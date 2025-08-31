આણંદ: ગુજરાતમાં જન્માષ્ટમી બાદ વરસાદે નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. રાજ્યમાં સર્વત્ર વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના પગલે નદી-નાળા અને જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. આ વચ્ચે મહિસાગર નદીમાં 2.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં સાયરન વગાડીને લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદની આણંદ જિલ્લામાં અસર થઈ છે. આજે મહીસાગર નદીમાં અંદાજિત 2.5 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવામાં આવવાનું હોવાથી ગામના નદી કિનારાના નીચાણ વાળા વિસ્તારમાં આવન જાવન પર પ્રતિબંધ મૂકવા આવ્યો છે. તેમજ સાવચેતી અને જાગૃતિ માટેના તકેદારીના પગલા લેવાની સૂંચના આપવામાં આવી છે. પાણી છોડવામાં આવતું હોવાથી મહી કાંઠાના ગામો સાયરનથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા અને 33 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે.
આજે મહી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. હાલ નદીમાં પાણીનો વધારો થઈ રહ્યો છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે પાનમ જળાશયમાંથી આજે તા.31/08/2025 ના રોજ 11.00 કલાકે જળાશય પાણીની સપાટી 127.20 મીટર નોંધાયેલી છે. હાલમાં પાનમ જળાશયનું ફુલ લેવલ 127,36 મીટર છે. આથી કેચમેટ વિસ્તારમાં વધારે વરસાદ થતા રૂલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે આજ રોજ ડેમ માંથી 11.30 કલાકે ડેમના 8- દરવાજા 15 ફુટ ખોલીને 155133 ક્યુસેક્સ પાણી પાનમ નદીમાં છોડવામાં આવશે તથા જરૂરીયાત મુજબનો વધારો કરવામાં આવશે. સદર વિસ્તારમાં અસરગ્રસ્ત નિચાણ વાળા ગામોમાં સાવજેત રહેવા જાણ કરવામાં આવી. જેની વહીવટી તંત્રની સંલગ્ન કચેરીઓ/અધિકારીઓ ને જાણ કરવામાં આવી છે.
