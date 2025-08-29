ETV Bharat / state

અમિત શાહનો અમદાવાદ પ્રવાસ, નગરદેવી ભદ્રકાળીના દર્શન અને સરદારબાગનું કરશે લોકાર્પણ - AMIT SHAH AHMEDABAD VISIT

આગામી 31 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદની મુલાકાતે છે, જાણો સમગ્ર કાર્યક્રમ...

અમિત શાહનો અમદાવાદ પ્રવાસ
અમિત શાહનો અમદાવાદ પ્રવાસ (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 11:16 AM IST

અમદાવાદ : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આગામી 31 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. તેઓ અહીં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. સાથે જ સવારે લાલ દરવાજા સ્થિત ભદ્રકાળી માતા મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે જશે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો અમદાવાદ પ્રવાસ

ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો અમદાવાદ પ્રવાસ (ETV Bharat Gujarat)

અમિત શાહના કાર્યક્રમો અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આગામી 31 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ આવશે અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે. સાથે જ અમદાવાદ મહાનગરને અનેક વિકાસના કામોની ભેટ મળશે.

  • બે નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું લોકાર્પણ : રવિવારે સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ ગોતા વોર્ડમાં ઓગણજ ગામ પાસે અને ચાંદલોડિયા વોર્ડમાં ઓસીયા હાઇપર માર્ટ પાસે નવા બનાવવામાં આવેલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું અમિત શાહ લોકાર્પણ કરશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં બીજા બે અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનો ઉમેરો થશે.
  • નગરદેવી ભદ્રકાળીના દર્શન કરશે : મહાનગરનું ગ્રીન કવર વધે તે માટે ત્રણ જગ્યાએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વૃક્ષારોપણ માટે જવાના છે. જેમાં પ્રથમ સાબરમતી ખાતે આવેલા આહવાડીયા તળાવમાં વૃક્ષારોપણ કરશે, ત્યાર પછી સ્ટેડિયમ વોર્ડની અંદર વૃક્ષારોપણ કરવા જશે. ત્યાર પછી નગરદેવી ભદ્રકાલીના દર્શન માટે જશે.
  • સરદાર બાગનું કરશે લોકાર્પણ : અમદાવાદના સરદારબાગ ગાર્ડન, જેને UNM ફાઉન્ડેશને PPP મોડેલ પર તૈયાર કર્યું છે, તેનું લોકાર્પણ અમિત શાહના હસ્તે કરવામાં આવશે. બાદમાં અમિત શાહ ઘાટલોડિયા ખાતે પાણીની ટાંકીની બાજુમાં સ્થિત આયુષ્યવનની મુલાકાત લેશે અને ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરશે. ઉપરાંત ત્યાં જ વિવિધ ચેરમેન સેક્રેટરી સાથે મુલાકાત કરશે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના કાર્યક્રમોની સંપૂર્ણ વિગત

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિવિધ પ્રજાલક્ષી પ્રકલ્પોનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. જેના ભાગરૂપે આગામી 31 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે વૃક્ષારોપણ અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના લોકાર્પણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

ભદ્રકાળી મંદિરમાં દર્શન અને સરદાર બાગનું કરશે લોકાર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

'મિશન ફોર મિલિયન ટ્રીઝ' અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં 40 લાખ વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરવાના સંકલ્પ સાથે 'મિશન ફોર મિલિયન ટ્રીઝ' અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવેલ. જે અંતર્ગત નીચે મુજબ વિવિધ વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

  • ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના ગોતા વોર્ડમાં ઓગણજ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પ્લોટમાં વૃક્ષારોપણ
  • ચાંદલોડીયા વોર્ડમાં આવેલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પ્લોટમાં મિયાવાકી પદ્ધતિથી વૃક્ષારોપણ
  • પશ્ચિમ ઝોનના રાણીપ વોર્ડમાં આહવાડીયા તળાવ પાસે 12,000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ
  • પશ્ચિમ ઝોનના સ્ટેડીયમ વોર્ડમાં સૌરભ સ્કૂલ પાસે 10,000 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરી અર્બન ફોરેસ્ટ બનાવશે
  • મધ્ય ઝોનના જમાલપુર વોર્ડમાં સ્થિત સરદાર બાગનું UNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા PPP ધોરણે રૂ. 12 કરોડના ખર્ચે અદ્યતન સુવિધા સાથે ગાર્ડન રિડેવલપ કરવામાં આવ્યું
  • ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના ઘાટલોડીયા વોર્ડમાં ચાણક્ય પુરી બ્રીજની પાસે ઈન્ડીજીનિયસ પ્રકારના વૃક્ષોનું ડેન્સ પદ્ધતિથી વૃક્ષારોપણ

