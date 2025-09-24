ગાંધીનગરના કેસરિયા ગરબામાં સામેલ થયા અમિત શાહ, માણસા ખાતે બહુચર માતાના દર્શન કર્યા
અમિત શાહે ગાંધીનગરના 'કેસરિયા ગરબા' અને સેક્ટર 4 માં આયોજિત સાર્વજનિક ગરબા મહોત્સવમાં નવરાત્રી ઉજવણીમાં હાજરી આપી.
By ANI
Published : September 24, 2025 at 8:20 AM IST
ગાંધીનગર : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓએ ગતરોજ મંગળવારે રાત્રે ગાંધીનગરના રામ કથા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત 'કેસરિયા ગરબા' નવરાત્રી ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. આ અગાઉ અમિત શાહે તેમના પૈતૃક ગામ માણસા ખાતે બહુચર માતા મંદિરમાં દર્શન-પૂજા કરી સૌના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
ગરબા મહોત્સવમાં સહભાગી થયા અમિત શાહ
गरबा भक्ति, शक्ति और नवरात्रि के उल्लास का प्रतीक है। गांधीनगर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर केसरिया गरबा-नवरात्रि 2025 उत्सव में गरबा देख मन आनंद से भर गया।— Amit Shah (@AmitShah) September 23, 2025
ગરબા ભક્તિ, શક્તિ અને નવરાત્રિના આનંદનું પ્રતીક છે. ગાંધીનગર ખાતે આ શુભ અવસર પર કેસરિયા ગરબા - નવરાત્રિ 2025 મહોત્સવના ગરબા… pic.twitter.com/MexhBpFcd7
હાલમાં શારદીય નવરાત્રી ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, જેના ભાગરૂપે અમદાવાદમાં વિવિધ રહેણાંક સંગઠનો દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓએ અનેક ગરબા ઉજવણીની મુલાકાત લીધી હતી. જેના એક દિવસ પછી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah attended ‘Kesariya Garba’ Navratri Celebration at Ram Katha Ground in Gandhinagar, Gujarat. (23.09) pic.twitter.com/Qj1prygRTt— ANI (@ANI) September 23, 2025
માણસા ખાતે બહુચર માતાના દર્શન કર્યા
અમિત શાહે મંગળવારે રાત્રે ગાંધીનગરના રામ કથા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત 'કેસરિયા ગરબા' નવરાત્રી ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. જે બાદ ગાંધીનગરના સેક્ટર 4 માં આયોજિત સાર્વજનિક ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપી. આ ઉપરાંત અમિત શાહે તેમના પૈતૃક ગામ માણસા ખાતે બહુચર માતા મંદિરમાં દર્શન-પૂજા કરી સૌના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
नवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पैतृक गाँव माणसा के बहुचर माता मंदिर में माता रानी के दर्शन-पूजन कर सभी के कल्याण की कामना की।— Amit Shah (@AmitShah) September 23, 2025
દર વર્ષની જેમ નવરાત્રિના પાવન પ્રસંગે આ વર્ષે પણ મારા પૈતૃક ગામ માણસા ખાતે બહુચર માતા મંદિરમાં માતાજીના દર્શન-પૂજા કરીને સૌના… pic.twitter.com/QqEk2jcKIf
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ X પર એક પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, "દર વર્ષની જેમ નવરાત્રીના પાવન પ્રસંગે આ વર્ષે પણ મારા પૈતૃક ગામ માણસા ખાતે બહુચર માતા મંદિરમાં માતાજીના દર્શન-પૂજા કરીને સૌના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી. જય માડી બહુચરા!"
#WATCH Gandhinagar, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah, along with his family, offers prayers at the Bahuchar Mata Temple pic.twitter.com/rcPu7BUwFq— ANI (@ANI) September 23, 2025
બીજી એક પોસ્ટમાં અમિત શાહે લખ્યું,"ગરબા ભક્તિ, શક્તિ અને નવરાત્રિના આનંદનું પ્રતીક છે. ગાંધીનગર ખાતે આ શુભ અવસર પર કેસરિયા ગરબા - નવરાત્રી 2025 મહોત્સવના ગરબા જોઈને મન આનંદથી પ્રફુલ્લિત થઈ ઉઠ્યું."
"ગરબા અને ગુજરાત વિશ્વભરમાં એકબીજાના પર્યાય બની ગયા છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર 4 માં આયોજિત સાર્વજનિક ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપી."
