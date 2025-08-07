અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા આગામી 15મી ઓગસ્ટ, સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણીને યાદગાર બનાવવા માટે ભવ્ય તિરંગા યાત્રા અને હર ઘર તિરંગા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ યાત્રા 13 ઓગસ્ટના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે કુબેરનગર વોર્ડમાં યોજાશે, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહભાગી થશે. આ યાત્રામાં 25,000થી વધુ નાગરિકો, ધારાસભ્યો, કોર્પોરેટરો અને અધિકારીઓ તિરંગો હાથમાં લઈ બે કિલોમીટરની યાત્રામાં જોડાશે.
- 13 ઓગસ્ટના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે કુબેરનગર વોર્ડમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાશે
- યાત્રામાં 25,000થી વધુ નાગરિકો, ધારાસભ્યો, કોર્પોરેટરો અને અધિકારીઓ જોડાશે
- 48 વોર્ડમાં 8 થી 10 લાખ તિરંગા ઘરે-ઘરે વિતરણ કરવામાં આવશે
- હીદ સ્મારકોને 10 ઓગસ્ટથી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે
- સાત ઝોનમાં ગુજરાતના પ્રખ્યાત કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો પર આધારિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન
AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, “આપણો તિરંગો એ આપણી આન, બાન અને શાનનું પ્રતીક છે. સ્વાતંત્ર્ય દિવસને ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવા માટે AMC દ્વારા હર ઘર તિરંગા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. 10 ઓગસ્ટથી શહેરના તમામ 48 વોર્ડમાં 8 થી 10 લાખ તિરંગા ઘરે-ઘરે વિતરણ કરવામાં આવશે, જેથી દરેક નાગરિક પોતાના ઘર અને દુકાન પર તિરંગો લગાવી શકે.”
આ ઉપરાંત, 14 ઓગસ્ટના રોજ શહેરના સાત ઝોનમાં ગુજરાતના પ્રખ્યાત કલાકારો દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો પર આધારિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. તિરંગા યાત્રાના રૂટને રોશનીથી સજાવવામાં આવશે અને શહીદ સ્મારકોને 10 ઓગસ્ટથી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. યાત્રામાં સ્વચ્છતા, વોકલ ફોર લોકલ અને મિશન 4 મિલિયન ટ્રી જેવા વિષયો પર આધારિત ખાસ ટેબલો પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, જે આ યાત્રાનું મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.
આ અભિયાન દ્વારા દેશની આઝાદી માટે શહીદ થયેલા વીરોને યાદ કરવામાં આવશે અને નાગરિકોમાં દેશભક્તિનો ઉત્સાહ જગાવવામાં આવશે.
