આણંદ: બાકરોલ તળાવ પાસે પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેકની હત્યા, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી - IQBAL MALEK MURDERED

આણંદ નગરપાલિકાના પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેક ઉર્ફે બાલાની બાકરોલ તળાવ પાસે હત્યા કરવામાં આવી છે.

આણંદ: બાકરોલ તળાવ પાસે પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેકની હત્યા, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
આણંદ: બાકરોલ તળાવ પાસે પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેકની હત્યા, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 19, 2025 at 4:24 PM IST

આણંદ: આણંદ નગરપાલિકાના પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેક ઉર્ફે બાલાની બાકરોલ તળાવ પાસે હત્યા કરવામાં આવી છે. આજે સવારે તેઓ નિત્યક્રમ મુજબ મોર્નિંગ વોક માટે ઘરેથી નીકળ્યા હતા. બાકરોલ તળાવના વોક-વે પર ચાલતી વખતે કેટલાક અજાણ્યા શખ્સો ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે ઇકબાલ મલેકનો ઝઘડો થયો હતો. આ દરમિયાન હુમલાખોરોએ તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.

  • બાકરોલ તળાવ પાસે પૂર્વ કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર ઇકબાલ મલેકની હત્યા
  • પેટના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા વાગવાથી ઇકબાલ મલેકનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ
  • અજાણ્યા શખ્સો સાથે ઇકબાલ મલેકનો ઝઘડો થયો હતો

પેટના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા વાગવાથી ઇકબાલ મલેકનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં વિદ્યાનગર પોલીસ અને ડીવાયએસપી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોલીસે હુમલાખોરોની શોધખોળ શરૂ કરી છે, જેઓ ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયા છે. આ ઘટનાથી કોંગ્રેસ પક્ષ અને પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે.

આ હત્યાના બનાવ પર કોંગ્રેસમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ટ્વિટ કરીને દુખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને પોલીસ વ્યવસ્થા પર પ્રશ્નો કર્યા હતા. અમિત ચાવડાએ લખ્યું, ” આણંદ નગરપાલિકાના પૂર્વ કાઉન્સિલર ઇકબાલભાઈ મલેકની જાહેરમાં કરપીણ હત્યાના સમાચાર અત્યંત આઘાતજનક છે. પરમાત્મા સ્વ.ઈકબાલભાઈના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અને સદગતિ અર્પે સાથે તેમના પરિજનોને આ દુઃખદ ઘડી સહન કરવાની શક્તિ આપે એજ પ્રાર્થના. ગજરાતમાં કાયદો વ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે, પોલીસ અને સરકારનો ગુંડાઓને ડર નથી રહ્યો.તાત્કાલિક હત્યારાઓને પકડવામાં આવે અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.”

