અમેરિકાના પેન્સિલવેનિયામાં ગુજરાતી વ્યવસાયી સુરતના રાકેશભાઈ પટેલની ગોળી મારી હત્યા

પેન્સિલવેનિયા ખાતે મોટેલનો વ્યવસાય કરતા મૂળ સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના રાયમ ગામના વતની રાકેશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલની ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે.

અમેરિકાના પેન્સિલવેનિયામાં ગુજરાતી વ્યવસાયી સુરતના રાકેશભાઈ પટેલની ગોળી મારી હત્યા
અમેરિકાના પેન્સિલવેનિયામાં ગુજરાતી વ્યવસાયી સુરતના રાકેશભાઈ પટેલની ગોળી મારી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 10:09 PM IST

સુરત: અમેરિકામાં ગુજરાતી સમુદાય પર હુમલા અને હત્યાના વધુ એક ચોંકાવનારા કિસ્સામાં, પેન્સિલવેનિયા ખાતે મોટેલનો વ્યવસાય કરતા મૂળ સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના રાયમ ગામના વતની રાકેશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ (ઉં.વ. આશરે 50) ની ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. ગત 3 તારીખે મોટેલ બહાર કસ્ટમર બનીને આવેલા એક ઈસમે તેમને સાવ નજીકથી ગોળી ધરબી દીધી હતી. જોકે, અમેરિકન પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

નિર્મમ હત્યા અને CCTV ફૂટેજ

મૃતક રાકેશભાઈ પટેલ, જેઓ અમેરિકામાં જન્મ્યા હતા અને સુરત જિલ્લામાં લગ્ન કરી પત્ની તથા ત્રણ દીકરીઓ સાથે સ્થાયી થયા હતા, તેઓ મોટેલ ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન કરતા હતા. ગત 3 તારીખે, રાકેશભાઈ તેમની મોટેલની બહાર ઊભા હતા. તે સમયે, સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાયા મુજબ, એક વ્યક્તિ કસ્ટમરના સ્વાંગમાં તેમની પાસે આવ્યો હતો. કોઈ પણ જાતનો ડર રાખ્યા વિના, આ ઈસમે સાવ નજીકથી રાકેશભાઈના લમણે ગોળી ધરબી દીધી હતી. ગોળી વાગતાની સાથે જ રાકેશભાઈનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. હત્યાને અંજામ આપી આરોપી બિન્દાસ ત્યાંથી નાસી ગયો હતો.

અમેરિકાના પેન્સિલવેનિયામાં ગુજરાતી વ્યવસાયી સુરતના રાકેશભાઈ પટેલની ગોળી મારી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી અને તપાસ

આ ગંભીર ગુનાની જાણ થતાં જ અમેરિકાની પેન્સિલવેનિયા પોલીસે તત્કાળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસની સઘન તપાસના અંતે હત્યારા આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસની પૂછપરછમાં એ વાત સામે આવી છે કે આરોપી કસ્ટમર બનીને આવ્યો હતો. પોલીસે હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને કોઈ જૂની અદાવતનો એંગલ છે કે કેમ? તે દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.

વતનમાં શોક અને આક્રોશ

રાકેશભાઈની હત્યાના સમાચાર તેમના વતન રાયમ ગામમાં પહોંચતા જ શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ગામના ભાવેશભાઈ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 50 વર્ષીય રાકેશભાઈ હજુ બે મહિના પહેલા જ વતન આવ્યા હતા.

ભાવેશભાઈએ દુઃખ સાથે જણાવ્યું કે, "અમેરિકામાં હત્યાની ઘટનાઓ વધી રહી છે. આ બનાવમાં અંગત દુશ્મનીની આશંકા છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં નિર્મમ હત્યા જોઈને અમારું કાળજું પણ કંપી ઉઠ્યું હતું."

રાકેશભાઈના અકાળે અવસાનથી તેમના પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. પરિવારજનો દ્વારા તેમના પાર્થિવ દેહને વતન લાવવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાએ અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી સમુદાયની સુરક્ષા સામે ફરી એકવાર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.

