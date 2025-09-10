અમૂલ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી: 97.48% મતદાન સાથે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ, 12 સપ્ટેમ્બરે મતગણતરી
આણંદ-ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ (અમૂલ ડેરી)ના નિયામક મંડળની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યોજાઈ.
Published : September 10, 2025 at 10:39 PM IST
આણંદ: આણંદ-ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ (અમૂલ ડેરી)ના નિયામક મંડળની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યોજાઈ. આ ચૂંટણીમાં કુલ 12 બ્લોક પૈકી 4 બ્લોકમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા થયા હતા, જ્યારે બાકીના 8 બ્લોક અને એક વ્યક્તિગત સભાસદની બેઠક માટે મતદાન યોજાયું. આણંદના સાંસદ મિતેષ પટેલે દાવો કર્યો હતો કે તમામ બેઠકો પર ભાજપ વિજયી થશે.
ચૂંટણી દરમિયાન ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. આણંદ ભાજપ પ્રમુખ સંજય પટેલ, ખેડા સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણ, કપડવંજના ધારાસભ્ય રાજેશ ઝાલા, નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈ સહિત અનેક રાજકીય આગેવાનોએ મતદાન કર્યું.
મતદાનની વિગતો:
સવારે 9થી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી યોજાયેલા મતદાનમાં કુલ 97.48% મતદાન નોંધાયું. બોરસદ, કપડવંજ, કઠલાલ અને ખંભાત બ્લોકમાં 100% મતદાન થયું, જ્યારે આણંદમાં 98.20%, પેટલાદમાં 98.88%, માતરમાં 98.89% અને નડિયાદમાં 99.07% મતદાન નોંધાયું.
બ્લોક પ્રમાણે મતદારોની સંખ્યા:
- આણંદ: 110
- ખંભાત: 105
- બોરસદ: 97
- પેટલાદ: 89
- કઠલાલ: 104
- કપડવંજ: 112
- માતર: 90
- નડિયાદ: 107
ચૂંટણીની વિશેષ વ્યવસ્થા:
ચૂંટણી દરમિયાન મતદારોની ગુપ્તતા જળવાય તે માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. મતદારોને મોબાઈલ લઈ જવા પર પ્રતિબંધ હતો, અને અમૂલ ડેરી ખાતે ઉમેદવારોના સમર્થકોની ભીડ જોવા મળી. પોલીસે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો.
આગેવાનોના નિવેદનો:
ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના પૂર્વ ચેરમેન વિપુલ પટેલે જણાવ્યું, “મેં મારા બ્લોકમાં સૌપ્રથમ મતદાન કર્યું. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ તમામ 12 બ્લોકમાં બહુમતીથી વિજયી થઈને અમૂલમાં સત્તા પ્રાપ્ત કરશે.”
અમેરિકાથી ખાસ મતદાન માટે આવેલા પેટલાદ તાલુકાના વિશ્રામપુરા ગામના દિનેશ પટેલે કહ્યું, “હું એક વર્ષથી અમેરિકામાં રહું છું, પરંતુ અમૂલની ચૂંટણીમાં મતદાન માટે ખાસ આવ્યો છું. ભાજપની સરકાર બને અને પશુપાલકોને સારો નફો મળે તેવી આશા છે.”
બિનહરીફ વિજેતાઓ:
ઠાસરા બ્લોકમાંથી પ્રિયાબેન પરમાર, બાલાસિનોરમાંથી રાજેશભાઈ પાઠક, મહેમદાવાદમાંથી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ અને વિરપુરમાંથી શાભેસિંહ પરમાર બિનહરીફ વિજેતા થયા છે.
ચૂંટણી પ્રક્રિયા:
ચૂંટણીમાં 60થી વધુ કર્મચારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓએ ફરજ બજાવી. મતપેટીઓની સીલબંધી અને સુરક્ષિત સ્થાને રાખવાની કામગીરી માટે વધુ 30 કર્મચારીઓ જોડાયા. પ્રાંત અધિકારી ડૉ. મયુરભાઈ પરમારે જણાવ્યું, “ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ. કોઈ વાંધો નોંધાયો નથી. 12 સપ્ટેમ્બરે સવારે 9 વાગ્યાથી બે તબક્કામાં મતગણતરી થશે, અને ત્યારબાદ વિજેતાઓની જાહેરાત કરવામાં આવશે.”
બ્લોક પ્રમાણે ઉમેદવારો:
- આણંદ: ગૌરાંગભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ, પિયૂષભાઈ જીતસિંહ રાજ, કાંતિભાઈ સોઢા પરમાર (ભગત), અશોકભાઈ કિશનભાઈ સોલંકી, ભરતભાઈ ચંદુભાઈ સોલંકી, વિજયસિંહ ભાઈલાલભાઈ મહીડા
- ખંભાત: રાજેન્દ્રસિંહ બળવંતભાઈ પરમાર, ગોવિંદભાઈ ગગજીભાઈ ભરવાડ
- બોરસદ: ગુલાબસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર, રાજેન્દ્રસિંહ ધીરસિંહ પરમાર
- પેટલાદ: રશ્મિબેન દિલીપભાઈ જાદવ, બીનાબેન તેજસકુમાર પટેલ
- કઠલાલ: ઘેલાભાઈ માનસિંહ ઝાલા, જયેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ઠાકોર
- કપડવંજ: ધવલભાઈ નગીનભાઈ પટેલ, ભુરાભાઈ લક્ષ્મણસિંહ સોલંકી, શારદાબેન હરિભાઈ પટેલ
- માતર: સંજયભાઈ હરિભાઈ પટેલ, ભગવતસિંહ કાળીદાસ પરમાર, કેસરીસિંહ જેસંગભાઈ સોલંકી
- નડિયાદ: વિપુલભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ, મંગળભાઈ ડાયાભાઈ પરમાર
- વ્યક્તિગત સભાસદ: રણજીતભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ, વિજયભાઈ ફુલાભાઈ પટેલ
આ પણ વાંચો: