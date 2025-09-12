ETV Bharat / state

નવરાત્રી માટે પ્લોટ ભાડે આપવામાં AMC કરે છે ભેદભાવ ? વિપક્ષે કર્યો ગંભીર આક્ષેપ

નવરાત્રી માટે કિંમતી પ્લોટ ભાડે આપવામાં તંત્ર ભેદભાવ કરતું હોવાના આક્ષેપ સાથે વિપક્ષે કેટલીક માંગણી કરી છે.

Published : September 12, 2025 at 12:39 PM IST

અમદાવાદ : નવરાત્રી માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કિંમતી પ્લોટ ભાડે આપવામાં તંત્ર તથા સત્તાધીશો ભેદભાવભરી નીતિ રાખી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ વિપક્ષે કર્યો છે. વિપક્ષ નેતાએ આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, તંત્રએ મનપાના પ્લોટ એક સંસ્થાને 16.16 લાખ અને બીજી સંસ્થાને માત્ર 2 લાખમાં આપ્યા છે. મનપાના પ્લોટ સસ્તા ભાવે ભાડે આપી મળતિયાઓને ફાયદો કરવાનું ષડયંત્ર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અમદાવાદ મનપા પર ગંભીર આક્ષેપ : આ મુદ્દે અમદાવાદ મનપાના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, 'આગામી દિવસોમાં નવરાત્રી મહોત્સવ આવનાર છે. જેમાં મોટી ઇવેન્ટ એજન્સી તથા સંસ્થાઓ ઓપન પ્લોટ તથા પાર્ટી પ્લોટ ભાડે રાખીને ગરબાનું આયોજન કરતા હોય છે. તે સંદર્ભમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ ગરબા માટે પ્લોટ ભાડે આપવામાં આવે છે. પરંતુ ભેદભાવ રાખી સત્તાધીશો તથા અધિકારીઓના મળતિયા લોકોને સસ્તા ભાવે પ્લોટ આપી દેવામાં આવે છે, તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યું છે.

અમદાવાદ મનપા ભેદભાવ કરે છે ?

સરકાર ઇવેન્ટ એન્ડ હોસ્પિટાલીટી દ્વારા અમદાવાદ મનપામાં LG ગ્રાઉન્ડ ગરબા માટે ભાડે આપવા માટે માંગણી કરવામાં આવી હતી. તે સમયે તેઓને 10 દિવસનું સદર પ્લોટનું કુલ ભાડું રૂ. 16,16,470 ભરવાનું જણાવવામાં આવેલ, અને તેઓ દ્વારા તે રકમ જમા પણ કરવામાં આવી હતી.

નવરાત્રી માટે પ્લોટ ભાડે આપવામાં AMC કરે છે ભેદભાવ ? (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ 28 ઓગસ્ટના રોજ મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં રાજકીય તથા અધિકારીના મળતિયા એવા સ્કાય ઈવેન્ટને કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નવરાત્રીના 10 દિવસ માટે દૈનિક માત્ર રૂ. 20,000 ની નજીવી રકમથી ભાડે આપવાનું કામ તાકીદમાં લાવી તેને મંજૂર પણ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે 10 દિવસના કુલ રૂપિયા 20 લાખમાં કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ ભાડે આપી દેવામાં આવ્યું.

ગત વર્ષ કરતા ભાડામાં ઘટાડા કેમ?

તેમાં નવાઈ જનક બાબત તો એ છે, કે, રાજકીય તથા અધિકારીઓના મળતિયા એવા સ્કાય ઇવેન્ટને ગત વર્ષે આ જ ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નવરાત્રી માટે દૈનિક રૂ. 30,000ના ભાડે આપવાનું કામ 27 જૂન, 2024 ના રોજ મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં તાકીદના કામ નંબર 35 ઠરાવ નંબર 162 દ્વારા મંજૂર કર્યું હતું. તો હવે ગત વર્ષ કરતાં ભાડું વધે કે ઘટે? તેની સત્તાધીશોને ખબર નથી પડતી કે પછી મળતિયાઓને સાચવી તેઓને ફાયદો કરાવવા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આર્થિક નુકશાન કરાવી ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે?

કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી : આ બાબતે પૂરતી તપાસ કરી અમદાવાદ શહેરમાં નવરાત્રીના આયોજન માટે આપેલ મહાનગરપાલિકાના પ્લોટ કોને કોને અને કયા ભાવથી આપવામાં આવ્યા, તે બાબતે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરી આવી ભેદભાવભરી નીતિ તાકીદે દૂર કરવા કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી છે.

મનપા તંત્રએ વિપક્ષનો આક્ષેપ નકાર્યો : જોકે, વિપક્ષના આ દાવાને મનપા તંત્ર દ્વારા નકારી દેવામાં આવ્યો છે. આ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા અમદાવાદ મનપાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ કહ્યું કે, 'તહેવારોની સિઝન શરૂ થઈ છે. સામાન્ય રીતે નવરાત્રી ધૂમધામથી ઉજવવામાં આવે છે, તેનું આયોજન અલ-અલગ પાર્ટી પ્લોટ અને સોસાયટીમાં કરવામાં આવે છે. વિપક્ષ દ્વારા જે પ્લોટની વાત કરવામાં આવી છે, તે પ્લોટની હરાજીમાં જે તે પાર્ટીએ ઊંચી રકમ બોલી હતી. તો બીજા કિસ્સામાં હરાજીમાં એક જ પાર્ટી આવી હતી, તેથી ભાવમાં ફરક છે.

