, અમે વધુમાં વધુ કામગીરી કરીને આપશું.

બસ હવે એક જ માંગણી : આંગણવાડી કાર્યકર બહેન પુષ્પાબેન ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, અમારે અત્યારે જે હાલમાં પગાર હતો અને હાલમાં જે હવે પગાર થયો છે. તેનાથી અમે બધા ખૂબ ખુશ છીએ. અમારી કામગીરી ખૂબ આગળ સરસ રહેશે અને સરકાર અમારી માગણી સાંભળીને હવે સરકારી કર્મચારી ગણી લે તેવી આશા રાખીએ છીએ.

માધવીબેન જાદવે જણાવ્યું હતું કે, આ પગાર વધારાથી ખુશ છીએ પણ સરકારી કર્મચારી ગણ છે, વધુ ખુશ થશું અને અમે વધુ સારું કામ કરશું.

