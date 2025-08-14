ETV Bharat / state

અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી, બે માછીમારોની અટકાયત - SEIZE AMBERGRIS

અમરેલી પોલીસે સ્પર્મ વ્હેલના એમ્બરગ્રીસ સાથે બે વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે.

અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી
અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read

અમરેલી: પોલીસે સ્પર્મ વ્હેલના એમ્બરગ્રીસ સાથે બે વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. શંકાસ્પદ હાલતમાં જોવા મળેલા અને માછીમારી સાથે સંકળાયેલા કિશન બારૈયા અને દિનેશ ડોળાશિયા પાસેથી 2 કિલો 910 ગ્રામ એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેની હાલની બજાર કિંમત અંદાજે 2 કરોડ 91 લાખ રૂપિયા છે. અમરેલી પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને જપ્ત કરાયેલા એમ્બરગ્રીસની તપાસ માટે ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલી દીધું છે અને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

અમરેલી પોલીસની મોટી સફળતા

અમરેલી પોલીસે પૂર્વ બાતમીના આધારે માછીમારી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કિશન બારૈયા અને દિનેશ ડોળાશિયાને 2 કિલો 910 ગ્રામ એમ્બરગ્રીસ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. આ બંને માછીમારો તળાજા તાલુકાના રાજપરા ગોપનાથ દરિયાકાંઠે માછીમારી કરવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને દરિયામાંથી એમ્બરગ્રીસના ત્રણ ટુકડા મળ્યા હતા. એમ્બરગ્રીસને 'સમુદ્રનું સોનું' તરીકે ઓળખાય છે, અને આ બંને માછીમારો તેનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં હતા. પોલીસે યોગ્ય સમયે બંનેને ઝડપી લીધા. છેલ્લા ચાર-પાંચ મહિનામાં ભાવનગર, રાજુલા અને જાફરાબાદના દરિયાકાંઠે એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો વારંવાર મળી આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સંજય ખરાત અને એલસીબી પીઆઈ વી.એમ. કોલાદરાની આગેવાનીમાં પોલીસે જપ્ત કરેલા એમ્બરગ્રીસને ફોરેન્સિક સાયન્સ વિભાગમાં તપાસ માટે મોકલી દીધું છે.

અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી
અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)

એમ્બરગ્રીસ શું છે?

એમ્બરગ્રીસ, જેને 'સમુદ્રનું સોનું' અથવા 'તરતું સોનું' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સ્પર્મ વ્હેલના પાચનમાર્ગમાં ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ છે. આ મીણ જેવો, ચીકણો પદાર્થ સ્પર્મ વ્હેલના આંતરડામાં રક્ષણાત્મક સ્તર તરીકે કામ કરે છે, જે અપચો ખોરાકથી આંતરડાને નુકસાન ન થાય તે માટે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પદાર્થ વ્હેલની ઉલટી દ્વારા અથવા કુદરતી રીતે દરિયામાં નીકળી જાય છે અને દરિયાકાંઠે અથવા પાણીમાં તરતો જોવા મળે છે. જોકે, તેને મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે.

એમ્બરગ્રીસનો ઉપયોગ

એમ્બરગ્રીસનો ઉપયોગ સદીઓથી પરફ્યૂમ ઉદ્યોગમાં થાય છે. તેનો ઉપયોગ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પરફ્યૂમમાં સુગંધને લાંબો સમય ટકાવી રાખવા માટે થાય છે, જેના કારણે તેની કિંમત સોના કરતાં પણ વધુ હોય છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક કામોત્તેજક દવાઓમાં પણ તેનો ઉપયોગ થતો હોવાનું માનવામાં આવે છે, જોકે આ દાવો વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયેલો નથી. ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં એમ્બરગ્રીસનું ગેરકાયદેસર વેચાણ અથવા તેનો સંગ્રહ ગુનો ગણાય છે.

આ પણ વાંચો:

અમરેલી: પોલીસે સ્પર્મ વ્હેલના એમ્બરગ્રીસ સાથે બે વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. શંકાસ્પદ હાલતમાં જોવા મળેલા અને માછીમારી સાથે સંકળાયેલા કિશન બારૈયા અને દિનેશ ડોળાશિયા પાસેથી 2 કિલો 910 ગ્રામ એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેની હાલની બજાર કિંમત અંદાજે 2 કરોડ 91 લાખ રૂપિયા છે. અમરેલી પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને જપ્ત કરાયેલા એમ્બરગ્રીસની તપાસ માટે ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલી દીધું છે અને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

અમરેલી પોલીસની મોટી સફળતા

અમરેલી પોલીસે પૂર્વ બાતમીના આધારે માછીમારી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કિશન બારૈયા અને દિનેશ ડોળાશિયાને 2 કિલો 910 ગ્રામ એમ્બરગ્રીસ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. આ બંને માછીમારો તળાજા તાલુકાના રાજપરા ગોપનાથ દરિયાકાંઠે માછીમારી કરવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને દરિયામાંથી એમ્બરગ્રીસના ત્રણ ટુકડા મળ્યા હતા. એમ્બરગ્રીસને 'સમુદ્રનું સોનું' તરીકે ઓળખાય છે, અને આ બંને માછીમારો તેનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં હતા. પોલીસે યોગ્ય સમયે બંનેને ઝડપી લીધા. છેલ્લા ચાર-પાંચ મહિનામાં ભાવનગર, રાજુલા અને જાફરાબાદના દરિયાકાંઠે એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો વારંવાર મળી આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સંજય ખરાત અને એલસીબી પીઆઈ વી.એમ. કોલાદરાની આગેવાનીમાં પોલીસે જપ્ત કરેલા એમ્બરગ્રીસને ફોરેન્સિક સાયન્સ વિભાગમાં તપાસ માટે મોકલી દીધું છે.

અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી
અમરેલી પોલીસે બે કરોડથી વધુની કિંમતનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)

એમ્બરગ્રીસ શું છે?

એમ્બરગ્રીસ, જેને 'સમુદ્રનું સોનું' અથવા 'તરતું સોનું' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સ્પર્મ વ્હેલના પાચનમાર્ગમાં ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ છે. આ મીણ જેવો, ચીકણો પદાર્થ સ્પર્મ વ્હેલના આંતરડામાં રક્ષણાત્મક સ્તર તરીકે કામ કરે છે, જે અપચો ખોરાકથી આંતરડાને નુકસાન ન થાય તે માટે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પદાર્થ વ્હેલની ઉલટી દ્વારા અથવા કુદરતી રીતે દરિયામાં નીકળી જાય છે અને દરિયાકાંઠે અથવા પાણીમાં તરતો જોવા મળે છે. જોકે, તેને મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે.

એમ્બરગ્રીસનો ઉપયોગ

એમ્બરગ્રીસનો ઉપયોગ સદીઓથી પરફ્યૂમ ઉદ્યોગમાં થાય છે. તેનો ઉપયોગ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પરફ્યૂમમાં સુગંધને લાંબો સમય ટકાવી રાખવા માટે થાય છે, જેના કારણે તેની કિંમત સોના કરતાં પણ વધુ હોય છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક કામોત્તેજક દવાઓમાં પણ તેનો ઉપયોગ થતો હોવાનું માનવામાં આવે છે, જોકે આ દાવો વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયેલો નથી. ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં એમ્બરગ્રીસનું ગેરકાયદેસર વેચાણ અથવા તેનો સંગ્રહ ગુનો ગણાય છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SEIZE AMBERGRISTWO FISHERMEN DETAINEDAMRELI POLICESPERM WHALE AMBERGRISSEIZE AMBERGRIS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.