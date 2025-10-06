અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?
અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડ સંચાલિત 32 પતરાવાળી શાળાઓને તોડવામાં આવશે અને આ તમામ સ્કૂલોને તોડીને નવી સ્કૂલ બનાવવામાં આવશે.
Published : October 6, 2025 at 11:51 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સ્માર્ટ સ્કૂલો બનતી જાય છે અને જૂની જર્જરીત સ્કૂલોને તોડવામાં આવી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડને હવે પતરાવાળી શાળાઓની યાદ આવી છે. આ પતરાવાળી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને હવે ટૂંક સમયમાં બીજી સ્કૂલમાં ભણવા જવું પડશે. કારણ કે આ પતરાવાળી શાળાઓને તોડીને નવી બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડ સંચાલિત 32 પતરાવાળી શાળાઓને તોડવામાં આવશે અને આ તમામ સ્કૂલોને તોડીને નવી સ્કૂલ બનાવવામાં આવશે. આ શાળાઓ તોડી પાડી નવી શાળાઓ બનાવવા રાજય સરકાર ગ્રાન્ટ આપશે. તેના માટે ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે.
અમદાવાદમાં AMCની પતરાવાળી કેટલી સ્કૂલો?
અમદાવાદના ઉત્તર ઝોન, પૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણ ઉપરાંત દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ ઝોન એમ 6 કુલ છે. ઝોનમાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત 32 પત્તરાવાળી શાળાઓ આવેલી છે. આ તમામ શાળાઓમાં 179 ઓરડાઓ છે, જેમાં 9753 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. તે માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 32 માંથી છ શાળા ભાડાની જગ્યાએ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ તમામ શાળાઓ તોડી નવી શાળાઓ બનાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે અને તેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પછી તબક્કાવાર શાળાનું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવશે. આવનારા દિવસમાં પતરાવાળી શાળાઓથી મુક્તિ મળશે.
કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે સ્કૂલો?
કયા ઝોનમાં કેટલી પતરાવાળી શાળાઓ છે તેની લીસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં ઉત્તર ઝોનમાં 14, દક્ષિણ 01, પૂર્વ ઝોનમાં 8, મધ્ય ઝોનમાં 06, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનમાં 02, પશ્ચિમ ઝોનમાં 01 શાળાઓ આવેલી છે. આ શાળાઓમાં હિન્દી, ઉર્દુ, ગુજરાતી જેવી માધ્યમની શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે. નોબલ નગર, અમદુપુરા, કુબેરનગર, કૃષ્ણનગર, સેજપુર, બાપુનગર, નારોલ, વસ્ત્રાલ, વિનોબા ભાવેનગર, જમાલપુર, માધવબાગ શાહપુર, બાકરોલ, દરિયાપુર, ગોમતીપુર, સુંદરમ નગરમાં આવેલી તમામ પતરાવાળી શાળાઓને તોડવામાં આવશે.
