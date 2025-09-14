કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતમાં, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં આયોજીત જાહેર કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી

ETV Bharat / state

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે છે. આજે તેઓ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આયોજીત વિવિધ જાહેર કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.

Published : September 14, 2025 at 9:30 AM IST

અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે છે. આજે તેઓ વિવિધ જાહેર કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે, આ દરમિયાન આજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આયોજીત કાર્યક્રમોમાં તેઓ હાજરી આપશે.

અમિત શાહના આજના કાર્યક્રમો

સવારે 10.45 કલાકે

હિન્દી દિવસ 2025ના અવસરે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં આયોજીત પાંચમાં અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનમાં હાજરી આપશે.

બપોરે 1.15 કલાકે

અમદાવાદના સરદારધામ ખાતે સરદારધામ દ્વારા નવનિર્મિત કન્યા છાત્રાલયની મુલાકાત લેશે અને અહીં ટ્ર્સ્ટી ગણ અને યુવા ઉદ્યગ સાહસિકો સાથે સંવાદ કરશે.

બપોરે 2.30 કલાકે

અમદાવાદના નારણપુરા સ્થિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષનું લોકાર્પણ કરીને રાજ્યના ખેલાડીઓ અને રમત-ગમત પ્રવિતઓ માટે ખુલ્લું મુકશે.

બપોરે 4.15 કલાકે

અમદાવાદના શાહીબાગ સ્થિત સર્કિટ હાઉસમાં ગાંધીનગર લોકસભામાં સમાવિષ્ટ મહાનગર પાલિકા અને નગરપાલિકાઓની ગટર, વરસાદી પાણી તેમજ અન્ય પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટેની સમીક્ષા બેઠક યોજશે.

ગુજરાતમાં વિકાસનું નવું નજરાણું જોવા મળશે

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારતમાં ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના માટે અમદાવાદના નારણપુરામાં રૂ. 825 કરોડના ખર્ચે એક શાનદાર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું આજે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લોકાર્પણ કરશે.

