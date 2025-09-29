દ્વારકા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદથી વર્તુ 2 ડેમના દરવાજા ખોલાયા, રાવલ ગામ પાસે કાર પાણીમાં તણાઈ
જિલ્લાના ખંભાળિયા, ભાણવડ અને કલ્યાણપુર, દ્વારકા પંથકમાં વરસાદ પડ્યો હતો.
Published : September 29, 2025 at 10:11 PM IST
દ્વારકા: હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે દ્વારકા જિલ્લામાં સર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છવાયો છે. જિલ્લાના ખંભાળિયા, ભાણવડ અને કલ્યાણપુર, દ્વારકા પંથકમાં વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદના પગલે નવરાત્રીમાં ગરબા સંચાલકો ચિંતામાં મુકાયા છે. તો ધરતી પુત્રોમાં ક્યાંક ખુશી તો ક્યાંક ગમ જેવી સ્થિતિ છે.
14 ગામો એલર્ટ કરાયા
દ્વારકા જિલ્લામાં ભાણવડ પંથકમાં પડેલ વરસાદને પગલે વર્તુ 2 ડેમના બે દરવાજા એક ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા. વર્તુ 2 ડેમના બે દરવાજા એક ફૂટ ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોના 14 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. બીજી તરફ ધોધમાર વરસાદના પગલે દ્વારકા જિલ્લામાં જનજીવન ખાસુ પ્રભાવિત થયું છે. વરસાદના પગલે કલ્યાણપુર-પોરબંદરને જોડતા સ્ટેટ હાઇવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા. વરસાદના પગલે રાવલ પાસે આવેલ પુલ પર પાણી ફરી વળતા અલ્ટો કાર પણ પાણીમાં તણાઈ હતી. સતત બે દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદથી દ્વારકા જિલ્લામાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર ડૉ. એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, 29 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ, અમરેલી અને દ્વારકામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે, 42થી 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
30 સપ્ટેમ્બરની આગાહી:
30 સપ્ટેમ્બરે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટ, પોરબંદર, દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે જામનગર, અમરેલી અને કચ્છમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી અને દમણમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.