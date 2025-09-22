ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં યોજાશે 'સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ-2025', ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરશે ઉદ્ઘાટન

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 અંતર્ગત દેશભરના સ્ટાર્ટઅપ્સ, ટોચના રોકાણકારો અને પોલિસી મેકર્સ એકત્ર થશે.

ગાંધીનગરમાં યોજાશે 'સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ-2025'
ગાંધીનગરમાં યોજાશે 'સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ-2025' (X@EducationGujGov)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ગાંધીનગરમાં સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે, જેનું આયોજન ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે આયોજિત આ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.

'સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ-2025'

સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2023 ની શાનદાર સફળતા બાદ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આગામી 23 અને 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત આ બે દિવસીય કાર્યક્રમ દેશની સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમને ઉજાગર કરતા એક નવો માઈલસ્ટોન સ્થાપિત કરશે. આ તકે 1000થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ્સ, 5000 ઈનોવેટર, 100થી વધુ ઇન્ડસ્ટ્રી મેન્ટર્સ, 50થી વધારે વેન્ચર ફંડ્સ અને દેશભરના અગ્રણી હિસ્સેદારો એક જ મંચ પર ભેગા થવાની સંભાવના છે.

અંદાજે રૂ. 250 કરોડનું ભંડોળ મળશે : સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 નવીનતા અને સહકારને વેગ આપવા માટે રચાયેલ વિવિધ કાર્યક્રમોનું વૈવિધ્યસભર સંકલન સાબિત થશે. આ ભવ્ય કોન્કલેવમાં યોજાનારા ઇન્વેસ્ટર પીચિંગ સેશનમાં 50થી વધુ આશાસ્પદ સ્ટાર્ટઅપ્સને અનેક સમાંતર ટ્રેક પર ટોચના રોકાણકારો સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરવાની તક મળશે, જેના કારણે અંદાજે રૂ. 250 કરોડ જેટલું અભૂતપૂર્વ ભંડોળ મેળવવાના માર્ગ ખુલશે.

યુનિકોર્ન રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ : ગુજરાતને વૈશ્વિક સ્ટાર્ટઅપ હબ તરીકે સ્થાપિત કરવાની દિશામાં આ કોન્ક્લેવમાં પ્લેનરી સેશન્સ, ઇન્વેસ્ટર પીચિંગ રાઉન્ડ, યુનિકોર્ન રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ તથા 20 થી વધુ રાજ્યોના 170 થી વધુ અગ્રણી સ્ટાર્ટઅપ્સનું પ્રદર્શન યોજાશે. તેમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, MeitY અને iDEX દ્વારા પસંદ કરાયેલા સ્ટાર્ટઅપ્સનો પણ સમાવેશ થશે. આ સ્ટાર્ટઅપ્સ સંરક્ષણ, એરોસ્પેસ, આરોગ્ય, ટેકનોલોજી, કૃષિ, સ્વચ્છ ઉર્જા, ડીપ ટેક અને સામાજિક અસર જેવા અગત્યના ક્ષેત્રોમાં સ્વદેશી નવીનતાઓ રજૂ કરશે.

MoU પર હસ્તાક્ષર અને LoI વિતરણ : ઉદ્ઘાટન સત્રમાં સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ કોફી ટેબલ બુક, NEP-2020 ડેશબોર્ડ અને ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ કમ્પેન્ડિયમનું લોન્ચિંગ થશે. ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ દરમિયાન રાજ્ય સરકાર અંતર્ગતની વિવિધ સંસ્થાઓ અને વિવિધ રોકાણકારો તથા નાણાકીય સંસ્થાઓ વચ્ચે સ્ટાર્ટ અપ તેમજ ઉદ્યોગ સાહસિકતાને ઉત્તેજન મળે તેવા પ્રયાસો માટે MoU પર હસ્તાક્ષર અને લેટર્સ ઓફ ઇન્ટેન્ટ (LoI) નું વિતરણ તેમજ વિવિધ આશાસ્પદ સ્ટાર્ટઅપ્સને ફંડિંગ ચેક પણ આપવામાં આવશે.

સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 ના સહભાગી : આ કાર્યક્રમમાં લગભગ 1000 સ્ટાર્ટઅપ્સ, 75 રોકાણકારો, લગભગ 4000 ઇનોવેટર્સ, 100 માર્ગદર્શકો, 50 રાષ્ટ્રીય વક્તાઓ અને ભારત પે, અપના, હોમ લેન, શેરચેટ, ઇઝ માય ટ્રીપ, રેઝર પે, કાર દેખો જેવા સાત યુનિકોર્ન સહભાગી થશે. આ ઉપરાંત કોન્ક્લેવમાં B2B મીટિંગ્સ પણ યોજાશે. રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સની અધ્યક્ષતા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ કરશે.

મહત્વપૂર્ણ વિષય પર વિચાર વિમર્શ : આ કોન્ક્લેવના ભાગરૂપે આયોજીત વિવિધ પ્લેનરી સેશનમાં દેશના સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમને આકાર આપતા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વિષય પર વિચાર વિમર્શ થવાનો છે. આ સત્રમાં સનરાઇઝ સેક્ટર જેવા ઝડપથી વિકસતા ક્ષેત્રોમાં ઊભરતી તક, ભારતના યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ્સની સફર અને મેળવેલ સફળતા, મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો દ્વારા સંચાલિત સ્ટાર્ટઅપ્સની ભૂમિકા અને દેશમાં થયેલા ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન જેવા વિષય પર ચર્ચા યોજાશે.

ઇન્વેસ્ટર પીચિંગ સેશન્સ : સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2025 ના ભાગરૂપે i-Hub ગુજરાત દ્વારા ખાસ ઇન્વેસ્ટર પીચિંગ સેશન્સનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે સ્ટાર્ટઅપ્સને દેશભરના અગ્રણી રોકાણકારો સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરવાની અને ખાનગી રોકાણ મેળવવાની અનોખી તક પૂરી પાડશે. વિવિધ ક્ષેત્રોના સ્ટાર્ટઅપ્સે ફંડિંગ મેળવવા, રોકાણકારોની માર્ગદર્શન મેળવવા અને પોતાના વ્યવસાયના વિકાસને વેગ આપવા માટે આ તકનો લાભ લેવા અરજી કરી છે.

સ્ટાર્ટઅપ એક્ઝિબિશન : કોન્ક્લેવ દરમિયાન આયોજિત સ્ટાર્ટઅપ એક્ઝિબિશન આ બે દિવસીય કાર્યક્રમનું એક મુખ્ય આકર્ષણ બની રહેશે. જેનો હેતુ દેશભરના પ્રતિભાશાળી સ્ટાર્ટઅપ્સને એક જ મંચ પર લાવી નીતિ-નિર્માતાઓ, ઉદ્યોગ આગેવાનો, રોકાણકારો અને શિક્ષણવિદો સમક્ષ તેમની નવીનતાઓ રજૂ કરવાની તક પૂરી પાડવાનો છે. આ એક્ઝિબિશન દરમિયાન વિવિધ ઉદ્યોગ મંડળના પ્રમુખ, રોકાણકારો, વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો, સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ એનેબલર્સ અને ઉદ્યોગ માર્ગદર્શકોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.

કોન્ક્લેવ દરમિયાન આયોજિત પ્રદર્શનને થિમેટિક ઝોનમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે. જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, અવકાશ, આધુનિક મેડિકલ ઉપકરણો, ટકાઉ કૃષિ, નવીનીકરણીય ઊર્જા, AI ઓટોમેશન અને સર્વસમાવેશી ટેકનોલોજીમાં ભારતની પ્રગતિને હાઈલાઈટ કરે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAHSTARTUP ECOSYSTEMUNICORN ROUNDTABLE CONFERENCEINVESTOR PITCHING SESSIONSTARTUP CONCLAVE 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.