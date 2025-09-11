ETV Bharat / state

અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 'જોલી LLB 3'નું ટીઝર વિવાદમાં, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રિટ પિટિશન દાખલ

સુપરસ્ટાર અક્ષય કુમારની આગામી ફિલ્મ 'જોલી LLB 3' રિલીઝ પહેલાં જ વિવાદમાં ફસાઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 7:32 PM IST

અમદાવાદ: સુપરસ્ટાર અક્ષય કુમારની આગામી ફિલ્મ 'જોલી LLB 3' રિલીઝ પહેલાં જ વિવાદમાં ફસાઈ છે. ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે, પરંતુ તેમાં ન્યાયાધીશનું પાત્ર અયોગ્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રિટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજદારે ફિલ્મના ટીઝર અને ફિલ્મ પર સ્ટે મૂકવાની માગણી કરી છે. આ મામલે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) મંગળવાર સુધીમાં અરજદારને જવાબ આપશે.

1 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ફિલ્મના ટીઝરને CBFC દ્વારા સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, 12 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 'જોલી LLB 3'નું ટીઝર રિલીઝ થયું, જે YouTube, Instagram અને Facebook જેવી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થયું. અરજીમાં ટીઝરને આપવામાં આવેલા સર્ટિફિકેટને પણ પડકારવામાં આવ્યું છે.

અરજદારે દલીલ કરી છે કે ફિલ્મમાં અદાલતની કાર્યવાહીને હાસ્યાસ્પદ રીતે રજૂ કરીને કોર્ટની ગરિમા ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ટીઝરમાં ન્યાયાધીશનું અયોગ્ય ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે અને અભદ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ન્યાયતંત્રની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડે છે. આ અરજીમાં CBFC, ડિરેક્ટર સુભાષ કપૂર, કલાકાર અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી અને સૌરભ શુક્લાને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે જણાવ્યું કે, અરજદારની રજૂઆત પર CBFCએ નિર્ણય લેવો જોઈએ અને જણાવવું જોઈએ કે આ મામલે કેટલા સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. CBFCએ મંગળવાર સુધીમાં જવાબ આપવાનું નક્કી કર્યું છે. આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી મંગળવારે થશે.

અરજીમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે ટીઝરમાં કોર્ટની ગરિમાને ઘટાડવામાં આવી છે. ન્યાયિક પ્રક્રિયાને મજાકના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાથી લોકોમાં કોર્ટ પ્રત્યેનો આદર ઘટી શકે છે. ફિલ્મ ભલે મનોરંજન માટે હોય, પરંતુ તેનાથી કોઈ સંસ્થાની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ ન પહોંચવી જોઈએ. ટીઝરમાં ન્યાયાધીશોનું ખોટું ચિત્રણ કરવાથી સમાજમાં ખોટો સંદેશ જઈ શકે છે, જેનાથી લોકોનો ન્યાયતંત્ર પરનો વિશ્વાસ ડગી શકે છે. આથી, અરજદારે ન્યાયના હિતમાં ફિલ્મ અને ટીઝર પર રિલીઝ પહેલાં સ્ટે મૂકવાની માગણી કરી છે.

