ખેડા: ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણીની ભારે આવક થવા પામી છે. જેને લઈ મહી નદીના કડાણા અને પાનમ ડેમમાંથી અંદાજે 3.5 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવશે. જે અંદાજે 11:30 કલાકે વણાકબોરી વિયર પાસે પહોંચશે. જે પાણી વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં છોડવામાં આવશે. જેને લઈ જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખેડા જીલ્લાના ઠાસરા અને ગળતેશ્વર તાલુકાના નાગરિકોને નદી કિનારેથી દૂર રહેવા અને તથા સુરક્ષિત સ્થાનો પર ખસી જવા અપીલ કરાવામાં આવી છે. બીજી તરફ નર્મદા નદીમાં પણ ભારે પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવતા નદી કાંઠાના વિસ્તારો અને ગામોમાં એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
ઉપરવાસમાં વરસી રહેલા વરસાદને કારણે પાણીની ભારે આવકને લઈ વણાકબોરી ડેમમાં પાણીની આવક ચાલુ છે. કડાણા અને પાનમ ડેમમાંથી 3.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા તે પાણી આજે ગૂરૂવારે રાત્રે 11-30 કલાકે વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં છોડાશે. પાણીની આવક સતત ચાલુ હોઈ મહીસાગર નદીમાં હજી વધુ પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવી શકે છે.
ભારે વરસાદને કારણે, મહી નદીના કડાણા અને પાનમ ડેમમાંથી અંદાજે 3.5 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવનાર છે, જે અંદાજે 11:30 કલાકે વણાકબોરી વિયર પાસે પહોંચશે. ઠાસરા અને ગલતેશ્વર તાલુકાના નાગરિકોને નદી કિનારેથી દૂર રહેવા અને તથા સુરક્ષિત સ્થાનો પર ખસી જવા વિનંતી છે. (૧/૨)— Collector Kheda (@collectorkheda) September 4, 2025
તંત્ર દ્વારા ગામોને એલર્ટ કરાયા
જીલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા સતર્કતા સાથે કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. નદી કિનારાનાં ગામોના લોકોને સતર્કતા અને સાવચેતી રાખવા તેમજ સલામત સ્થળે ખસી જવા માટે જણાવાયું છે. મહી કાંઠાના ગળતેશ્વર તાલુકાના 21 અને ઠાસરા તાલુકાના 5 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદના કારણે નર્મદા ડેમ અને કડાણા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી નર્મદા નદી અને મહી નદીના કાંઠા ગામોના લોકોને સાવચેત રહેવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. pic.twitter.com/1fALYhqoZs— Info Vadodara GoG (@Info_Vadodara) September 4, 2025
નિચાણવાળા વિસ્તારો અને નદી કિનારે જવાનું ટાળો : કલેક્ટર
જીલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવે જીલ્લાના નાગરિકોને જણાવ્યું હતું કે, ખેડા જીલ્લાના બધા પ્રજાજનોને મારી આગ્રહપૂર્ણ વિનંતી છે કે આપણા જીલ્લામાં વણાકબોરી વિયરથી રાત્રે 11-30 વાગ્યાના આસપાસ આશરે 3.5 લાખ ક્યુસેક પાણી મહી નદીમાં છોડવામાં આવશે. જેના લીધે ઠાસરા અને ગળતેશ્વરના મહી નદી કિનારાના જે ગામો છે ત્યાંના બધા રહેવાસીઓને હું વિનંતી કરૂ છું કે જ્યાં સુધી આ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે તે નિચાણવાળા લોકો ખેતરમાં અથવા નદી કિનારે જવાનું ટાળો. જે નીચાણના વિસ્તારો છે ત્યાં સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા અમે હાથ ધરી છે. એમાં તમે મદદરૂપ બનો. આપણે કોઈ પણ જાનહાનિ, ધનહાનિ અને પશુહાનિ આ દરમ્યાન આપણા જીલ્લામાં ન થાય એ આપણી સંયુક્ત જવાબદારી છે. વહીવટી તંત્ર આમાં તમારી સાથે ઉભું છે. પોલીસ તંત્ર પણ આ કામગીરીમાં જોડાયેલું છે.
