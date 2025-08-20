અમદાવાદ : સાક્ષરતા અભિયાનમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડ એક ઐતિહાસિક યોગદાન ધરાવે છે. આ વર્ષે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડની સ્થાપનાને 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ત્યારે સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવશે. અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડની 453 શાળામાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ 100 સ્કૂલોને પસંદ કરવામાં આવશે અને શ્રેષ્ઠ 100 શતાબ્દી અનુપમ શાળાનો એવોર્ડ આપવામાં કરવામાં આવશે.
AMC સ્કૂલ બોર્ડ શતાબ્દી વર્ષ
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન સુજય મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા 1 એપ્રિલ, 1925 ના રોજ અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડની પ્રથમ બોર્ડ બેઠક યોજવામાં આવી હતી. અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની વિવિધ શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે સમાજમાં શ્રેષ્ઠ જગ્યાએ બિરાજમાન છે.
વર્ષ 1925 માં સ્થાપનાથી લઈને વર્ષ 2025 માં AMC સ્કૂલ બોર્ડને 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે એક શતાબ્દી વર્ષ ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેના માટે આગામી ચાર મહિના દરમિયાન અલગ અલગ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ
ભારતના લોહપુરુષ અને અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 31 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ આયોજિત 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ'ની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150 મી જન્મ જયંતિ વર્ષ આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આગામી 2 વર્ષ સુધી દેશ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150 મી જન્મ જયંતિ ઉજવાશે. નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી અમલમાં આવ્યાને પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવાના છે.
શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી : આ સહયોગ અનુરૂપ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા IIT ગાંધીનગર જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાના સહયોગથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, 2020 માં સૂચવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીને શીખવાની પૂરતી તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુથી મ્યુનિ. શાળાના તમામ શિક્ષકોને 30 કલાકની CPD (Conitunes Professional Devlopment) તાલીમ આપવાનું આયોજન હાથ ધર્યું છે.
ઉપરાંત તમામ 453 મ્યુનિ. શાળાઓમાં વર્કશોપ યોજી 5202 શિક્ષકો અને 171785 વિદ્યાર્થીઓને STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) પર આધારિત પ્રયોગો કરાવવામાં આવશે. IIT ગાંધીનગર દ્વારા શ્રેષ્ઠ 60 શાળાના 25000 વિદ્યાર્થીઓને IIT ગાંધીનગર ખાતે એક્સપોઝર વિઝીટ કરાવવામાં આવશે.
"એલ્યુમની કનેક્ટ સ્કીમ"
વિદ્યાર્થીઓને મ્યુનિ. શાળાઓ સાથે જોડવા માટે "ALUMNI CONNECT SCHEME" લોન્ચ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત મ્યુનિ. શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી જેઓ હાલ રાજકીય, સામાજિક ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન કરતા હોય તદઉપરાંત IAS, IPS, IFS, IRS, ડૉક્ટર, ઈજનેર, વકીલ, ન્યાયાધીશ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, શિક્ષક જેવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યવસાયમાં કામ કરી મ્યુનિ. સ્કૂલ બોર્ડનું ગૌરવ વધારેલ હોય તેવા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી મ્યુનિ. શાળામાં જેટલું અનુદાન આપે તેટલી રકમ અ.મ્યુ.કો. દ્વારા સ્કૂલ બોર્ડ મારફતે જે તે મ્યુનિ. શાળાને આપવામાં આવશે. તેનો ઉપયોગ આગામી સમયમાં શાળાની વિવિધ વિદ્યાર્થીલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવશે.
100 શ્રેષ્ઠ શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓનું સન્માન : અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા હાલની 453 શાળાઓમાંથી “શ્રેષ્ઠ 100 શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓ”ને પસંદ કરીને તેના સમગ્ર શાળા પરિવારને જાહેર કાર્યક્રમમાં સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ શાળાનું ત્રણ ભાગમાં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી 100 શ્રેષ્ઠ અનુપમ શાળાના તમામ શિક્ષકોને મોમેન્ટો આપીને જાહેર કાર્યક્રમમાં સન્માન કરવામાં આવશે. શાળાને શિલ્ડ પ્રમાણપત્ર અને ઈનામી રાશિ ચેક આપી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...