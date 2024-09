ETV Bharat / state

પૂરના પાણીમાં ગરબા કરતા ગુજરાતીઓનો વીડિયો આનંદ મહિન્દ્રાએ કર્યો શેર, કહ્યું 'ગરબા સાથે ગજબનો સંબંધ...' - Garba during in the flood

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 4 hours ago

Etv Bharat ( Etv Bharat )