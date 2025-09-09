ETV Bharat / state

રાજદીપસિંહ જાડેજાની મુશ્કેલી વધી, ગુજરાત હાઈકોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી

રીબડાના પાટીદાર યુવક અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં ફરાર આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાની જામીન અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી છે.

ફાઈલ ફોટો
રાજદીપસિંહ જાડેજાની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસ અંગે એક મોટી ખબર સામે આવી છે. આ કેસના આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજદીપસિંહ જાડેજાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજા હાલમાં ફરાર છે. અનિરુદ્ધસિંહ બાદ રાજદીપસિંહ જાડેજાની મુશ્કેલી વધી છે.

રાજદીપસિંહ જાડેજાની મુશ્કેલી વધી : અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં આરોપી બનેલા રાજદીપસિંહ જાડેજાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. અગાઉ ગોંડલ સ્ટેશન કોર્ટે રાજદીપસિંહની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ રાજદીપસિંહ જાડેજાના આગોતરા જામીન હાઈકોર્ટે નામંજૂર કર્યા છે.

સરકારી વકીલની દલીલ : આ મુદ્દે સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે, વર્ષ 2022 ની ફરિયાદ અને મૃતકે અનિરુદ્ધસિંહની સજા માફી સામે ગૃહ ખાતામાં કરેલી અરજી તે આરોપી માટે મૃતક વિરુદ્ધ કરવાનો હેતુ હતો. આરોપીએ મૃતકને દુષ્કર્મ અને પોક્સોના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવા કાવતરું કર્યું હતું. આ કેસમાં ફક્ત સુસાઇડ નોટ જ નહીં પરંતુ બીજા પાસાની તપાસ પણ જરૂરી છે. આરોપીની તપાસ કરવી જરૂરી છે.

સુસાઇડ નોટમાં અરજદાર આરોપીનું સ્પષ્ટ નામ છે. ગોંડલ કોર્ટમાં આરોપી વિરુદ્ધ વોરંટ કાઢવા ફરી અરજી કરાશે. FSL રિપોર્ટમાં પુરાવામાં સુસાઇડ નોટ કે લખી છે. ચાર પેજમાંથી એક પેજની હેન્ડ રાઇટિંગ મૃતકની હેન્ડરાઇટિંગ સાથે મેચ થઈ નથી. જેથી કોણે આ ચોથું પેજ મૂક્યું તેની તપાસ કરવામાં આવશે.

અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસ : ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 3 મે, 2025 ના રોજ રાજકોટના મોડલિંગ ક્ષેત્રે કાર્યરત સગીરાએ અમિત ખૂંટ સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારબાદ 5 મે, 2025 ના દિવસે રીબડા ગામમાં અમિત ખૂંટે આપઘાત કર્યો હતો. તેના પહેલા મૃતકે સુસાઈડ નોટ પણ લખી હતી. આ નોટ અંગે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણા કેસના આરોપી : આ મામલે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણા સહિતની કલમ હેઠળ અને અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા, પૂજા રાજગોર અને 17 વર્ષની સગીરા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના મામલે અમિત ખૂંટના ભાઈ મનીષ ખૂંટે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરીયાદ મૂળ ચાર આરોપી સામે કરવામાં આવી હતી.

સુસાઈડ નોટમાં શું હતું ? સુસાઈડ નોટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે, રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને તેના પુત્ર રાજદીપ જાડેજાના ત્રાસથી અને તેઓને બદનામ કરી ફસાવી દેતા તેના કારણે ત્રાસી આત્મહત્યા કરી લીધી છે. આ ગ્રુપ અને તેની સાથે યુવતીઓ મળી નાણાં પડાવવા મને ફસાવી દીધાનો ઉલ્લેખ સુસાઈડ નોટમાં હતો.

