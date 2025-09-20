અમદાવાદમાં નવરાત્રિ દરમિયાન ફૂડ સ્ટોલ માટે AMCનું નવું સર્ક્યુલર: 12 આવશ્યક નિયમો
પાર્ટી પ્લોટમાં મુકવામાં આવતા ફૂડ સ્ટોલ ને લઈને એક સર્ક્યુલર કોર્પોરેશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.
Published : September 20, 2025 at 8:40 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિના ઉત્સવને લઈને આયોજકો દ્વારા અંતિમ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન પાર્ટી પ્લોટમાં ફૂડ સ્ટોલ્સના સંચાલન માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા એક સર્ક્યુલર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્ક્યુલરમાં 12 મુખ્ય મુદ્દાઓ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે, જે ફૂડ સ્ટોલ સંચાલકોએ ફરજિયાતપણે પાલન કરવાનું રહેશે. આમાં ફૂડ સ્ટોલ સંચાલકો માટે લાયસન્સ ફરજિયાત, સ્વચ્છતાનું પાલન, ચેપી રોગ ધરાવતી વ્યક્તિઓને પ્રવેશ ન આપવો અને ખાદ્ય પદાર્થોની તાજગી જાળવવી જેવી શરતોનો સમાવેશ થાય છે. AMCના ફૂડ વિભાગે આ સર્ક્યુલર જાહેર કરીને તમામ સંચાલકોને હંગામી લાયસન્સ મેળવવા અપીલ કરી છે.
લાયસન્સ | રજીસ્ટ્રેશન બાબતે અને તેઓ દ્રારા અનુસરવાની થતી શરતો / નિયમો નીચે મુજબ છે.
૧) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એકટ-૨૦૦૬ અન્વયેના લાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશન સત્વરે ઝોન / વોર્ડના ફુડ સેફટી ઓફિસર પાસેથી જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા foscos.fssai.gov.in ઉપર ઓનલાઈન અપલોડ કરી જરૂરી ફી ભરી ઓનલાઈન અરજી કરી લાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત મેળવી લેવાના રહેશે.
૨) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એકટ-૨૦૦૬ અન્વયેના લાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશન મેળવ્યા વગર ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ઓનો ધંધો કરવો તે કાયદાકીય ગુના પાત્ર છે.
૩) ફુડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ (રજીસ્ટ્રેશન એન્ડ લાયસન્સીંગ ઓફ ફુડ બીઝનેસીસ) રેગ્યુલેશન-૨૦૧૧ના શિડયુલ ૪ ના નિયમોનું કડક રીતે પાલન કરવાનું રહેશે.
૪) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સ્ટોલ ધારકોએ કેપ, હેન્ડગ્લોવ્સ, એપ્રેન પહેર્યા વગર ખાધ્ય પદાર્થ બનાવવો નહી કે વેચવો નહી.
૫) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સ્ટોલ ધારકોએ પોતાની અંગત સ્વચ્છતા જેવી કે નખ કાપેલા હોવા જોઇએ, વાળ કાપેલા હોવા જોઇએ વિગેરેનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
૬) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન સંચાલકોએ ફુડ સ્ટોલ્સમાં ચેપીરોગ થી પીડાતા કોઇ પણ ફુડ હેન્ડલરને પ્રવેશ આપવો નહી.
૭) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન પેકીંગ રો-મટીરીયલના લેબલની ખાતરી કરી તેનો ઉપયોગ કરી ખાધ્ય ખોરાક તૈયાર કરવો.
૮) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન આગ લાગે તેવા સંજોગોમાં અગમ ચેતીના ભાગરૂપે અગ્નિશામક ઉપકરણો અવશ્ય રાખવાના રહેશે.
૯) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર ખાધ્ય ખોરાકને આરોગ્યપ્રદ સ્થિતિમાં જ રાખવાના રહેશે. તેમજ યોગ્ય આવરણથી ખાધ્ય ખોરાકને ઢાંકીને રાખવો.
૧૦) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન વાસી કે બગડી ગયેલ ખાધ્ય ખોરાક વેચવો નહી અને તેનો સત્વરે નાશ કરવો.
૧૧) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સ્ટોલ્સ ધારકોએ તારીખ વીતી ગયેલ ખાધ્ય પદાર્થ, ઠંડાપીણા, આઈસ્ક્રીમ અને પેકેજ્ડ ડ્રિન્કીંગ વોટરનો ઉપયોગ કરવો નહી.
૧૨) નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન ફુડ સ્ટોલની આસપાસની જગ્યામાં સફાઈનાં ઉચ્ચત્તમ ધોરણોનું પાલન કરવાનું રહેશે. તેમજ સુકા તથા ભીના કચરાના અલગ-અલગ ડસ્ટબીનની વ્યવસ્થા પણ તેઓએ કરવાની રહેશે.
