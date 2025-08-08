Essay Contest 2025

"અધિકારીઓને પ્રજાને ટાઇમ આપવો પડશે..." અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કર્યો મહત્વનો નિર્ણય - AHMEDABAD NEWS

અધિકારીએ દરરોજ સવારે 11 થી બપોરે 1 વાગ્યા દરમિયાન કોઈ જ અન્ય કાર્ય અથવા મિટિંગ ન કરી પ્રજાને ટાઇમ આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 8, 2025 at 8:42 AM IST

અમદાવાદ : હાલમાં જ મળેલી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા છે. અમદાવાદ નારાયણ ખોળ વિસ્તારમાં આવેલ જયશંકર સુંદરી હોલ જર્જરિત હોવાથી ઘણા વર્ષોથી બંધ હતો, જેનું હવે રીનોવેશન કરીને વિવિધ કાર્યક્રમ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હવે તમામ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને જનતાને મળવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

અધિકારીઓને પ્રજાને ટાઇમ આપવો પડશે...

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં નિર્ણય લેવાયો છે કે, મ્યુનિસપિલ કમિશનરથી લઈને તમામ અધિકારીઓને પ્રજાને મળવા માટે ટાઈમ આપવો પડશે. આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર કોઈપણ નાગરિક વોર્ડ ઓફિસ કે ઝોન ઓફિસની અંદર અધિકારીને મળવા જાય છે. ત્યારે એમની પાસે ઘણી નાની-મોટી ફરિયાદ હોય છે.

"અધિકારીઓને પ્રજાને ટાઇમ આપવો પડશે..." (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ તે સમયે અધિકારી રાઉન્ડમાં હોય અથવા મિટિંગમાં હોય તો ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. પરંતુ આગામી સોમવારથી દરરોજ સવારે 11 થી બપોરે 1 વાગ્યા દરમિયાન ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરથી લઈને તમામ અધિકારીઓ પોતાના ટેબલ પર હાજર રહે અને નાગરિકોને મળે. પ્રજાને શાંતિથી સાંભળી, એમના પ્રશ્નોના નિરાકરણ લાવવાનું કાર્ય કરવાનું રહેશે.

જયશંકર સુંદરી હોલનું નવીનીકરણ કરાશે

વધુમાં દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, ભૂતકાળમાં જયશંકર સુંદરી હોલમાં ઘણા બધા નાટકો થતા હતા. આ હોલને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવા માટે મહાનગરપાલિકાએ સતત માંગણી કરી હતી. પરિણામે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ મહાનગરપાલિકાની તરફેણમાં નિર્ણય કરી સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા જયશંકર સુંદરી હોલને મહાનગરપાલિકાને સોંપવામાં આવ્યો છે.

જયશંકર સુંદરી હોલનું નવીનીકરણ કરાશે (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના મધ્ય ઝોનમાં આ હોલ છે, પરંતુ વર્ષોથી બિસ્માર હાલતમાં છે. આવનારા દિવસોમાં આ હોલનું રિનોવેશન કરવા માટે અમે એક ટેન્ડર બહાર પાડીશું. આ હોલને નવો રંગ રોગાન સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે. આ હોલના રિનોવેશન પછી મધ્ય ઝોનના રહીશોને મોટો ફાયદો થશે. આ હોલમાં વિવિધ સંસ્કૃતિ અને નાટકીય પ્રોગ્રામ થશે.

