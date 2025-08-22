ETV Bharat / state

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ: ગોંડલ સેશન્સ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી

ગોંડલની સેશન્સ કોર્ટે રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરી છે.

ગોંડલ સેશન્સ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી
ગોંડલ સેશન્સ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 22, 2025 at 7:27 PM IST

રાજકોટ: ગોંડલની સેશન્સ કોર્ટે રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરી છે. આ પહેલાં કોર્ટે તેમના પુત્ર રાજદીપસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી પણ ફગાવી હતી.ગોંડલ તાલુકા પોલીસે અનિરુદ્ધસિંહ વિરુદ્ધ અમિત ખૂંટને આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણા આપવાનો ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસની ચાર્જશીટમાં અનિરુદ્ધસિંહને ફરાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સરકારી વકીલની દલીલોને ધ્યાનમાં લઈને કોર્ટે 19 ઓગસ્ટે આ નિર્ણય લીધો.

કેસની વિગતો મુજબ, રીબડા ગામના અમિત ખૂંટે ગળાફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો હતો. તેમની પાસેથી મળેલી સ્યુસાઇડ નોટમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, તેમના પુત્ર રાજદીપસિંહ અને એક સગીરા પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. નોટમાં જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણેયના ત્રાસ અને દબાણને કારણે તેઓ આપઘાત કરી રહ્યા છે.

મૃતકના પરિવારે આરોપ લગાવ્યો છે કે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીની અદાવતમાં અમિત ખૂંટને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, રીબડામાં જમીન વેચાણ માટે અનિરુદ્ધસિંહને ભાગ આપવું પડતું હતું. અમિત ખૂંટે ખરીદેલી જમીનનો સોદો આ કારણે રદ થયો હતો. આપઘાત પહેલાં અમિત ખૂંટ પર દુષ્કર્મનો કેસ નોંધાયો હતો, જેને પરિવારે અનિરુદ્ધસિંહનું ષડયંત્ર ગણાવ્યું છે.

સ્યુસાઇડ નોટ અને પરિવારની ફરિયાદના આધારે પોલીસે અનિરુદ્ધસિંહ, રાજદીપસિંહ અને અન્ય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. આગોતરા જામીન અરજીઓ નામંજૂર થતાં હવે પિતા-પુત્રની ધરપકડ થઈ શકે છે.

આરોપી યુવતી જ બની ફરિયાદી: ગોંડલના રીબડા ગામમાં ગત 5 મેના રોજ અમિત ખૂૂંટ નામના યુવકે આપઘાત કર્યો, જે બાદ સગીરાનું નામ આરોપી તરીકે ઉછળ્યું હતું. એ જ સગીરાએ ફરિયાદી બનીને રાજકીય આગેવાનો અને પોલીસ અધિકારીઓ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. આ કેસમાં સગીરાને હાલ વડોદરાના ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં રાખવામાં આવી છે. જ્યારે આરોપી અન્ય યુવતીને કોર્ટે જામીન આપ્યા છે.

આરોપી યુવતીઓ જામીન પર મુક્ત: આ કેસમાં જે યુવતી પર આરોપ હતો, તે છેલ્લા બે મહિનાથી ગોંડલ સબજેલમાં બંધ હતી. આરોપી યુવતીના વકીલ ભૂમિકા પટેલે જામીન અરજી કરી હતી. કોર્ટે જામીન અરજી મંજૂર કરી અને યુવતીને જામીન પર મુક્ત કરી છે. આ કેસમાં સહ આરોપી સગીરાને અગાઉ વડોદરાના ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં રાખવામાં આવી હતી. તેના જામીન મંજૂર થતા તેને મુક્ત કરવામાં આવી હતી. બાદમાં સગીરાના પિતાની અરજીને કારણે તેને ફરી વડોદરાના ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં રાખવામાં આવી છે.

કુલ 28 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ: આ કેસમાં સગીરાના વકીલ ભૂમિકા પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સગીરાને ગોંડલની 'શ્રી હોટલ'માં બે દિવસ સુધી ગેરકાયદેસર રીતે ગોંધી રાખવામાં આવી હતી. આરોપી સગીરાને જયરાજસિંહ જાડેજા, તેમના પુત્ર અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ શ્રી હોટલમાં ગોંધી રાખી, માનસિક ત્રાસ આપ્યો અને ચોક્કસ લોકો વિરુદ્ધ નિવેદન આપવા માટે દબાણ કર્યું હતું. આ સમગ્ર ષડયંત્ર બાબતે અમે નામદાર કોર્ટમાં કુલ 28 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે."

