'સજા માફીની લાલચે યુદ્ધમાં મોકલ્યો', યુક્રેન સામે સરેન્ડર કરનાર મોરબીના યુવકની માતાના મોટા ખુલાસા
ક્રેનિયન સેનાએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રશિયન સેના તરફથી લડી રહેલા એક ભારતીય નાગરિકે યુક્રેનિયન સેના સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું છે.
Published : October 9, 2025 at 2:25 PM IST
અમદાવાદ: યુક્રેન સેના દ્વારા જાહેર કરાયેલા ગુજરાતી યુવકના વીડિયો બાદ તેના પરિવારજનો સામે આવ્યા છે. સાહિલ નામનો યુવક મોરબીનો વતની હતો અને દોઢ-બે વર્ષ પહેલા અભ્યાસ અને નોકરી માટે રશિયા ગયો હતો. યુવકની માતાનો આરોપ છે કે સાહિલને ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવીને જેલમાં મોકલાયો હતો અને સજા માફ કરવાની લાલચ આપીને યુક્રેન સામે લડવા માટે મોકલી દીધો હતો. તેમણે દીકરાને પાછો લાવવા માટે સરકાર પાસે મદદની માંગણી કરી છે.
હકીકતમાં યુક્રેનિયન સેનાએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રશિયન સેના તરફથી લડી રહેલા એક ભારતીય નાગરિકે યુક્રેનિયન સેના સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું છે. યુક્રેનિયન સેનાની 63મી મિકેનાઇઝ્ડ બ્રિગેડે તેની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર ભારતીય નાગરિકનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં તે ગુજરાતનો રહેવાસી મજોતી સાહિલ મોહમ્મદ હુસૈન હોવાનું જણાવ્યું.
#WATCH | Gandinagar, Gujarat: Hasina Majoti, mother of Majoti Sahil Mohammad Hussain, who surrendered before the Ukrainian Forces after fighting for Russia, says, " our indian embassy in russia had issued a notice for indian nationals saying that no matter how many requests the… pic.twitter.com/R4zSf5uu5o— ANI (@ANI) October 9, 2025
'19 મહિનાથી અમારી સાથે વાત નથી થઈ'
સાહિલ નામના યુવકના માતા હસીના મજોતીએ કહ્યું કે, "રશિયામાં આપણા ભારતીય દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકો માટે એક નોટિસ જારી કરી હતી જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, રશિયન સેના ગમે તેટલી વિનંતી કરે અને ગમે તેટલા બહાના આપે, તેમની સાથે જોડાશો નહીં. મારા દીકરા સુધી આ સંદેશ પહોંચાડવા માટે, મેં મારા દીકરાને એક પત્ર લખ્યો. મેં તે પત્ર ભારતીય દૂતાવાસને મોકલ્યો હતો, પરંતુ પત્ર મારા દીકરા સુધી પહોંચ્યો નહીં. મેં મારા વકીલ દ્વારા સાહિલને પત્ર મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે હજુ સુધી તેના સુધી પહોંચ્યો નથી. તે દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરાયેલ આવી કોઈ નોટિસથી અજાણ હતો.
તેમણે આગળ કહ્યું, સાહિલને રશિયન કોર્ટ દ્વારા તેના પરિવાર સાથે વાત કરવાની કાયદેસર પરવાનગી આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેને આ 19 મહિનામાં અમારી સાથે વાત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું નથી. રશિયાના કોઈએ અમારો સંપર્ક કર્યો અને કહ્યું કે, તે 1 કરોડ રૂપિયાના બદલામાં સાહિલની મુક્તિમાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ અમે ના પાડી દીધી કારણ કે અમારી પાસે તે પ્રકારના પૈસા નહોતા. મેં ભારતમાં અને રશિયામાં ફરિયાદ કરી અને તે માણસ છેતરપિંડી કરતો નીકળ્યો. સાહિલને ખોટી રીતે ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને જેલમાં મોકલાયો હતો. સાહિલને રશિયન સરકાર તરફથી નાગરિકતાની ઓફર મળી, જે તેણે સ્વીકારી નહીં. બાદમાં, તેને રશિયન સેનામાં જોડાવાનું કહેવામાં આવ્યું અને આના બદલામાં તેની સજા માફ કરાશે એમ કહેવામાં આવ્યું. મીડિયા દ્વારા અમને ખબર પડી કે સાહિલ અત્યારે યુક્રેનમાં છે."
#WATCH | Morbi, Gujarat: Abdul Ibrahim Majoti, maternal uncle of Majoti Sahil Mohammad Hussain, who surrendered before the Ukrainian Forces after fighting for Russia, says, " he had gone to russia to study and work... his mother is his family, who works very hard to manage all… pic.twitter.com/q1v16WxoQF— ANI (@ANI) October 8, 2025
સાહિલના મામા અબ્દુલભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ માજોઠીએ જણાવ્યું કે, અમને કોઈ માહિતી નથી. કુટુંબમાં મારો ભાણો થાય છે. મૂળ એ રાજસ્થાનના છે. કુટુંબમાં બધા ભણેલા છે. ગ્રેજ્યુએટ છે અને પોતાના ખાનદાનમાં બધા સરકારી નોકરીવાળા છે. અમારી સરકારને વિનંતી છે કે અમને ન્યાય કરાવે. સાહિલ નાનપણથી હોંશિયાર હતો અને તેનું અંગ્રેજી પાવરફુલ છે, અહીં નોકરી કરતો હતો. તે બે અઢી વર્ષ પહેલા રશિયા કામ અને નોકરી માટે ગયો હતો. તેના પરિવારમાં તે દીકરો અને માતા છે, તેના પિતા જામનગર છે અને તેમની સાથે સંબંધ તૂટી ગયો છે.
સાહિલ હુસૈને વીડિયોમાં શું કહ્યું?
વીડિયોમાં સાહિલ હુસૈને કહ્યું હતું કે, "ડ્રગ સંબંધિત આરોપોમાં રશિયન જેલમાં સાત વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી અને વધુ સજા ટાળવા માટે રશિયન સેના સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. હું જેલમાં રહેવા માંગતો ન હતો, તેથી મેં એક ખાસ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. પણ હું ત્યાંથી બહાર નીકળવા માંગતો હતો."
16 દિવસની તાલીમ પછી હુસૈનને 1 ઓક્ટોબરના રોજ તેના પ્રથમ યુદ્ધ મિશન પર મોકલવામાં આવ્યો, જે ત્રણ દિવસ સુધી ચાલ્યું. તેના કમાન્ડર સાથેની લડાઈ પછી, તેણે યુક્રેનિયન સૈનિકો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. હુસૈને કહ્યું, "હું લગભગ બે કે ત્રણ કિલોમીટર દૂર યુક્રેનિયન ખાઈમાં પહોંચ્યો. મેં તરત જ મારી રાઈફલ નીચે મૂકી દીધી અને કહ્યું કે હું લડવા માંગતો નથી. મને મદદની જરૂર છે. હું રશિયા પાછો જવા માંગતો નથી."
રશિયા તરફથી લડતા ભારતીયો
63મી મિકેનાઇઝ્ડ બ્રિગેડે ટેલિગ્રામ પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, હુસૈને રશિયામાં અભ્યાસ કર્યો હતો પરંતુ ડ્રગ્સ સાથે પકડાયો હતો. પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે, જેલમાં જવાથી બચવા માટે, તે યુદ્ધમાં ગયો. વિદેશ મંત્રાલયે ગયા મહિને જણાવ્યું હતું કે, ભારતે રશિયાને રશિયન સૈન્યમાં સેવા આપતા 27 ભારતીય નાગરિકોને મુક્ત કરવા અને સ્વદેશ પરત મોકલવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરી હતી.
