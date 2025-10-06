ETV Bharat / state

અમરોલી પોલીસે ₹૮.૫૯ લાખના વિસ્ફોટક ફટાકડા જપ્ત કર્યા: રહેણાંક વિસ્તારમાં જીવન જોખમાવનાર બેની ધરપકડ

પોલીસે કોસાડ H-5 આવાસના પાંચ જુદા-જુદા ફ્લેટમાં છુપાવેલો રૂ. ૮,૫૯,૫૯૫ની કિંમતનો ફટાકડાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

અમરોલી પોલીસે ₹૮.૫૯ લાખના વિસ્ફોટક ફટાકડા જપ્ત કર્યા: રહેણાંક વિસ્તારમાં જીવન જોખમાવનાર બેની ધરપકડ
અમરોલી પોલીસે ₹૮.૫૯ લાખના વિસ્ફોટક ફટાકડા જપ્ત કર્યા: રહેણાંક વિસ્તારમાં જીવન જોખમાવનાર બેની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: દિવાળીના તહેવાર પૂર્વે સુરતની અમરોલી પોલીસે રહેણાંક વિસ્તારમાં લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકીને ગેરકાયદેસર રીતે ફટાકડાનો વિસ્ફોટક જથ્થો સંગ્રહ કરવા બદલ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે કોસાડ H-5 આવાસના પાંચ જુદા-જુદા ફ્લેટમાં છુપાવેલો રૂ. ૮,૫૯,૫૯૫ની કિંમતનો ફટાકડાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

પાંચ ફ્લેટમાં કરાયો હતો જથ્થાનો સંગ્રહ

અમરોલી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે, કોસાડ આવાસમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન બે બિલ્ડિંગના પાંચ ફ્લેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ ફટાકડાનો જથ્થો પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવતા આખું પોલીસ સ્ટેશન ભરાઈ ગયું હતું.

આ મામલે પોલીસે મનોજ દેવીપૂજક અને સંગીતાબેન દેવીપૂજક નામના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓએ કોઈપણ પ્રકારની ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા વગર આ જ્વલનશીલ ફટાકડાનો સંગ્રહ કર્યો હતો, જેના કારણે આસપાસના અનેક પરિવારોના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા. પોલીસે આ ગંભીર બેદરકારી બદલ બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

અમરોલી પોલીસે ₹૮.૫૯ લાખના વિસ્ફોટક ફટાકડા જપ્ત કર્યા: રહેણાંક વિસ્તારમાં જીવન જોખમાવનાર બેની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય સપ્લાયર 'અનિલ'ની શોધખોળ

પોલીસની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ જપ્ત કરાયેલો ફટાકડાનો જથ્થો કાપોદ્રાના એક મોટા વેપારી 'અનિલ' પાસેથી લાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને શંકા છે કે આ વેપારીનું કાપોદ્રા વિસ્તારમાં પણ રહેણાંક વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ગોડાઉન હોઈ શકે છે.

અમરોલી પોલીસે હવે આ મુખ્ય સપ્લાયર અનિલ અને તેના ફટાકડા સંગ્રહના ગેરકાયદેસર નેટવર્ક અંગે વધુ સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. દિવાળીના તહેવારોમાં જાહેર સુરક્ષા જોખમમાં મૂકનારાઓ સામે પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

AMROLI POLICEENDANGERING LIVESRESIDENTIAL AREATWO ARRESTEDSEIZE EXPLOSIVE FIRECRACKERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.