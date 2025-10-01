ETV Bharat / state

"વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ"ના નારા સાથે મહેસાણામાં કોંગ્રેસે કર્યો બોગસ મતદારોનો આક્ષેપ

દેશભરમાં 'વોટ ચોરી' અને મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓના આક્ષેપો વચ્ચે, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસે આજે મહેસાણા સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક મહત્વની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી.

Published : October 1, 2025 at 4:34 PM IST

મહેસાણા: દેશભરમાં 'વોટ ચોરી' અને મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓના આક્ષેપો વચ્ચે, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસે આજે મહેસાણા સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક મહત્વની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. કોંગ્રેસે "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" ના મુદ્દે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે માત્ર ગુજરાત કે દેશમાં જ નહીં, પરંતુ મહેસાણા જિલ્લામાં પણ મોટી સંખ્યામાં બોગસ મતદારો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ સાથે કોંગ્રેસે લોકશાહીના મૂલ્યોની રક્ષા માટે વિશાળ જનજાગૃતિ અભિયાનની જાહેરાત કરી હતી.

મહેસાણામાં બોગસ મતદારનું 'નમૂનારૂપ' નામ જાહેર:

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે ભારત અને ગુજરાતમાં બોગસ મતદારોનો પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે, તે જ રીતે મહેસાણા જિલ્લાની મતદાર યાદીઓમાં પણ મોટા પાયે ગેરરીતિઓ થઈ છે. આ દાવાના સમર્થનમાં, કોંગ્રેસે નમૂના પૂરતા વિસનગર તાલુકાના બાકરપુર ગામના એક બોગસ મતદાર તરીકે સોનલબેન ભાવેશભાઈ પટેલનું નામ જાહેર કર્યું હતું. જિલ્લા કોંગ્રેસનો દાવો છે કે તેમની પાસે આવા અનેક મતદારોની વિગતો અને સંખ્યા છે, જે આવનારા સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે 'વોટ ચોરી' સામે આંદોલન:

જિલ્લા કોંગ્રેસના નેતાઓએ આ મુદ્દાને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ગણાવીને જણાવ્યું હતું કે, અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા જન-નેતા રાહુલ ગાંધીજી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેજીના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં આ ગેરરીતિઓ સામે અવાજ ઉઠાવાઈ રહ્યો છે. કર્ણાટક અને બિહારમાં પણ મતદાર યાદીઓમાં ગડબડો પકડાઈ છે. ગુજરાતમાં પણ એક લોકસભા વિસ્તારની એક વિધાનસભામાં 22,000 જેટલા શંકાસ્પદ મતો મળ્યા હોવાનો આક્ષેપ તેમણે કર્યો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણથી દેશના દરેક મતદારના મનમાં શંકા પેદા થઈ છે કે "હું જે મત આપું છું, તે સાચો પડે છે કે મારા મત સાથે રમત થાય છે?"

5 કરોડ સહીઓનો લક્ષ્યાંક અને વિશાળ રેલી:

લોકશાહીના મૂલ્યો પુનઃસ્થાપિત થાય તે હેતુથી કોંગ્રેસે તારીખ 3જી ઓક્ટોબરથી 10મી ઓક્ટોબર સુધી સમગ્ર દેશમાં 'સહી ઝુંબેશ' (સિગ્નેચર કેમ્પેઇન) કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 5 કરોડ જેટલી સહીઓ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં પણ આ જનજાગૃતિ અભિયાન પૂરજોશમાં ચાલશે. આ ઝુંબેશ બાદ, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં 4 થી 5 હજાર જેટલા લોકો જોડાશે. આ રેલી મારફતે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે અને બોગસ મતદારોની સઘન તપાસ કરવા તેમજ મતદાર યાદીની ગેરરીતિઓ રોકવાની માંગ કરવામાં આવશે.

કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ માત્ર ઈવીએમ પર જ નહીં, પરંતુ મતદાર યાદીઓમાં થતી ગેરરીતિઓ સામે પણ લડી રહ્યા છે, જે લોકશાહીના આધારસ્તંભને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. આવનારા સમયમાં ગુજરાતની 182 બેઠકોની મતદાર યાદીઓ પરના રિપોર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવશે.

