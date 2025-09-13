અમૂલના બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં વિસ્ફોટ, 7 જેટલા કામદારો ઈજાગ્રસ્ત થયા
અમૂલના બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં મોટો બ્લાસ્ટ થયો હતો, પ્લાન્ટના કેટલાક કામદારો અને કર્મચારીઓ ઇજાગ્રસ્ત થતા તમામને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 13, 2025 at 9:51 AM IST
આણંદ : વિશ્વવિખ્યાત અમૂલ ડેરીના બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં બલૂનમાં લીકેજ થવાથી બ્લાસ્ટ થતાં દુર્ઘટના ઘટી હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. વેલ્ડીંગ કામ દરમિયાન અકસ્માત થતા કામદારો અને કર્મચારીઓને નાની મોટી ઇજાઓ પહોંચતા વધુ સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા. આ બનાવ બાદ આસપાસના રહીશોમાં ભયનું મોજું ફરી વળ્યું. જોકે, આ અંગે અમૂલ તરફથી કોઈ સત્તાવાર માહિતી મળી નથી.
શુક્રવારના રોજ અમૂલ નિયામક મંડળની ચૂંટણી માટે મત ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ જીતની ઉજવણી કરાઈ રહી હતી. ત્યારબાદ ચાર વાગ્યાના આસપાસ અમૂલ ડેરીના બાયોગેસ પ્લાન્ટ પાસે કેટલાક કામદારો વેલ્ડીંગનું કામ કરી રહ્યા હતા. આ કામગીરી દરમિયાન કોઈ કારણોસર બાયોગેસની લાઇન સાથે જોડાયેલા એક મોટા બલૂનમાં અચાનક વિસ્ફોટ થયો હતો.
વિસ્ફોટકનું કારણ અકબંધ : આ વિસ્ફોટના કારણે નજીકમાં કામ કરી રહેલા સાત જેટલા કામદારો આગની ઝપેટમાં આવી ગયા અને વત્તા-ઓછા પ્રમાણમાં દાઝી ગયા હતા. આ દુર્ઘટના બાદ તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. દાઝી ગયેલા કામદારોને ઝડપથી સારવાર માટે કરમસદ સ્થિત શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં. હાલ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
ચેરમેન હોસ્પિટલ પહોંચ્યા-સત્તાવાર નિવેદન નહીં : બ્લાસ્ટના સમાચાર મળતાની સાથે સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી મેળવી અમૂલ ડેરીના ચેરમેન વિપુલભાઈ પટેલ તેમજ વાઇસ ચેરમેન કાંતિભાઈ સોઢા પરમાર તાત્કાલિક કરમસદ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ઇજાગ્રસ્ત કામદારોના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા. આ ઘટના અંગે અમૂલ ડેરી તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કે નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. પત્રકારોને પણ અમૂલ ડેરીમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો.
7 જેટલા કામદારોને ઈજા પહોંચી
- અશોકભાઈ પરમાર (ઉંમર 41 વર્ષ)
- કમલેશભાઈ પરમાર (ઉંમર 39 વર્ષ)
- હર્ષ હરીશભાઈ (ઉંમર 30 વર્ષ)
- શૈલેષ પરમાર (ઉંમર 29 વર્ષ)
- યોગેશભાઈ માલજીભાઈ વાઘેલા
- જયેશભાઈ વાઘેલા (ઉંમર 26 વર્ષ)
- રાહુલ કમલેશભાઈ શર્મા (ઉંમર 32 વર્ષ)
"કયા કારણોસર બ્લાસ્ટ થયો છે તેની તપાસ કરાશે" : પ્રાંત અધિકારી
આ અંગે પ્રાંત અધિકારી ડૉ. મયુરભાઈ પરમારે જણાવ્યું છે કે, અમૂલ ડેરીમાં પાછળની સાઈડ આવેલ બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં લીકેજને કારણે બ્લાસ્ટની ઘટના બની છે. આ ઘટનામાં કામ કરતા સાત વર્કરોને બર્ન્સ રિપોર્ટ થયા છે. હાલ ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે. અમૂલની ટીમ સાથે ચર્ચા ચાલુ છે, પણ પહેલી પ્રાયોરિટી ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર આપવાની છે. કયા કારણોસર ઘટના બની છે તેની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે.
