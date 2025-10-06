અમરોલી પોલીસે ₹૮.૫૯ લાખના વિસ્ફોટક ફટાકડા જપ્ત કર્યા: રહેણાંક વિસ્તારમાં જીવન જોખમાવનાર બેની ધરપકડ
Published : October 6, 2025 at 5:49 PM IST
સુરત: દિવાળીના તહેવાર પૂર્વે સુરતની અમરોલી પોલીસે રહેણાંક વિસ્તારમાં લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકીને ગેરકાયદેસર રીતે ફટાકડાનો વિસ્ફોટક જથ્થો સંગ્રહ કરવા બદલ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે કોસાડ H-5 આવાસના પાંચ જુદા-જુદા ફ્લેટમાં છુપાવેલો રૂ. ૮,૫૯,૫૯૫ની કિંમતનો ફટાકડાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
પાંચ ફ્લેટમાં કરાયો હતો જથ્થાનો સંગ્રહ
અમરોલી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે, કોસાડ આવાસમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન બે બિલ્ડિંગના પાંચ ફ્લેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ ફટાકડાનો જથ્થો પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવતા આખું પોલીસ સ્ટેશન ભરાઈ ગયું હતું.
આ મામલે પોલીસે મનોજ દેવીપૂજક અને સંગીતાબેન દેવીપૂજક નામના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓએ કોઈપણ પ્રકારની ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા વગર આ જ્વલનશીલ ફટાકડાનો સંગ્રહ કર્યો હતો, જેના કારણે આસપાસના અનેક પરિવારોના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા. પોલીસે આ ગંભીર બેદરકારી બદલ બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મુખ્ય સપ્લાયર 'અનિલ'ની શોધખોળ
પોલીસની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ જપ્ત કરાયેલો ફટાકડાનો જથ્થો કાપોદ્રાના એક મોટા વેપારી 'અનિલ' પાસેથી લાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને શંકા છે કે આ વેપારીનું કાપોદ્રા વિસ્તારમાં પણ રહેણાંક વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ગોડાઉન હોઈ શકે છે.
અમરોલી પોલીસે હવે આ મુખ્ય સપ્લાયર અનિલ અને તેના ફટાકડા સંગ્રહના ગેરકાયદેસર નેટવર્ક અંગે વધુ સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. દિવાળીના તહેવારોમાં જાહેર સુરક્ષા જોખમમાં મૂકનારાઓ સામે પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
