નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર અમેરિકન ટેરિફનો માર: રત્નકલાકારોથી લઈ વેપારીઓ સુધી ચિંતા

નવસારી: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે, જેની નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર ગંભીર અસર થવાની શક્યતા છે. આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે હીરા ઉદ્યોગ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી મંદીનો સામનો કરી રહ્યો છે, જેનાથી વેપારીઓ, કારખાનેદારો અને રત્નકલાકારોમાં ચિંતા વધી છે.
નવસારી, જે એક સમયે "ગોળ હીરાનું હબ" તરીકે ઓળખાતું હતું, આજે દેશભરમાં 80% પોલ્કી હીરાની સપ્લાય કરે છે અને હીરા બજારમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. જોકે, છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માંગ ઘટવાને કારણે કાચા હીરાની સપ્લાય અને વેચાણ પર અસર પડી છે. પરિણામે, નાનાં કારખાનાંઓ બંધ થયાં છે, અને ઘણાં રત્નકલાકારોએ અન્ય વ્યવસાય અપનાવ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ આર્થિક તંગીને કારણે આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ પણ નોંધાયા છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે રત્નકલાકાર સહાય યોજના અમલમાં મૂકી હતી.
હવે, અમેરિકાના 25% ટેરિફથી સ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે. અમેરિકા ભારતીય હીરા ઉદ્યોગ માટે મહત્વનું બજાર છે, જ્યાં તૈયાર હીરાના લગભગ 50% નિકાસ થાય છે. આ ટેરિફથી અમેરિકન ખરીદદારોની ખરીદશક્તિ ઘટશે, જેની સીધી અસર નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર પડશે.
નવસારીના હીરા વેપારી મશરૂ પટેલ જણાવે છે, "નવસારીમાં લગભગ 400-500 નાનાં-મોટાં ડાયમંડ કારખાનાં છે. ટેરિફ વધવાથી નાનાં કારખાનાંઓ માટે ટકી રહેવું મુશ્કેલ બનશે. ખરીદશક્તિ ઘટશે, નફો ઓછો થશે અને કામદારોને પણ અસર થશે. જો સરકારે કોઈ રાહત ન આપી, તો હજારો લોકોની રોજગારી જોખમમાં આવશે."દિવાળીની આસપાસ બજાર સુધરવાની આશા રાખતા વેપારીઓ માટે આ નિર્ણય નિરાશાજનક છે. વિદેશી નીતિઓના બદલાવના માહોલમાં હીરા ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવા માટે સરકાર અને વેપાર સંસ્થાઓ પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો: