ભાવનગર: ટેકનોલોજીના યુગમાં સવારમાં ગુડ મોર્નિંગ માટેની એક ઈમેજ દરેક લોકોને ગ્રુપમાં અથવા તો વ્યક્તિગત જરૂર સગા સંબંધીઓથી મળતી હશે. જો કે આ ઈમેજ મોટાભાગે એકસરખી એટલે કે કોપી પેસ્ટવાળી જોવા મળે છે. જેમાં સુવાક્યો સાથેની પણ ઈમેજ તેમજ ભગવાનના ફોટા વાળી પણ ગુડ મોર્નિંગની ઈમેજો આવતી હોય છે. ત્યારે ભાવનગરના એક કલાકાર છેલ્લા છ વર્ષથી રોજ સવારમાં પોતે લીધેલા ફોટા સાથે અલંકારિક શબ્દોમાં વાક્ય લખીને હજારો લોકોને ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગરના શીર્ષક નીચે સવારની શુભેચ્છા પાઠવે છે જેને આજે યંગસ્ટરો પણ ફોલો કરે છે. ચાલો મળીએ આ શખ્સને.
સવારમાં રોજ ગુડ મોર્નિંગ એક ઇમેજને થોડા શબ્દોથી: ભાવનગર શહેરના શ્રેષ્ઠ ચિત્રકાર સ્વ ખોડીદાસ પરમારના પુત્ર અમુલભાઈ પરમાર દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર શીર્ષક અંતર્ગત એક ફોટો અને થોડુંક લખાણ મોકલીને લોકો સવારના રામરામ કહેવામાં આવે છે. આ મુદ્દે અમુલભાઈ જણાવ્યું હતું કે 2019 ની વાત કરું હું રીટાયર્ડ થવાની અણી પર હતો. ત્યારે whatsapp, instagram ધમધમતું હતું. સવારમાં મેસેજ મને આવે એટલે મને એમ થતું હું પણ કંઈક મુકું પણ હું મૂળ કલાકાર એટલે એવું થયું કે અહીંનું ઉપાડીને અહીંયા આપું એવું નથી કરવું. પોતાની જ કૃતિ ક્રિએટ કરીને મૂકવી છે અને મેં ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર ટાઈટલ સાથે શરૂઆત કરી. 2019 થી રોજ સવારે 07.30 થી 8.30 ની વચ્ચે લગભગ સ્ટાર્ટિંગ માનોને તો 800 લોકોને ગ્રુપમાં મૂકવાની શરૂઆત કરી જેમાં લોકોને મજા પણ આવી. મારી પોસ્ટ 8.30 પહેલા થઈ જ ચુકી હોય.
સવારમાં સાયકલિંગ સાથે એક સરસ ફોટો લેવાનો: અમુલભાઇ જણાવ્યું હતું કે રોજ સવારે સાઇકલ લઈને નીકળું ફિટનેસ માટે થઈને એવું કરૂ કે એટલે 10 થી 15 કિલોમીટર સાયકલિંગ રહે. આજે પણ રોજ મિનિમમ 10 કિલોમીટર અને મેક્સિમમ 18 થી 20 કિલોમીટર સાયકલિંગ કરું છું. ભાવનગર રોજ નવા એરિયામાં જાવ છું એટલે હવે હું એમ કહું કે મારી આંખ છે એ લેન્સ જેવી થઈ ગઈ છે કે મને દરેક જગ્યાએ સ્થાપત્યમાં, કુદરતમાં કે સોશિયલમાં કે શેરીઓમાં કમ્પોઝિશન દેખાય છે. ફોટોગ્રાફી સારી થતી લાગી અને સાયકલિંગથી ફિટનેસ પણ સારું રહેવા લાગ્યું છે. સવારમાં ફોટોગ્રાફી થી લાઈટનીંગ સારું હોવાથી ફોટોગ્રાફી સારી થઈ છે.
6 વર્ષમાં 8 દિવસ બંધ રહ્યું ગુડ મોર્નિંગ કેમ: અમુલભાઈ જણાવ્યું હતું કે, 2019 થી ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગરની શરૂઆત કરી ત્યારે મારા ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગરને એપ્રિલમાં છ વર્ષ પૂરા થયા અને સાતમુ વર્ષ પ્રવેશ્યું છે મને એ વાતનો આનંદ છે કે મારું ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર સાતમા વર્ષમાં પ્રવેશ્યું છે. 2020 માં મેં મારા ડાબી આંખમાં ઓપરેશન કરાવ્યું, ત્યારે ડોક્ટરે મને કહેલું આંખનો ઉપયોગ કરતા નહીં એટલે ફક્તને ફક્ત આઠ દિવસ માટે મે ફોટોગ્રાફી નહોતી કરી. આ દરમિયાન મારું ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર બંધ રહ્યું હતું.
સોશિયલ મીડિયામાં કેટલા લોકોને મળે છે પોસ્ટ: અમુલભાઈ જણાવ્યું હતું કે, હું ભાવનગર નહીં ભાવનગર બહારના, રાજ્ય બહારના અને ભારત બહારના લોકોને પણ ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર મારું પહોંચે છે. મારા 16 બ્રોડકાસ્ટ ગ્રુપ છે અને 4000 લોકોને પર્સનલી ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર પહોંચે છે. ખુબ સુંદર લોકોનો આવકાર મળે છે તેમાં રોજ 350 લોકોને હું રિપ્લાય પણ આપું છું. જો કે આ સાથે મેં નવુ પણ એક કન્ટેન્ટ શરૂ કર્યું છે જેમાં એક ફોટો હોય છે અને તેમાં મારો એક પ્રશ્ન હોય છે તેમાં પણ 650 થી વધુ લોકો રીપ્લાય આપતા હોય છે અને તેને હું જવાબ પણ આપું છું.આમ લોકોને મારું કન્ટેન્ટ ગમવા લાગ્યું છે.
અમૂલભાઈના મેસેથી યંગસ્ટરો સહિત લોકો પ્રભાવિત: અમુલભાઈના રોજ સવારના ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગરને લઈને જયભાઈ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમુલ ભાઈના ફોટા વિશે એટલું જ કહીશ કે સવારમાં મોબાઈલ ખોલીએ એટલે અમુલ ભાઈનો મેસેજ ના આવ્યો હોય તો એમ થાય આજે શું હશે ? સાવ સામાન્ય ફોટો હોય જેમ કે ગાય બેઠી છે પણ પછી એમ થાય જો આમાં આ રહસ્ય છે. ભાવનગરની માહિતી વિશે હોય કે સ્થાપત્યોને લગતા કે કલ્ચરને લગતા ઈ તમને લાગણી વશ કરી દે છે.
જયદીપભાઇ ભટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, ટોટલી ડિફરન્ટ છે કે આ યંગસ્ટરને પણ ગમે છે તેમની એઝ છે છતાં યંગસ્ટરને ભળીને લખે છે તેમની ઉંમર છે છતાં આજે યંગસ્ટરો તેમને ફોલો કરે છે. જ્યારે હરીશભાઈ ભટ્ટીએ કહ્યું હતું કે અમુલ ભાઈની છે મોબાઇલમાં માહિતી મળે છે જેની લોકોને પણ ખબર નથી હોતી. સ્થાપત્ય શૈલી વગેરે શોધીને લાવે છે અને સમાજ વચ્ચે મૂકે છે. અમારી અપેક્ષા છે કે રીટાયર્ડ પછી પણ તેમની આ પ્રવૃત્તિને તેઓ યથાવત રાખે.
