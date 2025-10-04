અરબ સાગરમાં સીઝનનું પહેલું ચક્રવાત 'શક્તિ' ત્રાટક્યું, ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રમાં એલર્ટ, રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી
શક્તિ વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતમાં હજુ પણ એક અઠવાડિયા સુધી ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી છે.
Published : October 4, 2025 at 9:58 AM IST
અમદાવાદ: ભારતના હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, અરબી સમુદ્ર પર રચાયેલા સિઝનના પહેલા ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડાએ શુક્રવારે ચક્રવાત શક્તિમાં ફેરવાયું હતું. હાલમાં ગુજરાતના દ્વારકાથી લગભગ 250 કિલોમીટર પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમમાં કેન્દ્રિત આ વાવાઝોડું શનિવાર સુધીમાં તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જવાની ધારણા છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, ભારત પર તેની કોઈ ખાસ અસર થવાની શક્યતા નથી, પરંતુ સપ્તાહના અંતે દરિયામાં તોફાની વાતાવરણ રહેવાની ધારણા છે. માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ચક્રવાત કેટલી ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે?
શુક્રવારે સવારે 11:30 વાગ્યા સુધીમાં, ચક્રવાત શક્તિ ઉત્તરપૂર્વીય અરબી સમુદ્ર પર 21.7° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 66.8° પૂર્વ રેખાંશ નજીક, નલિયાથી લગભગ 270 કિમી દક્ષિણપશ્ચિમમાં, પોરબંદરથી 300 કિમી પશ્ચિમમાં અને કરાચીથી 360 કિમી દક્ષિણમાં સ્થિત હતું. ચક્રવાત 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. તે પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ મધ્ય અરબી સમુદ્ર તરફ આગળ વધવાની ધારણા છે, જે 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર-મધ્ય અને નજીકના મધ્ય અરબી સમુદ્ર સુધી પહોંચશે.
At 1800 UTC of 3 Oct, CS Shakhti lay centered about 340 km west of Dwarka. It is likely to move west-southwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm around 0000 UTC of 4 Oct. Thereafter, to reach central parts of north & adj central Arabian Sea by 5th October. pic.twitter.com/IbMDuL5HPx— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
શક્તિ વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતમાં હજુ પણ એક અઠવાડિયા સુધી ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગ મુજબ, 5 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ઘણા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. તો મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાં પણ અમુક સ્થળોએ વરસાદની આગાહી છે. 6 ઓક્ટોબરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટાભાગના સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડશે. તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. 7 ઓક્ટોબરે પણ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે.
મહારાષ્ટ્રના આ વિસ્તારોમાં ચેતવણી
મુંબઈ, થાણે, પાલઘર, રાયગઢ, રત્નાગિરી અને સિંધુદુર્ગ જિલ્લાઓને ઉચ્ચથી મધ્યમ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 45-55 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધીને 65 કિમી પ્રતિ કલાક થઈ શકે છે. વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે ચક્રવાતના વિકાસના આધારે પવનની ગતિ વધુ મજબૂત બની શકે છે. દરિયાની સ્થિતિ પહેલાથી જ ખૂબ જ તોફાની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, અને દરિયાકાંઠાના સમુદાયોને હાઇ એલર્ટ પર રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
IMD issues cyclone 'Shakti' warning for Maharashtra; heavy rains expected from October 4-7— ANI Digital (@ani_digital) October 4, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/18UdJF94Tc#cycloneshakti #IMD #Maharashtra pic.twitter.com/y3KkGRHr3S
IMD ના જણાવ્યા મુજબ, 3 ઓક્ટોબરની બપોર સુધી ઉત્તરપશ્ચિમ અરબ સમુદ્ર અને નજીકના ઉત્તરપૂર્વ અને મધ્ય અરબ સમુદ્ર પર દરિયાની સ્થિતિ તોફાની રહેશે, જે 4 થી 6 ઓક્ટોબરની વચ્ચે ખૂબ ઊંચાથી ખૂબ ઊંચા થઈ જશે. ગુજરાત-ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર અને નજીકના પાકિસ્તાન કિનારા પર 5 ઓક્ટોબર સુધી દરિયાની સ્થિતિ તોફાની રહેશે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 7 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ચોમાસા પછીની ઋતુમાં અરબી સમુદ્રમાં ઉદભવેલું પ્રથમ ચક્રવાતી તોફાન શક્તિ શુક્રવારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે દ્વારકા તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું અને તે વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે, એમ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું.
