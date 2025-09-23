ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં અમિત શાહ ગરબા ઉત્સવમાં સામેલ થયા, માતાજીની પૂજા કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા

હાલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. સોમવારે રાત્રે તેઓ અમદાવાદની બે સોસાયટીમાં આયોજીત ગરબા ઉત્સવમાં સામેલ થયા.

અમિત શાહ ગરબા ઉત્સવમાં સામેલ થયા
અમિત શાહ ગરબા ઉત્સવમાં સામેલ થયા (Amit Shah@X)
By ANI

Published : September 23, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:44 PM IST

અમદાવાદ : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન ગતરોજ તેઓ અમદાવાદના નવરાત્રી ગરબા ઉત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમિત શાહે વિવિધ નિવાસી સંગઠનો દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી ગરબા ઉત્સવમાં ભાગ લીધો અને માતાજીની પૂજા કરી.

અમિત શાહે ગરબા ઉત્સવમાં ભાગ લીધો

કેન્દ્રીય મંત્રીએ અમદાવાદના સરખેજ વોર્ડમાં વ્રજધામ એપાર્ટમેન્ટ અને ઓર્કિડ લેગસી ખાતે ગરબા ઉત્સવમાં પણ ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત અમદાવાદની ક્લાઉડ 9 સોસાયટી ખાતે આયોજીત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં પણ સહભાગી થયા. આ દરમિયાન તેમણે માતાજીની પૂજા-આરતી કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ X પર એક પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, "નવરાત્રી શુભ પ્રસંગે, મેં અમદાવાદના સરખેજ વોર્ડમાં વ્રજધામ એપાર્ટમેન્ટ અને ઓર્કિડ લેગસી ખાતે નવરાત્રી ગરબા ઉત્સવમાં ભાગ લીધો અને માતા દેવીના આશીર્વાદ મેળવ્યા."

ગૃહમંત્રી અમિત શાહ X પર બીજી પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે," ગરબા એ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ગૌરવનું પ્રતિક છે. અમદાવાદ, ક્લાઉડ 9 સોસાયટી ખાતે નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં સહભાગી થવાનો અવસર મળ્યો.

શારદીય નવરાત્રી-2025

શારદીય નવરાત્રી એ એક જીવંત અને પવિત્ર હિન્દુ તહેવાર છે, જે નવ રાત સુધી ચાલે છે. અશ્વિન મહિનામાં ઉજવાતો આ તહેવાર ઉત્સાહપૂર્ણ પૂજા, વિસ્તૃત ધાર્મિક વિધિઓ અને સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. દરેક દિવસ દેવીના એક અલગ સ્વરૂપને સમર્પિત હોવાથી, શક્તિ, કરુણા અને શાણપણના વિવિધ પાસાનું પ્રતીક છે.

"આપણા સુરક્ષા દળો લાલ આતંકની કમર તોડી રહ્યા છે." : અમિત શાહ

આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે મહારાષ્ટ્ર-છત્તીસગઢ સરહદ પર નારાયણપુરમાં નક્સલવાદીઓ સામે મોટી જીત મેળવવા બદલ સુરક્ષા દળોની પ્રશંસા કરી. X પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં અમિત શાહે કહ્યું કે, "આજે, આપણા સુરક્ષા દળોએ નક્સલવાદીઓ સામે વધુ એક મોટી જીત મેળવી છે. મહારાષ્ટ્ર-છત્તીસગઢ સરહદ પર નારાયણપુરના અબુઝમાડ ક્ષેત્રમાં, આપણા દળોએ બે કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય નક્સલવાદી નેતાઓને ઠાર કર્યા. બંને નક્સલવાદી નેતા પર 40 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ હતું. આપણા સુરક્ષા દળો નક્સલીઓના ટોચના નેતૃત્વને વ્યવસ્થિત રીતે તોડી રહ્યા છે, લાલ આતંકની કમર તોડી રહ્યા છે."

NAVRATRI GARBA FESTIVALUNION HOME MINISTER AMIT SHAHAMIT SHAH GUJARAT VISITઅમિત શાહ ગુજરાત પ્રવાસNAVRATRI 2025

