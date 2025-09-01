ભાવનગર : બાળકોમાં રહેલી અંતરીક શક્તિઓને કોઈ પહેલા પારખી શકે તો તે છે, માતાપિતા. ભણવાના હોડમાં માતાપિતાઓ પોતાના બાળકમાં રહેલી શક્તિને નજર અંદાજ કરતા હોય છે, ત્યારે અક્ષરા અને તેની માતાના સહયોગથી અક્ષરા આજે વર્લ્ડ વાઇડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
બાળકમાં રહેલી નાનપણની શક્તિને માતા પિતા પારખી જાય તો તેની તે શક્તિને બહાર લાવવામાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા માતા પિતા જ ભજવી શકે છે. ભાવનગરની ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરતી નાનકડી એવી દીકરીએ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. જો કે તમને થશે કે આખરે વર્લ્ડ વાઇડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં કઈ બાબતે સ્થાન મેળવ્યું, તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે આ દીકરીએ હનુમાન ચાલીસા સૌથી વધુ ઝડપથી ગાવામાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.
નાનકડી દીકરી માતાની શરણમાં શીખી : ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા નિકિતાબેન દરજી 1 શિક્ષિકા છે. તેમની દીકરી અક્ષરા 7 વર્ષની અને હાલ ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરી રહી છે. અક્ષરાએ વર્લ્ડ વાઇડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સૌથી ઝડપથી હનુમાન ચાલીસા ગાન કરવામાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.
અક્ષરા હાર્દિકભાઈ ચૌહાણે કહ્યું કે, હું ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરું છું. મારી સ્કૂલનું નામ 'ધ કેપીઇએસ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ' છે. અમે સાંજે 7 વાગ્યે હનુમાન ચાલીસા કરીએ છીએ પણ મારા મનમાં આવ્યું કે હનુમાન ચાલીસા ફટાફટ પણ બોલી શકાય છે. આથી એક દિવસમાં પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી મેં 1.30 મિનિટમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
માત્ર હનુમાન ચાલીસા નહી બીજા પણ આવડે છે શ્લોક : અક્ષરાની માતા નિકિતાબેન દરજીએ જણાવ્યું કે, અક્ષરા મારી છોકરી છે. તે બોલતા શીખી પછી સુતી વખતે તેને મંત્ર બોલાતા શીખવતી હતી. અત્યારે તેને 25 જેટલા મંત્રો ખૂબ સારી રીતે આવડે છે. અમે સાંજે દીવાબત્તી સમયે હનુમાન ચાલીસા કરીએ ત્યારે મારી સાથે એ પણ ખૂબ સારી રીતે હનુમાન ચાલીસા કરે છે. ત્યારે મને એમ થયું કે આટલું સારું કરે છે તો કંઈક વધુ સારું કરીએ.
ઓછા સમયમાં બોલવાની કરી પ્રેક્ટિસ : નિકિતાબેને જણાવ્યું કે, "ઓછામાં ઓછા સમયમાં બોલી શકે તેવો પ્રયત્ન કર્યો પછી ધ્યાનમાં આવ્યું કે રેકોર્ડ જેવું કંઈક બનતું હોય છે, તો તેને સ્થાન મળે તો વધારે સારું. અમે અલગ અલગ રેકોર્ડ જોયા પછી છેલ્લે એમ થયું કે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં કરાવીએ. શરૂઆતમાં 1.34 મિનિટ થતી પછી 1.30 મિનિટ પછી 1.28 મિનિટ સુધી તેને કર્યું. છેલ્લે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં વિડીયો મોકલ્યો ત્યારે તેને 1.30 મિનિટમાં હનુમાન ચાલીસાનું ગાન કર્યું. એમનો જે આગળનો રેકોર્ડ હતો તેને બ્રેક કરી આ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 1.30 સેકન્ડમાં હનુમાન ચાલીસા ગાઈ શકે છે.
બીજા માતાપિતાએ પણ શું કરવું જોઈએ : નિકિતાબેન દરજીએ જણાવ્યું કે, "મારે સવારે દિવાબત્તી કરવાની હોય એટલે રેગ્યુલર હું દિવાબત્તી વગરની બહાર નીકળતી નથી. બાળકમાં કહેવાય છે કે માતા-પિતાના સંસ્કાર આવતા હોય છે, તેથી રોજ હું તેના દિવાબત્તી કરાવું છું, અને તિલક જે આપણી સંસ્કૃતિની અને પરંપરા છે. તેને ભગવાનમાં અટૂથ શ્રદ્ધા છે, અને મને પણ છે. દરેક બાળકમાં સ્કિલ હોય જ છે, એટલે દરેક માતા-પિતા તેના બાળકોને પાસે બેસાડી અને સાથે રાખીને તેનામાં રહેલી સ્કિલને શોધવાની જરૂર હોય છે.
આ પણ વાંચો :